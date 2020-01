"Ich bin glücklich über diesen bislang so tollen Saisonstart und hoffe, dass sich mein hartes Training weiterhin auszahlt", erklärte Federer nach der Partie. Der Superstar kam hervorragend in die Partie, spielte den ersten Satz leicht und locker in nur 20 Minuten nach Hause

In der Folge änderte sich nur unwesentlich etwas an den Kräfteverhältnissen in der Rod Laver Arena.

Der Favorit aus der Schweiz holte sich erneut ein frühes Break zum 2:0, musste im achten Spiel allerdings seinen Aufschlag abgeben, was Krajjnovic den Ausgleich (4:4) bescherte. Mit zwei Spielgewinnen in Serie stellte Federer die alte Ordnung wieder her.

Das Federer-Protokoll: So lief das Duell mit Krajinovic

Profi-Coach Benjamin Ebrahimzadeh, der einst Angelique Kerber trainierte und in Melbourne als TV-Experte für Eurosport arbeitet, schwärmte vom Spiel des 38-Jährigen:

" Das wirkt so unbeschwert. Es ist ein Traum ihm zuzuschauen. "

Federer eröffnete Satz drei mit einem Break und machte damit auch die letzten Hoffnungen des Außenseiters zunichte, der Partie noch eine Wendung geben zu können. Nach einer Stunde und 33 Minuten verwandelte der sechsmalige Australian-Open-Sieger seinen dritten Matchball.

Federer mit Respekt vor Millman: "Harter Gegner"

Nun geht es für Federer gegen Millman, gegen den er im direkten Vergleich zwar mit 2:1 führt, bei den US Open 2018 aber eine bittere Achtelfinal-Niederlage kassierte.

Entsprechend groß ist der Respekt. "Damals wäre ich gegen ihn fast umgefallen und er hat mich dann ja geschlagen. Das wird ein harter Gegner, einer der fittesten auf der Tour. John holt immer das Beste raus und ich bin sicher, dass wir tolle Ballwechsel haben werden."

