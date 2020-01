Vom 20. Januar bis 2. Februar steigen in Melbourne die Australian Open. Beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres sind alle Stars am Start. Rafael Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer, Serena Williams, Naomi Osaka, Dominic Thiem und Co. schlagen beim ersten Major der Saison auf.

Die deutschen Hoffnungen beim "Happy Slam" ruhen vor allem auf Angelique Kerber und Alexander Zverev.

Australian Open live im TV

Eurosport überträgt täglich ab 01:00 Uhr MEZ bis zum Ende der Matches live im TV bei Eurosport 1 und Eurosport 2.

Mit von der Partie ist als Experte auch wieder Deutschlands Tennis-Legende Boris Becker. Der sechsmalige Grand-Slam-Champion analysiert das Geschehen während der Matches zusammen mit Kommentator Matthias Stach und zweimal täglich in seiner Eurosport-Sendung Matchball Becker.

Video - "Das betrifft uns alle!" Struff ruft zu Spenden auf 03:02

Australian Open im Livestream

Im Livestream im Eurosport Player verpasst Ihr keine Sekunde der Australian Open 2020. Hier habt ihr auf Bonuskanälen in Eigenregie die Wahl aus allen 16 Courts.

Im Eurosport Player könnt ihr für 6,99 Euro pro Monat zahlreiche Highlights aus der Welt des Sports sehen, darunter fast alle Weltcups und Weltmeisterschaften im Skisport, die Fußball-Bundesliga der Frauen, drei der vier Grand-Slam-Turniere im Tennis, die Tour de France und die Olympischen Sommerspiele in Tokio.

Australian Open im Liveticker

Eurosport.de bietet täglich einen Liveticker zum "Happy Slam" an. Hier erhaltet ihr zudem alle News, Informationen und Highlight-Videos zum Geschehen in Melbourne.

Australian Open: Alle Matches, alle Ergebnisse

Herren, 1. Runde:

R. Nadal (ESP) [1] - H. Dellien (BOL) 6:2, 6:3, 6:0

H. Dellien (BOL) 6:2, 6:3, 6:0 F. Delbonis (ARG) - J. Sousa (POR) 6:3, 6:4, 7:6 (7:3)

C. Eubanks (USA) - P. Gojowczyk (GER) 6:7 (1:7), 3:6, 6:4, 0:6

6:7 (1:7), 3:6, 6:4, 0:6 J. Kovalik (SVK) - P. Carreno Busta (ESP) [27] 4:6, 6:3, 1:6, 6:7 (2:7)

N. Kyrgios (AUS) [23] - L. Sonego (ITA) 6:2, 7:6 (7:3), 7:6 (7:1)

P. Cuevas (URU) - G. Simon (FRA) 1:6, 3:6, 3:6

Y. Uchiyama (JPN) - M. Ymer (SWE) 4:6, 1:6, 2:6

M. Vilella Martinez (ESP) - K. Khachanov (RUS) [16] 6:4, 4:6, 6:7 (4:7), 3:6

G. Monfils (FRA) [10] - Y. Lu (TPE) 6:1, 6:4, 6:2

I. Karlovic (CRO) - V. Pospisil (CAN) 7:6 (7:4), 6:4, 7:5

J. Duckworth (AUS) - A. Bedene (SLO) 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:5), 2:6, 4:6

E. Gulbis (LAT) - F. Auger-Aliassime (CAN) [20] 7:5, 4:6, 7:6 (7:4), 6:4

T. Fritz (USA) [29] - T. Griekspoor (NED) 6:3, 6:3, 6:3

I. Ivashka (BLR) - K. Anderson (RSA) 4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 6:7 (8:10)

A. Bolt (AUS) - A. Ramos-Vinolas (ESP) 7:6 (7:1), 1:6, 6:7 (5:7), 6:1, 6:4

A. Mannarino (FRA) - D. Thiem (AUT) [5] 3:6, 5:7, 2:6

D. Medvedev (RUS) [4] - F. Tiafoe (USA) 6:3, 4:6, 6:4, 6:2

D. Koepfer (GER) - P. Martinez (ESP) 3:6, 4:6, 5:7 | Zum Bericht

- P. Martinez (ESP) 3:6, 4:6, 5:7 | Zum Bericht H. Gaston (FRA) - J. Munar (ESP) 5:7, 7:5, 0:6, 3:6

