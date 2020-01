Vom Stinkstiefel zum Publikumsliebling. Das mag etwas salopp formuliert sein, bringt Alexander Zverevs erste Wochen in diesem Jahr aber auf den Punkt.

Man musste schon mit dem Schlimmsten rechnen, nachdem der 22-Jährige beim ATP Cup seine drei Einzel allesamt verlor und dabei seinen Vater während des Matches anherrschte. Er habe "keinen Aufschlag mehr und du erzählst mir irgendeinen Scheiß", wetterte er in Richtung Zverev senior. Darüber hinaus gab er freimütig zu, "nicht genug trainiert" zu haben.

Zverevs Spenden-Aktion begeistert Australien

Nur drei Wochen später sind die Entgleisungen und Misserfolge nur noch eine blasse Erinnerung, Zverev hat sich quasi neu erfunden. Sportlich und auch was die Wahrnehmung durch Fans und Medien angeht. Gleich nach seinem Sieg in Runde eins gegen Marco Cecchinato überraschte die Nummer sieben der Welt Australien mit einer großen Ankündigung:

" Ich werde für jedes gewonnen Match 10.000 australische Dollar spenden. Ich weiß, dass ich nicht der Favorit bin, aber sollte ich das Turnier gewinnen, werde ich jeden einzelnen Cent meines Preisgeldes an die Opfer der Buschbrände spenden. "

Umgerechnet 2,55 Millionen Euro wären das. Womit wir bei der sportlichen Seite wären. Vor Beginn der Australian Open zählte Zverev trotz seines Status' als Nummer sieben der Welt beileibe nicht zum Kreis der Titelanwärter - doch das hat sich nun dramatisch geändert.

Der Aufschlag, der den Hamburger beim ATP Cup noch fast zum Durchdrehen gebracht hätte, kommt inzwischen. "Der ist 20 Mal besser geworden", bestätigte Zverev im Eurosport-Interview in Melbourne. Und noch etwas hat sich extrem positiv entwickelt: Der Youngster ist inzwischen in der Lage, Matches in drei Sätzen nach Hause zu spielen.

Zverev im Vorteil gegenüber Wawrinka

Aus der Sicht von Eurosport-Experte Boris Becker könnte diese neue Qualität schon im Viertelfinale gegen Stan Wawrinka (Mittwoch ab 4:30 Uhr MEZ im Liveticker, im TV bei Eurosport im Eurosport Player) entscheidend werden:

" Bei seinen letzten beiden Grand-Slam-Viertelfinals in Paris hatte Alex zuvor Fünfsatz-Matches gespielt und hat da zu viel Kraft verloren. Er war eigentlich schon kaputt, bevor das Viertelfinale begann. Das ist in Melbourne nicht der Fall. Er hatte alle Partien in drei Sätzen gewonnen. "

Wawrinka, so Becker weiter, "musste bereits zweimal über fünf Sätze gehen". Dies könne in körperlicher Hinsicht den Unterschied machen. Und auch die Statistik hat Zverev auf seiner Seite. Die beiden bisherigen Duelle mit dem Schweizer, 2016 in Miami und 2017 in St. Petersburg, gewann er.

Das Selbstvertrauen beim Deutschen könnte nicht größer sein, spätestens beim souveränen 6:4, 6:4, 6:4 im Achtelfinale gegen Andrey Rublev räumte Zverev auch die letzten Zweifel daran aus, dass er in der Form ist, um seinen ersten Grand-Slam-Titel zu holen.

Dabei war die Erwartungshaltung niedrig, wie Deutschlands Nummer eins im Gespräch mit Eurosport betonte:

" Ich habe beim ATP Cup so schlecht gespielt. Da habe ich mir gedacht, wenn es nicht besser wird, fahre ich nach Hause und ruhe mich aus. Bei den Australian Open habe ich dann wirklich nicht mehr geschaut, gegen wen ich in Runde zwei oder drei kommen würde. "

Eine Herangehensweise, die sich ausgezahlt hat. Zverev ist auf dem Court souverän und wirkt danach und davor entspannt und nahbar.

Seit der von Misstönen begleiteten Trennung von Star-Coach Ivan Lendl im Juli vergangenen Jahres hat der 22-Jährige keinen neuen Trainer mehr engagiert und arbeitet stattdessen wie gewohnt mit seinem Vater weiter.

Eine wichtige, noch relativ neue Personalie aber gibt es im Team Zverev trotzdem. Die Rede ist von seiner Freundin Brenda Patea. "Sie ist ein sehr positiver Mensch und hilft mir auch außerhalb des Platzes", so Zverev bei Eurosport. Das Gesamtpaket stimmt einfach - und es wird immer wahrscheinlicher, dass der neue Publikumsliebling bald eine sehr große Summe Geld spenden wird...

