Die Spiele der Deutschen am Dienstag:

Benoit Paire (FRA) - Cedric Marcel Stebe 6:4, 3:6, 6:3, 6:7 (2:7), 0:6

Cedric Marcel Stebe 6:4, 3:6, 6:3, 6:7 (2:7), 0:6 Camilla Giorgi (ITA) - Antonia Lottner 6:3, 6:3

- Antonia Lottner 6:3, 6:3 Catherine Bellis (USA) - Tatjana Maria 6:0, 6:2

- Tatjana Maria 6:0, 6:2 Laura Siegemund - Coco Vandeweghe (USA) 6:1, 6:4

- Coco Vandeweghe (USA) 6:1, 6:4 Christopher Eubanks (USA) - Peter Gojowczyk 6:7, 3:6, 6:4, 0:6

6:7, 3:6, 6:4, 0:6 Elisabetta Cocciaretto (ITA) - Angelique Kerber 2:6 , 2:6

2:6 , 2:6 Marco Cecchinato I(ITA) - Alexander Zverev 4:6, 6:7, 3:6

4:6, 6:7, 3:6 Dominik Koepfer - Pedro Martinez (ESP) 3:6, 4:6, 5:7

13:43 Uhr - Koepfer - Martinez - 3:6, 4:6, 5:7

Eine negative Nachricht aus deutscher Sicht gibt es aber dann aber doch noch zu vermelden. Auch das Match zwischen Dominik Koepfer und dem Spanier Pedro Martinez ist nahezu zeitgleich mit denen von Zverev und Kerber zu Ende gegangen. Und hier hatte Martinez letztlich klar in drei Sätzen das bessere Ende für sich.

13:37 Uhr - Zverev - Cecchinato - 6:4, 7:6, 6:3

Und zeitgleich mit Kerber ist auch Alexander Zverev in die zweite Runde eingezogen. Nach gutem Aufschlag geht er ans Netz vor, macht Druck und Cecchinato schließlich den Fehler. Es war sicher kein perfektes Match von Zverev. Das Selbstvertrauen hat ihm etwas gefehlt, das hat man gemerkt. Aber er hat den Aufschlag bis auf das eine Spiel im ersten Satz sehr gut ins Feld gebracht und ist auch in den kritischen Phasen ruhig geblieben.

13:35 Uhr - Kerber - Cocciaretto - 6:2, 6:2

Nachdem sie ihr Aufschlagspiel vorhin doch noch abgeben musste, hat Kerber jetzt drei weitere Matchbälle. Und diesmal bringt sie es ganz sicher nach Hause. Mit gutem Aufschlag zwingt sie ihre Gegnerin zum Fehler beim Return. Das war ein insgesamt hoffnungsvoller Erstrundenauftritt von Kerber.

13:32 Uhr - Zverev - Cecchinato - 6:4, 7:6, 5:3

Zverev kann zwei Breakchancen nicht verwandeln. Es geht über Einstand. Erneut versucht es Cecchinato mit dem Stopp, mit dem er heute schon einige Male Erfolg hatte. Aber Zverev ahnt das und holt sich mit einem guten Überkopfball den dritten Breakball. Und dann patzt Cecchinato beim Volley. 5:3 für Zverev!

13:28 Uhr - Kerber - Cocciaretto - 6:2, 5:0

Kerber kann zwei Matchbälle nicht nutzen. Es geht über Einstand. Kurz darauf folgt der Vorhandfehler der Deutschen zum Breakball für Cocciaretto. Den wehrt sie mit sehr konsequentem Netzspiel ab.

13:22 Uhr - Kerber - Cocciaretto - 6:2, 5:0

Das sieht wirklich nicht schlecht aus bei Kerber. Die Deutsche liegt nicht nur ein Doppelbreak vorne sondern liegt auch Doppelbreak vorne und bewegt sich gut. Mit einem schönen Crossball holt sie sich den Breakball zum 5:0. Und den verwandelt sie mit einer wunderbar platzierten Vorhand gegen die Laufrichtung ihrer Gegnerin.

13:13 Uhr - Zverev - Cecchinato - 6:4, 7:6, 2:2

Zwei Breakbälle für Zverev nach einem sehr guten Rückhand-Longline. Den ersten wehrt Cecchinato mit einem Ass ab. Und anschließend ist der Italiener m Drücker. Er drängt Zverev in die Defensive und verwandelt zum 40:40. Schließlich holt er doch noch den Spielgewinn zum 2:2.