A. Popyrin (AUS) - J. Tsonga (FRA) [28] 6:7 (5:7), 6:2, 6:1, Aufgabe Tsonga

J. Isner (USA) [19] - T. Monteiro (BRA) 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 7:6 (9:7), 7:6 (7:5)

A. Tabilo (CHI) - D. Galan (COL) 4:6, 6:3, 6:4, 6:7 (6:8), 6:4

M. Kecmanovic (SRB) - A. Seppi (ITA) 4:6, 4:6, 6:7 (3:7)

D. Dzumhur (BIH) - S. Wawrinka (SUI) [15] 5:7, 7:6 (7:4), 4:6, 4:6

D. Goffin (BEL) [11] - J. Chardy (FRA) 6:4, 6:3, 6:1

P. Herbert (FRA) - C. Norrie (GBR) 7:5, 3:6, 3:6, 7:5, 6:4

Y. Sugita (JPN) - E. Benchetrit (FRA) 6:2, 6:0, 6:3

C. O'Connell (AUS) - A. Rublev (RUS) [17] 3:6, 6:0, 4:6, 6:7 (5:7)

N. Basilashvili (GEO) [26] - S. Kwon (KOR) 6:7 (5:7), 6:4, 7:5, 3:6, 6:3

F. Verdasco (ESP) - E. Donskoy (RUS) 7:5, 6:2, 6:1

C. Ruud (NOR) - E. Gerasimov (BLR) 3:6, 6:7 (6:8), 6:1, 6:4, 6:7 (6:10)

M. Cecchinato (ITA) - A. Zverev (GER) [7] 4:6, 6:7 (4:7), 3:6 | Zum Bericht

4:6, 6:7 (4:7), 3:6 | Zum Bericht M. Berrettini (ITA) [8] - A. Harris (AUS) 6:3, 6:1, 6:3

T. Sandgren (USA) - M. Trungelliti (ARG) 6:1, 6:4, 7:5

R. Carballes Baena (ESP) - R. Berankis (LTU) 4:6, 2:6, 2:6

S. Querrey (USA) - B. Coric (CRO) [25] 6:3, 6:4, 6:4

G. Pella (ARG) [22] - J. Smith (AUS) 6:3, 7:5, 6:4

M. Safwat (EGY) - G. Barrere (FRA) 7:6 (10:8), 6:7 (1:7), 4:6, 6:7 (5:7)

J. Thompson (AUS) - A. Bublik (KAZ) 6:4, 6:3, 6:2

R. Opelka (USA) - F. Fognini (ITA) [12] 6:3, 7:6 (7:3), 4:6, 3:6, 6:7 (5:10)

D. Shapovalov (CAN) [13] - M. Fucsovics (HUN) 3:6, 7:6 (9:7), 1:6, 6:7 (3:7)

J. Sinner (ITA) - M. Purcell (AUS) 7:6 (7:2), 6:2, 6:4

L. Mayer (ARG) - T. Paul (USA) 6:4, 4:6, 4:6, 4:6

J. Londero (ARG) - G. Dimitrov (BUL) [18] 6:4, 2:6, 0:6, 4:6

H. Hurkacz (POL) [31] - D. Novak (AUT) 6:7 (4:7), 1:6, 6:2, 6:3, 6:4

J. Millman (AUS) - U. Humbert (FRA) 7:6 (7:3), 6:3, 1:6, 7:5

Q. Halys (FRA) - F. Krajinovic (SRB) 6:7 (7:9), 6:7 (1:7), 6:3, 6:4, 5:7

S. Johnson (USA) - R. Federer (SUI) [3] 3:6, 2:6, 2:6 | Zum Bericht

S. Tsitsipas (GRE) [6] - S. Caruso (ITA) 6:0, 6:2, 6:3

P. Kohlschreiber (GER) - M. Giron (USA) 7:5, 6:1, 6:2 | Zum Bericht

- M. Giron (USA) 7:5, 6:1, 6:2 | Zum Bericht C. Garin (CHI) - S. Travaglia (ITA) 6:4, 6:3, 6:4

