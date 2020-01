"Ich habe sehr aggressiv gespielt und mein Ding durchgezogen", analysierte Görges nach ihrem starken Auftritt. Die 31-Jährige hat sich nach einem durchwachsenen Jahr einem Neustart verschrieben.

Bereits im Herbst des vergangenen Jahres hatte sie sich nach drei sehr erfolgreichen Jahren von ihrem Trainer und Manager Michael Geserer getrennt, zudem von Fitnesscoach Florian Zitzelsberger, der auch privat ihr Begleiter war. Nun lässt sie sich von Jens Gerlach coachen, sie hat ihn vom deutschen Fed-Cup-Team losgeeist.

Görges mit viel Selbstbewusstsein in Runde zwei

Görges und Gerlach haben beschlossen, dass sie mehr "Spielideen" umsetzt, wie sie das nennt. In der knappen Stunde gegen die auf Rang 60 der Weltrangliste geführte Kuzmova sah das überzeugend aus. "Ich würde nicht sagen, es war ein perfektes Match, es waren ja auch enge Spiele dabei", sagte die 38. des Rankings, aber:

" Ich habe ihr von Anfang an den Zahn gezogen, aggressiv gespielt, gut aufgeschlagen. "

Görges war so schnell, dass sie dem später einsetzenden Dauerregen entging. In der Kürze der Zeit schlug sie außerdem neun Asse, macht damit 900 Dollar für die Opfer der Buschbrände in Australien. "Es geht um die Geste", sagte sie - doch ein bisschen mehr Geld soll schon noch zusammenkommen: Am Mittwoch spielt Görges gegen Petra Martic aus Kroatien, in Melbourne an Nummer 13 gesetzt. Die Deutsche geht selbstbewusst ins Spiel:

" Ich möchte gerne das Zepter in die Hand nehmen. Das möchte ich auch am Mittwoch. "

(SID)