13:07 Uhr - Kerber - Cocciaretto - 6:2, 1:0

Cocciaretto hat in der Pause nach dem ersten Satz ein Medical Timeout genommen. Jetzt geht es weiter, und nachdem ein Angriffsball der Italienerin von der Netzkante ins Aus springt hat Kerber drei Breakbälle. Cocciaretto wehrt aber alle drei mit mutigem Angriffsspiel ab. Kurz darauf holt sich Kerber CHance Nummer vier. Und dann patzt ihre Gegnerin aus dem Halbfeld zum 1:0 für die Deutsche.

13:02 Uhr - Zverev - Cecchinato - 6:4, 7:6, 1:1

Zverev hat im ersten Aufschlagspiel des dritten Satzes ein Break kassiert, nun aber nach einem Rahmentreffer von Cecchinato die Chance zum Rebreak. Und dann schlägt der Italiener die Vorhand ins Netz. Genau wie in den ersten beiden Sätzen holt sich Zverev also sofort den verlorenen Aufschlag zurück.

12:57 Uhr - Kerber - Cocciaretto - 6:2

Satzball für Kerber nach einem Rückhandfehler von Cocciaretto. Und dann beendet die Deutsche den Durchgang mit einem Ass. 6:2 für die Siegerin von 2016!

12:54 Uhr - Kerber - Cocciaretto - 5:2

Doppelbreak für Kerber. Beim Breakball für die Deutsche fliegt der Vorhandschlag von Cocciaretto ins Aus. Das Ergebnis ist deutlicher als der Spielverlauf. Kerbers Gegnerin zeigt eine starke Leistung. Es gibt lange Ballwechsel und beide müssen viel laufen. Das Positive aus Sicht der Deutschen neben dem Spielstand ist, dass der Oberschenkel zu halten scheint.

12:51 Uhr - Koepfer - Martinez - 3:6, 4:6

Das sieht leider nicht gut aus für DOminik Köpfer. Auch den zweiten Satz hat der Deutsche abgeben müssen.

12:49 Uhr - Zverev - Cecchinato - 6:4, 7:6

Zwei Satzbälle für Zverev, nach einem Rückhandfehler von Cecchinato. Nach gutem Aufschlag bleibt er offensiv im Ballwechsel und holt sich den Durchgang mit 7:4 im Tiebreak. Das bislang Positivste an Zverevs Spiel ist, dass er sich heute nicht durch Rückschläge komplett aus der Bahn werfen lässt, sondern im Gegenteil konzentriert bleibt und seine Chance wittert.

12:45 Uhr - Zverev - Cecchinato - 6:4, 6:6

Starker Slice von Zverev aus der Defensive, mit dem er Cecchinato zum Fehler zwingt. Es folgt ein Patzer des Italieners mit der Vorhand. 4:2 für Zverev beim Seitenwechsel.

12:42 Uhr - Zverev - Cecchinato - 6:4, 6:6

Es geht in den Tiebreak. Zverev lässt sich in der Anfangsphase ziemlich weit in die Defensive drängen, steht deutlich hinter der Grundlinie. Dennoch gelingt es Cecchinato diesmal nicht, ihn mit einem Stopp zu überlisten. 2:1 für Zverev, allerdings noch ohne Minibreak.

12:35 Uhr - Kerber - Cocciaretto - 2:1

Die Aufschlagspiele von Cocciaretto sind sehr hart umkämpft. Wieder geht es mehrere Male über Einstand. Die Italienerin agiert mutig, versucht es mit schnellen Punkten aus dem Halbfeld. Oft folgen dann aber die Fehler. Jetzt bringt sie ihr Service schließlich doch noch durch und punktet zum 2:1.

12:28 Uhr - Zverev - Cecchinato - 6:4, 4:5

Zverev spielt heute dann am besten, wenn er in Rückstand liegt. Wie schon Satz eins gelingt ihm das Rebreak. Die Nummer sieben der Welt glänzt dabei unter anderem mit einem ganz starken Rückhand-Longline. Beim Breakball hatte er etwas Glück, als der mit dem Rahmen getroffene Return noch ins Feld segelt. 4:5 aus Sicht des Deutschen.