L. Giustino (ITA) - M. Raonic (CAN) [32] 2:6, 1:6, 3:6

B. Paire (FRA) [21] - C. Stebe (GER) 6:4, 3:6, 6:3, 6:7 (2:7), 6:0 | Zum Bericht

6:4, 3:6, 6:3, 6:7 (2:7), 6:0 | Zum Bericht M. Cilic (CRO) - C. Moutet (FRA) 6:3, 6:2, 6:4

P. Andujar (ESP) - M. Mmoh (USA) 1:6, 4:6, 4:6

F. Lopez (ESP) - R. Bautista Agut (ESP) [9] 2:6, 2:6, 5:7

D. Schwartzman (ARG) [14] - L. Harris (RSA) 6:4, 6:2, 6:2

A. Davidovich Fokina (ESP) - N. Gombos (SVK) 4:6, 6:4, 2:6, 6:3, 6:2

M. Polmans (AUS) - M. Kukushkin (KAZ) 6:4, 6:3, 4:6, 6:7 (8:10), 6:4

K. Edmund (GBR) - D. Lajovic (SRB) [24] 6:7 (7:9), 3:6, 6:7 (4:7)

D. Evans (GBR) [30] - M. McDonald (USA) 3:6, 4:6, 6:1, 6:2, 6:3

Y. Nishioka (JPN) - L. Djere (SRB) 6:4, 3:6, 6:2, 7:6 (7:1)

T. Ito (JPN) - P. Gunneswaran (IND) 6:4, 6:2, 7:5

J. Struff (GER) - N. Djokovic (SRB) [2] 6:7 (5:7), 2:6, 6:2, 1:6 | Zum Bericht

Damen, 1. Runde:

A. Barty (AUS) [1] - L. Tsurenko (UKR) 5:7, 6:1, 6:1

P. Hercog (SLO) - R. Peterson (SWE) 6:3, 6:3

A. Sasnovich (BLR) - G. Minnen (BEL) 6:7 (3:7), 6:4, 5:7

B. Pera (USA) - E. Rybakina (KAZ) [29] 3:6, 2:6

A. Riske (USA) [18] - Y. Wang (CHN) 7:6 (7:5), 2:6, 6:3

V. Golubic (SUI) - L. Zhu (CHN) 6:4, 1:6, 6:7 (5:10)

J. Görges (GER) - V. Kuzmova (SVK) 6:1, 6:2 | Zum Bericht

- V. Kuzmova (SVK) 6:1, 6:2 | Zum Bericht C. McHale (USA) - P. Martic (CRO) [13] 3:6, 0:6

