Nach 1:6-Rückstand drehte er die Partie und kämpfte sich unglaublich stark zurück: Alexander Zverev bezwang Stan Wawrinka in vier Sätzen (1:6, 6:3, 6:4, 6:2) und steht erstmals im Halbfinale eines Grand Slam.

Ein riesiger Erfolg für den 22-Jährigen, der frustrierende Monate hinter sich hat. In Australien aber zeigt er sich bestens gelaunt. Stets an seiner Seite ist Brenda Patea, seine neue Freundin. Der "Bild"-Zeitung erklärt sie:

" Macht er Fehler, sieht er die auch ein und versucht sie bis zum Es-geht-nicht-mehr zu verbessern. Er hat eine starke Persönlichkeit. "

Brenda lenkt ihn ab

Brenda Patea, die Freundin von Alexander Zverev.Getty Images

Trotz vieler Kritiker würde er sich "nicht unterkriegen" lassen und "kämpfen". Die 26-Jährige lenkt den Tennis-Star von allen negativen Gedanken ab. Beide würden sich gern über Musik unterhalten und Filme schauen.

" Wir gehen gern spazieren, das lenkt uns beide ab. "

Zverev und die ehemalige Kandidatin der Castingshow "Germany's Next Topmodel" lernten sich ihren Aussagen zufolge in einem Café in Paris kennen, wo er sie zu einem seiner Spiele einlud. Nun feuert sie ihn im Halbfinale der Australian Open an.