12:25 Uhr - Kerber - Cocciaretto - 2:0

Gelungener Start für ANgelique Kerber. Das erste Aufschlagspiel von Cocciaretto war ganz hart umkämpft und ging mehrmals über Einstand. Aber Kerber holt sich dann doch das Break und führt inzwischen mit 2:0.

12:25 Uhr - Zverev - Cecchinato - 6:4, 3:5

Und da ist das Break für Cecchinato. Der Slice von Zverev fliegt ins Aus. Das war ein bitterer Fehler. Cecchinato serviert zum Satzausgleich.

12:20 Uhr - Zverev - Cecchinato - 6:4, 3:4

Herausragender Return von Cecchinato auf einen wirklich nicht schlechten Aufschlag von Zverev. Zwei Breakbälle für den Italiener. Die wehrt Zverev aber sehr gut ab. Dann verschlägt er jedoch einen Smash am Netz und hat wieder Breakball gegen sich. Cecchinato patzt mit der Vorhand, und es heißt erneut Einstand.

12:15 Uhr - Kerber - Cocciaretto - 0:0

Das Match zwischen Angelique Kerber und Elisabetta Cocciaretto hat soeben begonnen. Die Siegerin von 2016 ist hier natürlich die Favoritin. Aber ein Fragezeichen steht dennoch hinter der Deutschen, die zuletzt Formprobleme hatte und außerdem am Oberschenkel verletzt war.

12:09 Uhr - Zverev - Cecchinato - 6:4, 2:2

Zverev wird zu Beginn des zweiten Durchgangs wieder zu passiv und hat Breakball gegen sich, den aber mit einem gut platzierten Crossball abwehrt. Cecchinato macht im Moment auch relativ viele Fehler, was Zverev natürlich entgegenkommt. Aber das kann sich auch schnell ändern, und der Italiener riskiert generell mehr.

12:04 Uhr - Koepfer - Martinez - 3:6

Und noch ein weiterer Deutscher ist aktuell im Einsatz. Dominik Koepfer, der ja bei den US Open für Aufsehen gesorgt hatte, hat den ersten Satz gegen den spanischen QUalifikanten Pedro Martinez allerdings mit 3:6 abgeben müssen.

12:00 Uhr - Kyrgios - Sonego - 6:2, 7:6, 7:6

Nick Kyrgios hat das Ticket für die dritte Runde gelöst. Wie Durchgang zwei ging auch der dritte in den Tiebreak. Dort war der Lokalmatador aber klar der bessere Spieler und punktet mit 7:1 zum Matchgewinn.

11:55 Uhr - Medvedev - Tiafoe - 6:3, 4:6, 6:4, 6:2

Zwei Matchbälle für Medvedev nach einem Vorhandfehler von Tiafoe. Und dann verwandelt der Russe zum 6:2 im vierten Satz. Verdient zieht der Finalist von New York in die zweite Runde ein. Und in der Rod Laver Arena schlägt in Kürze dann Angelique Kerber auf.

11:51 Uhr - Zverev - Cecchinato - 6:4

Zwei Satzbälle für Zverev nach einem Aufschlag-Winner. Und dann folgt der nächste schnelle Punkt mit dem Aufschlag hinterher zum 6:4. Er hat sich gut in den Satz zurückgekämpft nach schwierigem Beginn und ist auch nicht ins Hadern geraten, nach dem Break gegen ihn. Das stimmt optimistisch.

11:48 Uhr - Zverev - Cecchinato - 5:4

Das Aufschlagspiel von Cecchinato geht einige Male über EInstand. Bei Breakball Zverev setzt der Italiener zum Stoppball an. Der Deutsche sieht das sehr früh und glänzt mit einem tollen Gegenstopp, den seinerseits Cecchinato noch glänzend kontert. Aber Zverev hat mit dem Winner durch die Mitte des Platzes das bessere Ende für sich. Break!

11:35 Uhr - Zverev - Cecchinato - 3:4

Zverev ahnt einen Stoppball von Cecchinato sehr früh voraus, kontert mit einem toll gespielten Volley. Und mit einem Rückhand-Winner holt sich der Deutsche zwei Chancen zum Rebreak. Anschließend macht Cecchinato den Vorhandfehler, und Zverev kommt auf 3:4 heran. Das war wichtig für ihn, weil er auch aktiver aufgetreten ist.