M. Keys (USA) [10] - D. Kasatkina (RUS) 6:3, 6:1

M. Linette (POL) - A. Rus (NED) 6:1, 3:6, 4:6

N. Hibino (JPN) - S. Peng (CHN) 4:6, 7:6 (8:6), 6:3

M. Gasparyan (RUS) - M. Sakkari (GRE) [22] 2:6, 2:6

E. Alexandrova (RUS) [25] - J. Teichmann (SUI) 6:4, 4:6, 6:2

K. Kanepi (EST) - B. Krejcikova (CZE) 6:7 (3:7), 6:2, 3:6

P. Badosa (ESP) - J. Larsson (SWE) 6:1, 6:0

K. Siniakova (CZE) - P. Kvitova (CZE) [7] 1:6, 0:6

N. Osaka (JPN) [3] - M. Bouzkova (CZE) 6:2, 6:4

S. Zheng (CHN) - A. Kalinskaya (RUS) 6:3, 6:2

V. Williams (USA) - C. Gauff (USA) 6:7 (5:7), 3:6

S. Cirstea (ROM) - B. Strycova (CZE) [32] 6:2, 7:6 (7:5)

S. Stephens (USA) [24] - S. Zhang (CHN) 6:2, 5:7, 2:6

S. Stosur (AUS) - C. McNally (USA) 1:6, 4:6

A. Li (USA) - L. Cabrera (AUS) 7:6 (7:4), 7:6 (12:10)

M. Trevisan (ITA) - S. Kenin (USA) [14] 2:6, 4:6

J. Konta (GBR) [12] - O. Jabeur (TUN) 4:6, 2:6

M. Brengle (USA) - C. Garcia (FRA) 7:6 (7:5), 2:6, 2:6

K. Ahn (USA) - C. Wozniacki (DEN) 1:6, 3:6

K. Juvan (SLO) - D. Yastremska (UKR) [23] 1:6, 1:6

Q. Wang (CHN) [27] - P. Parmentier (FRA) 7:6 (7:2), 6:3

F. Ferro (FRA) - A. Van Uytvanck (BEL) 6:2, 6:1

T. Zidansek (SLO) - N. Han (KOR) 6:3, 6:3

A. Potapova (RUS) - S. Williams (USA) [8] 0:6, 3:6

B. Bencic (SUI) [6] - A. Schmiedlova (SVK) 6:3, 7:5

L. Samsonova (RUS) - J. Ostapenko (LAT) 1:6, 4:6

S. Sorribes Tormo (ESP) - V. Kudermetova (RUS)

A. Sharma (AUS) - A. Kontaveit (EST) [28] 0:6, 2:6

D. Vekic (CRO) [19] - M. Sharapova (RUS) 6:3, 6:4

A. Cornet (FRA) - M. Niculescu (ROM) 5:7, 6:1, 6:0

I. Swiatek (POL) - T. Babos (HUN) 6:3, 6:2

C. Suárez Navarro (ESP) - A. Sabalenka (BLR) [11] 7:6 (8:6), 7:6 (8:6)

E. Mertens (BEL) [16] - D. Kovinic (MNE) 6:2, 6:0

K. Pliskova (CZE) - H. Watson (GBR) 6:4, 3:6, 1:6

C. Bellis (USA) - T. Maria (GER) 6:0, 6:2 | Zum Bericht

6:0, 6:2 | Zum Bericht K. Flipkens (BEL) - K. Muchova (CZE) [20] 3:6, 6:2, 6:7 (7:10)

D. Collins (USA) [26] - V. Diatchenko (RUS) 6:1, 3:6, 6:4

Y. Putintseva (KAZ) - S. Hsieh (TPE) 6:1, 6:3

H. Dart (GBR) - M. Doi (JPN) 2:6, 6:4, 7:6 (10:6)

J. Brady (USA) - S. Halep (ROM) [4] 6:7 (5:7), 1:6

E. Svitolina (UKR) [5] - K. Boulter (GBR) 6:4, 7:5

L. Davis (USA) - L. Fernandez (CAN) 6:4, 6:2

G. Muguruza (ESP) - S. Rogers (USA) 0:6, 6:1, 6:0

A. Tomljanovic (AUS) - A. Sevastova (LAT) [31] 6:1, 6:1

A. Anisimova (USA) [21] - Z. Diyas (KAZ) 3:6, 6:4, 3:6

J. Paolini (ITA) - A. Blinkova (RUS) 5:7, 4:6

K. Bondarenko (UKR) - A. Rodionova (AUS) 6:3, 6:7 (5:7), 0:6

I. Begu (ROM) - K. Bertens (BEL) [9] 1:6, 4:6

M. Vondrousova (CZE) [15] - S. Kuznetsova (RUS) 2:6, 6:4, 4:6

A. Lottner (GER) - C. Giorgi (ITA) 3:6, 3:6 | Zum Bericht

- C. Giorgi (ITA) 3:6, 3:6 | Zum Bericht K. Kozlova (UKR) - P. Hon (AUS) 3:6, 4:6

E. Cocciaretto (ITA) - A. Kerber (GER) [17] 2:6, 2:6 | Zum Bericht

2:6, 2:6 | Zum Bericht A. Pavlyuchenkova (RUS) [30] - N. Stojanovic (SRB) 6:1, 7:5