11:42 Uhr - Medvedev - Tiafoe - 6:3, 4:6, 6:4, 4:1

Tiafoe hat im zweiten Satz ein Aufschlagspiel Rückstand, nun aber seinerseits die Chance auf das Break. Die vergibt der US-Boy aber mit dem Rahmentreffer. Es geht mehrere Male über Einstand. Medvedev holt mit einem Aufschlag-Winner aber doch noch das Spiel zum 4:1.

Zverev ahnt einen Stoppball von Cecchinato sehr früh voraus, kontert mit einem toll gespielten Volley. Und mit einem Rückhand-Winner holt sich der Deutsche zwei Chancen zum Rebreak. Anschließend macht Cecchinato den Vorhandfehler, und Zverev kommt auf 3:4 heran. Das war wichtig für ihn, weil er auch aktiver aufgetreten ist.

11:32 Uhr - Zverev - Cecchinato - 2:4

Und da sind dann auch leider doch wieder die ersten beiden Doppelfehler von Zverev. Beim zweiten war der Ballwurf ganz schlecht. Zwei Breakchancen für Cecchinato. Die erste wehrt der Deutsche noch mit einem guten AUfschlag ab. ABe rbeim zweiten ist der Netzangriff nicht konsequent genug, und Cecchinato verwandelt mit dem Passierball zum 4:2.

11:27 Uhr - Zverev - Cecchinato - 2:3

Zverev findet etwas schwer in das Match. Der Deutsche spielt nicht schlecht, aber etwas verhalten und passiv. Da merkt man ihm die Unsicherheit nach dem misslungenen Start ins Jahr beim ATP Cup doch ziemlich deutlich an. Breaks hat es noch keine gegeben. Es steht 3:2 für Cecchinato.

11:20 Uhr - Zverev - Cecchinato - 1:1

Das Match zwischen Zverev und Cecchinato hat vor wenigen Minuten begonnen. Der Hamburger musste bei seinem Aufschlagspiel über Einstand gehen. Was aber, wenn man die vergangenen Wochen im Hinterkopf hat, durchaus für heute optimistisch stimmen kann, ist dass der zweite Aufschlag Zverevs wenn nötig sehr stabil kam in diesem Aufschlagspiel.

11:17 Uhr - Medvedev - Tiafoe - 6:3, 4:6, 6:4

Medvedev hat drei Breakbälle, die gleichzeitig auch Satzbälle sind. Und mit einem exzellenten Rückhand-Stoppball gegen die Laufrichtung seines Gegners, den man so selten sieht, holt sich der Russe die 2:1-Satzführung.

11:05 Uhr - Kyrgios - Sonego - 6:2, 7:6

2:0-Satzführung für Kyrgios! Im Tiebreak hat der Australier klar die Oberhand und sichert ihn sich mit 7:3. Der "Bad Boy" bleibt also auf Kurs Runde drei.

11:01 Uhr - Kyrgios - Sonego - 6:2, 6:6

Der zweite Satz ist ein deutlich härteres Stück Arbeit für Kyrgios, der in den Tiebreak muss. Mit einem unerreichbaren Stoppball holt sich der Australier aber das Minibreak zum 3:1.

10:55 Uhr - Zverev - Cecchinato

Das Ende des Halep-Matchs bedeutet, dass es nun ernst für Alexander Zverev wird. In etwas mehr als zehn Minuten dürfte das Erstrundenmatch des Deutschen gegen marco Cecchinato beginnen. Wir zeigen die Partie natürlich auch live bei Eurosport und im Eurosport Player.

10:52 Uhr - Medvedev - Tiafoe - 6:3, 4:6, 3:0

Medvedev hat Tiafoe den Aufschlag abnehmen können, aber anschließend selbst bei eigenem Service heftig kämpfen müssen. Mehrere Breakbälle muss der Russe abwehren, ehe er doch noch sein Spiel zum 3:0 für sich entscheiden kann.

10:47 Uhr - Halep - Brady - 7:6, 6:1

Die Gegenwehr von Jennifer Brady dauerte nur einen Satz. Im zweiten ließ Simona Halep nichts anbrennen und verwandelt ihren dritten Matchball zum deutlichen 6:1 im zweiten Satz.

10:42 Uhr - Gojowczyk - Eubanks - 7:6, 6:3, 4:6, 6:0

Drei Matchbälle für Gojowczyk nach einem Aufschlag-Winner. Und beim zweiten fliegt der Vorhandschlag von Eubanks ins Aus. Mit 7:6 (7:1), 6:3, 4:6 und 6:0 zieht der Deutsche in Runde zwei ein.

10:40 Uhr - Gojowczyk - Eubanks - 7:6, 6:3, 4:6, 5:0

Der vierte Satz ist eine ganz klare Angelegenheit für Gojowczyk. Der Deutsche hat drei weitere Breakbälle, drängt seinen Gegner in die Defensive und verwandelt schließlich mit dem Smash. 5:0 für Gojowczyk, der gleich zum Matchgewinn serviert.

10:32 Uhr - Gojowczyk - Eubanks - 7:6, 6:3, 4:6, 2:0

Und auch auf Platz fünf hat mit Christopher Eubanks ein US-Amerikaner einen Satzgewinn verbuchen können. Leider aus Sicht von Peter Gojowczyk, der damit in den vierten Satz muss. Dort hat er allerdings seinem Gegner früh das Service abnehmen können.

10:26 Uhr - Medvedev - Tiafoe - 6:3, 4:6

Tiafoe hat Medvedev den Aufschlag abnehmen können und schlägt zum Satzausgleich auf. Mit einem ganz stark platzierten Aufschlag nach außen holt sich der US-Amerikaner den Satzball. Und dann bringt Medvedev den Return nicht zurück. 6:4 für Tiafoe!

10:22 Uhr - Halep - Brady - 7:6

Und auch in der Margaret Court Arena ist der erste Durchgang zu Ende gegangen. Halep hat den Satz doch noch drehen können und gewinnt ihn mit 7:5 im Tiebreak.

10:21 Uhr - Kyrgios - Sonego - 6:2

Satzball für Kyrgios nach einem Winner am Netz. Und dann lässt der Australier den Aufschlag durch die Mitte folgen und macht den Sack zum 6:2 im ersten Durchgang zu.

10:16 Uhr - Kyrgios - Sonego - 5:2

Das ist eine Situation, die man so selten sieht. Beim Stand von 4:2 für Kyrgios und 15:15 challenged Sonego seinen eigenen Aufschlag, der gut gegeben wurde, weil Kyrgios den Winner mit dem Return geschlagen hatte. Und der Italiener behält tatsächlich Recht. Das ändert aber nichts daran, dass er erneut seinen Aufschlag abgeben muss und mit 2:5 im Rückstand liegt.

10:13 Uhr - Halep - Brady - 6:6

Da kann sich Jennifer Brady etwas ärgern. Insgesamt vier Satzbälle konnte die US-Amerikanerin nicht nutzen. Und nun geht der Durchgang doch in den Tiebreak. Es steht 6:6 nach großer Gegenwehr von Simona Halep.

10:11 Uhr - Medvedev - Tiafoe - 6:3, 3:3

Das ist etwas bitter aus Sicht von Frances Tiafoe. Da hat er Daniil Medvedev den Aufschlag abgenommen, um dann zu null sein eigenes Service abgeben zu müssen. Beim Breakball muss Medvedev nicht viel machen. Tiafoe verzieht die Rückhand, und der Ball fliegt weit ins Aus.

10:07 Uhr - Bertens - Begu - 6:1, 6:4

Kiki Bertens hat den Sprung in die zweite Runde geschafft. Die Niederländerin gewinnt mühelos mit 6:1 und 6:4 gegen Irina-Camelia Begu aus Rumänien.

10:04 Uhr - Medvedev - Tiafoe - 6:3, 2:2

Das ist ein bislang hochklassiges Match. Medvedev überlistet seinen Gegner mit einem starken Vorhand-Longline aus der Defensive. Aber sein Gegner kontert im folgenden Ballwechsel mit dem fast identischen Punktgewinn. Das soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass Medvedev auf hohem Niveau der bessere Spieler ist.

9:58 Uhr - Kyrgios - Sonego - 2:2

In der Melbourne Arena hat das Match zwischen Nick Kyrgios und Lorenzo Sonego begonnen. Es steht 2:2 im ersten Satz.