T. Townsend (USA) - J. Pegula (USA) 6:4, 7:6 (7:5)

L. Siegemund (GER) - C. Vandeweghe (USA) 6:1, 6:4 | Zum Bericht

- C. Vandeweghe (USA) 6:1, 6:4 | Zum Bericht K. Mladenovic (FRA) - K. Pliskova (CZE) [2] 1:6, 5:7

Herren, 2. Runde:

R. Nadal (ESP) [1] - F. Delbonis (ARG) 6:3, 7:6 (7:4), 6:1 | Zum Bericht

P. Gojowczyk (GER) - P. Carreno Busta (ESP) [27] 4:6, 1:6, 6:1, 4:6

- P. Carreno Busta (ESP) [27] 4:6, 1:6, 6:1, 4:6 N. Kyrgios (AUS) [23] - G. Simon (FRA) 6:2, 6:4, 4:6, 7:5

M. Ymer (SWE) - K. Khachanov (RUS) [16] 2:6, 6:2, 4:6, 6:3, 6:7 (8:10)

G. Monfils (FRA) [10] - I. Karlovic (CRO) 4:6, 7:6 (10:8); 6:4, 7:5

A. Bedene (SLO) - E. Gulbis (LAT) 5:7. 3:6, 2:6

T. Fritz (USA) [29] - K. Anderson (RSA) 4:6, 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 6:2, 6:2

A. Bolt (AUS) - D. Thiem (AUT) [5] 2:6, 7:5, 7:6 (7:5), 1:6, 2:6 | Zum Bericht

D. Medvedev (RUS) [4] - P. Martinez (ESP) 7:5, 6:1, 6:3

J. Munar (ESP) - A. Popyrin (AUS) 2:6, 6:7 (5:7), 2:6

J. Isner (USA) [19] - A. Tabilo (CHI) 6:4, 6:3, 6:3

A. Seppi (ITA) - S. Wawrinka (SUI) [15] 6:4, 5:7, 3:6, 6:3, 4:6

D. Goffin (BEL) [11] - P. Herbert (FRA) 6:1, 6:4, 4:6, 1:6, 6:3

Y. Sugita (JPN) - A. Rublev (RUS) [17] 2:6, 3:6; 6:7 (5:7)

N. Basilashvili (GEO) [26] - F. Verdasco (ESP) 6:4, 6:7 (5:7), 4:6, 4:6

E. Gerasimov (BLR) - A. Zverev (GER) [7] 6:7 (5:7), 4:6, 5:7 | Zum Bericht

6:7 (5:7), 4:6, 5:7 | Zum Bericht M. Berrettini (ITA) [8] - T. Sandgren (USA) 6:7 (7:9), 4:6, 6:4, 6:2, 5:7

R. Berankis (LTU) - S. Querrey (USA) 6:7 (2:7), 6:4, 4:6, 4:6

G. Pella (ARG) [22] - G. Barrere (FRA) 6:1, 6:4, 3:6, 6:3

J. Thompson (AUS) - F. Fognini (ITA) [12] 6:7 (4:7), 1:6, 6:3, 6:4, 6:7 (4:10)

M. Fucsovics (HUN) - J. Sinner (ITA) 6:4, 6:4, 6:3

T. Paul (USA) - G. Dimitrov (BUL) [18] 6:4, 7:6 (8:6), 3:6, 6:7 (3:7), 7:6 (10:3)

H. Hurkacz (POL) [31] - J. Millman (AUS) 4:6, 5:7, 3:6

F. Krajinovic - R. Federer (SUI) [3] 1:6, 4:6, 1:6 | Zum Bericht

S. Tsitsipas (GRE) [6] - P. Kohlschreiber (GER) Absage Kohlschreiber | Zum Bericht

Absage Kohlschreiber | Zum Bericht C. Garin (CHI) - M. Raonic (CAN) [32] 3:6, 4:6, 2:6