9:55 Uhr - Gojowczyk - Eubanks - 7:6, 6:3

Peter Gojowczyk hat den nächsten Schritt Richtung Runde zwei gemacht. Mit 6:3 gewinnt der Deutsche den zweiten Satz gegen Christopher Eubanks. Insgesamt 1:20 Stunden sind bisher absolviert. Dafür, dass Satz eins in den Tiebreak ging, ist das also eine recht übersichtliche Spieldauer.

9:50 Uhr - Medvedev - Tiafoe - 6:3

Mit einem guten Rückhand-Return holt sich Medvedev die ersten beiden Satzbälle. Und dann steht Tiafoe beim Volley schlecht zum Ball und schlägt diesen ins Netz. 6:3 für Medvedev im ersten Durchgang.

9:47 Uhr - Medvedev - Tiafoe - 5:3

Medvedev muss über Einstand gehen. Und dann folgt der Doppelfehler des Russen, und Tiafoe hat Breakball. Den wehrt Medvedev aber mit einem guten Vorhand-Crossball ab. Beim Spielball ist der Favorit am Netz nicht konsequent genug und lässt sich von Tiafoe passieren. Mit dem Stoppball am Netz sichert er sich aber schließlich doch noch den Spielgewinn.

9:39 Uhr - Halep - Brady - 3:4

Eine der Turnierfavoritinnen läuft im ersten Satz einem Break Rückstand hinterher. Gleich ihr erstes Aufschlagspiel hat Simona Halep gegen die US-Amerikanerin Jennifer Brady abgeben müssen. Und seitdem ist es der Rumänin nicht gelungen, sich das Spiel zurückzuholen. 4:3 für Brady.

9:32 Uhr - Gojowczyk - Eubanks - 7:6

Es gibt gute Nachrichten von Peter Gojowczyk. Der Qualifikant gewinnt den ersten Durchgang gegen Christopher Eubanks aus den USA mit 7:1 im Tiebreak. Im Eurosport Player könnt ihr das gesamte Match natürlich live sehen.

9:24 Uhr - Medvedev - Tiafoe - 2:0

Der Auftakt von Daniil Medvedev im Match gegen Frances Tiafoe verläuft nach Maß. Der Russe nimmt dem US-Amerikanischen Youngster gleich das Aufschlagspiel ab und führt mit 2:0 im ersten Satz.

9:15 Uhr -Tsonga -Popyrin - 7:6, 2:6, 1:6

Aus für Jo-WIlfried Tsonga! Der Franzose muss das Match aufgeben. Ist das schade. Das Publikum spendet tröstenden Beifall. Alexei Popyrin erreicht damit die zweite Runde. Das bedeutet, dass in der Melbourne Arena gleich das Match zwischen Nick Kyrgios und Lorenzo Sonego steigt.

9:11 Uhr -Tsonga -Popyrin - 7:6, 2:6, 1:6

Das sieht jetzt nicht gut aus für Tsonga. Nachdem Popyrin den dritten Satz deutlich gewonnen hat, hat Tsonga den Physiotherapeuten auf den Platz kommen lassen. Hoffen wir, dass der Franzose das Match fortsetzen kann.

9:07 Uhr - Siegemund - Vandeweghe - 6:1, 6:4

Drei Matchbälle für Laura Siegemund. Und dann folgt der Aufschlag-Winner der Deutschen zum 6:1 und 6:4. Im sechsten Aufeinandertreffen gewinnt sie zum ersten Mal gegen Coco Vandeweghe und bekommt es nun mit der Weltranglisten-Zweiten Karolina Pliskova zu tun.

9:05 Uhr - Bellis - Maria - 6:0, 6:2

Aus für Tatjana Maria. Beim 0:6 und 2:6 nach nur 52 Minuten gegen Catherine Bellis aus den USA hatte die Deutsche keine Chance.

9:04 Uhr - Siegemund - Vandeweghe - 6:1, 5:3

Bei 30:30 wackelt Siegemund stark beim Aufschlag. Es folgt der Doppelfehler und damit der Breakball für Vandeweghe, den diesen aber nicht nutzen kann. Siegemund bringt ihr AUfschlagspiel durch und sichert sich den wichtigen Spielgewinn zum 5:3, nachdem es einige Verwirrung bei der Anzeige des Spielstands gab.