B. Paire (FRA) [21] - M. Cilic (CRO) 2:6, 7:6 (8:6), 6:3, 1:6, 6:7 (3:10)

M. Mmoh (USA) - R. Bautista Agut (ESP) [9] 6:1, 6:4, 6:2

D. Schwartzman (ARG) [14] - A. Davidovich Fokina (ESP) 6:1, 6:4, 6:2

M. Polmans (AUS) - D. Lajovic (SRB) [24] 2:6, 4:6, 3:6

D. Evans (GBR) [30] - Y. Nishioka (JPN) 4:6, 3:6, 4:6

T. Ito (JPN) - N. Djokovic (SRB) [2] 1:6, 4:6, 2:6 | Zum Bericht

Damen, 2. Runde:

A. Barty (AUS) [1] - P. Hercog 6:1, 6:4

G. Minnen (BEL) [Q] - E. Rybakina (KZA) [29] 3:6, 4:6

A. Riske (USA) [18] - L. Zhu (CHN) 6:3, 6:1

J. Görges (GER) - P. Martic (CRO) [13] 4:6, 6:3, 7:5 | Zum Bericht

- P. Martic (CRO) [13] 4:6, 6:3, 7:5 | Zum Bericht M. Keys (USA) [10] - A. Rus (NED) 7:6 (7:3), 6:2

N. Hibino (JPN) [Q] - M. Sakkari (GRE) [22] 6:7 (4:7), 4:6

E. Alexandrova (RUS) [25] - B. Krejcikova (CZE) [Q] 6:1, 6:3

P. Badosa (ESP) - P. Kvitova (CZE) [7] 5:7, 5:7

N. Osaka (JPN) [3] - S. Zheng (CHN) 6:2, 6:4

C. Gauff (USA) - S. Cirstea (ROU) 4:6, 6:3, 7:5

S. Zhang (CHN) - C. McNally (USA) [Q] 6:2, 6:4

A. Li (USA) [Q] - S. Kenin (USA) [14] 1:6, 3:6

O. Jabeur (TUN) - C. Garcia (FRA) 1:6, 6:2, 6:3

C. Wozniacki (DEN) - D. Yastremska (UKR) [23] 7:5, 7:5

Q. Wang (CHN) - F. Ferro (FRA) 6:1, 6:2

T. Zidansek (SLO) - S. Williams (USA) [8] 2:6, 3:6

B. Bencic (SUI) [6] - J. Ostapenko (LAT) 7:5, 7:5 | Zum Bericht

S. Sorribes Tormo (ESP) - A. Kontaveit (EST) [28] 2:6, 6:4, 1:6

D. Vekic (CRO) [19] - A. Cornet (FRA) 6:4, 6:2

I. Swiatek (POL) - C. Suárez Navarro (ESP) 6:3, 7:5

E. Mertens (BEL) [16] - H. Watson (GBR) 6:3, 6:0

C. Bellis (USA) - K. Muchova (CZE) [20] 6:4, 6:4 | Zum Bericht

D. Collins (USA) [26] - Y. Putintseva (KZA) 4:6, 6:2, 5:7

H. Dart (GBR) [Q] - S. Halep (ROU) [4] 2:6, 4:6 | Zum Bericht

E. Svitolina (UKR) [5] - L. Davis (USA) 6:2, 7:6 (8:6)

G. Muguruza (ESP) - A. Tomljanovic (AUS) 6:3, 3:6, 6:3

Z. Diyas (AUS) - A. Blinkova (RUS) 4:6, 6:3, 6:4

A. Rodionova (AUS) - K. Bertens (NED) [9] 3:6, 5:7

S. Kuznetsova (RUS) - C. Giorgi (ITA) 3:6, 1:6

P. Hon (AUS) - A. Kerber (GER) [17] 3:6, 2:6 | Zum Bericht

3:6, 2:6 | Zum Bericht A. Pavlyuchenkova (RUS) [30] - T. Townsend (USA) 7:5, 7:6 (7:1)

L. Siegemund (GER) - K. Pliskova (CZE) [2] 3:6, 3:6 | Zum Bericht

Herren, 3. Runde:

R. Nadal (ESP) [1] - P. Carreno Busta (ESP) [27]

N. Kyrgios (AUS) [23] - K. Khachanov (RUS) [16]

G. Monfils (FRA) [10] - E. Gulbis (LAT) [Q]

T. Fritz (USA) [29] - D. Thiem (AUT) [5]

D. Medvedev (RUS) [4] - A. Popyrin (AUS)

J. Isner (USA) [19] - S. Wawrinka (SUI) [15]

D. Goffin (BEL) [11] - A. Rublev (RUS) [17]

F. Verdasco (ESP) - A. Zverev (GER) [7]

T. Sandgren (USA) - S. Querrey (USA) 6:4, 6:4, 6:4

G. Pella (ARG) [22] - F. Fognini (ITA) [12] 6:7 [0:7], 2:6, 3:6

M. Fucsovics (HUN) - T. Paul (USA) 6:1, 6:1, 6:4

J. Millman (AUS) - R. Federer (SUI) [3] 6:4, 6:7 [2:7], 4:6, 6:4, 8:10 | Zum Bericht

S. Tsitsipas (GRE) [6] - M. Raonic (CAN) [32] 7:5, 6:4, 7:6 [7:2] | Zum Bericht

M. Cilic (CRO) - R. Bautista Agut (ESP) [9] 6:7 [3:7], 6:4, 6:0, 5:7, 6:3

D. Schwartzman (ARG) [14] - D. Lajovic (SRB) [24] 6:2, 6:3, 7:6 (9:7)

Y. Nishioka (JPN) - N. Djokovic (SRB) [2] 3:6, 2:6, 2:6 | Zum Bericht

Damen, 3. Runde:

A. Barty (AUS) [1] - E. Rybakina (KAZ) [29] 6:3, 6:2 | Zum Bericht

A. Riske (USA) [18] - J. Görges (GER) 1:6, 7:6 (7:4) 6:2 | Zum Bericht

M. Keys (USA) [10] - M. Sakkari (GRE) [22] 4:6, 4:6

E. Alexandrova (RUS) [25] - P. Kvitova (CZE) [7] 1:6, 2:6

N. Osaka (JPN) [3] - C. Gauff (USA) 3:6, 4:6 | Zum Bericht

S. Zhang (CHN) - S. Kenin (USA) [14] 5:7, 6:7 [7:9]

O. Jabeur (TUN) - C. Wozniacki (DEN) 7:5, 3:6, 7:5

Q. Wang (CHN) [27] - S. Williams (USA) [8] 6:4, 6:7 (2:7), 7:5 | Zum Bericht

B. Bencic (SUI) [6] - A. Kontaveit (EST) [28]

D. Vekic (CRO) [19] - I. Swiatek (POL)

E. Mertens (BEL) [16] - C. Bellis (USA)

Y. Putintseva (KAZ) - S. Halep (ROM) [4]

E. Svitolina (UKR) [5] - G. Muguruza (ESP)

Z. Diyas (KAZ) - K. Bertens (NED) [9]

C. Giorgi (ITA) - A. Kerber (GER) [17]

A. Pavlyuchenkova (RUS) [30] - K. Pliskova (CZE) [2]

Mehr Matches in Kürze...

Australian Open: Gute Auslosung für Kerber und Zverev

Alexander Zverev bekommt es in der 1. Runde der Australian Open mit Marco Cecchinato aus Italien zu tun. Es wird das erste Duell des 22-Jährigen mit dem French-Open-Halbfinalisten von 2018 überhaupt. Roger Federer, an Position drei gesetzt, muss zum Auftakt gegen Steve Johnson ran, während Jan-Lennard Struff auf Titelverteidiger Novak Djokovic trifft.

Angelique Kerber trifft in der 1. Runde der Australian Open auf Qualifikantin Elisabetta Cocciaretto aus Italien. Julia Görges hatte ebenfalls Losglück. Die 31-Jährige bekommt es mit der Slowakin Viktoria Kuzmova zu tun. Zum Auftakt des ersten Grand-Slam-Turniers des Jahres kommt es zudem zur Neuauflage des Generationenduells zwischen Cori Gauff und Venus Williams.

Das könnte Dich auch interessieren: Rührendste Geschichte der Open: Die Nummer 600 der Welt mischt das Feld auf