9:00 Uhr - Medvedev - Tiafoe

In der Rod Laver Arena beginnt in diesen Minuten eines der großen Highlights des Tages. Zwischen dem an vier gesetzten Daniil Medvedev aus Russland und dem US-Amerikaner Frances Tiafoe kommt es zum Duell der Youngster. Im Eurosport Player verpasst ihr keine Sekunde des Spiels.

8:56 Uhr - Siegemund - Vandeweghe - 6:1, 4:3

Vandeweghe wehrt insgesamt vier Breakbälle von Siegemund ab und verhindert die Vorentscheidung im Match. Die US-Amerikanerin verkürzt auf 3:4 aus ihrer Sicht im zweiten Satz.

8:50 Uhr - Siegemund - Vandeweghe - 6:1, 4:2

Wunderschöner Stoppball von Siegemund zum 30:30 bei Aufschlag Vandeweghe. Und mit viel Laufarbeit und einem tollen Winner mit dem Longline erspielt sich die Deutsche den nächsten Breakball. Mit einem clever gesetzten Slice zwingt die US-Amerikanerin ihre Gegnerin aber zum Fehler.

8:46 Uhr -Tsonga -Popyrin - 7:6, 2:6

Satzausgleich für Alexei Popyrin. Zur Freude des Publikums entscheidet der Australier den zweiten Durchgang gegen Jo-Wilfried Tsonga mit 6:2 für sich.

8:38 Uhr - Siegemund - Vandeweghe - 6:1, 3:1

Siegemund hat Breakball gegen sich, wehrt diesen aber mit einem ganz starken Vorhand-Longline ab. Die deutsche bleibt konzentriert, bekommt andererseits aber auch Unterstützung durch ihre Gegnerin, die zwei leichte Fehler einbaut. 3:1 für Siegemund.

8:33 Uhr - Maria und Gojowczyk im Einsatz

Die Erstrundenmatches von zwei weiteren DTB-Spielern haben begonnen beziehungsweise beginnen in wenigen Augenblicken. Tatjana Maria hat einen kompletten Fehlstart gegen Catherine Bellis aus den USA erwischt und liegt auf Platz 14 mit 0:4 zurück. Peter Gojowczyk und sein Gegner Christopher Eubanks auf Platz fünf spielen sich noch warm.

8:29 Uhr - Siegemund - Vandeweghe - 6:1, 2:0

Siegemund macht zu Beginn des zweiten Satzes dort weiter, wo sie im ersten Durchgang aufgehört hat. Erneut nimmt sie der US-Amerikanerin das Service ab. Es steht 2:0 für die Deutsche.

8:23 Uhr - Lottner - Giorgi - 3:6, 3:6

Drei Matchbälle für Giorgi. Und dann verzieht Lottner den Vorhand-ANgriffsball am Netz. Letztlich sehr verdient mit 6:3 und 6:3 erreicht die Italienerin die zweite Runde in Melbourne.

8:17 Uhr -Tsonga -Popyrin - 7:6

Und zeitgleich mit dem Siegemund-Match ist auch in der Melbourne Arena der erste Satz zu Ende gegangen. Mit 7:5 im Tiebreak holt sich Tsonga den Durchgang gegen Popyrin.

8:16 Uhr - Siegemund - Vandeweghe - 6:1

Der erste Durchgang verläuft aus Sicht von Siegemund nahezu perfekt. Erneut konnte sie ihre Gegnerin breaken und schlägt nun zum Satzgewinn auf. Nach einem Doppelfehler steht es allerdings 30:30. Mit dem Longline holt sich Siegemund den ersten Satzball. Und dann patzt Vandeweghe beim Return. 6:1 für Siegemund.

8:10 Uhr -Tsonga -Popyrin - 6:6

Tsonga und Popyrin befinden sich im Tiebreak des ersten Satzes. Mit einem mit viel Übersicht gespielten Rückhand-Longline holt sich der Franzose das erste Minibreak. Das holt sich Popyrin am Netz allerdings sofort zurück.

8:03 Uhr - Siegemund - Vandeweghe - 3:1

Breakball für Laura Siegemund. Coco Vandeweghe nimmt die Challenge, aber der Vorhandschlag Siegemunds war ganz deutlich im Feld. Und dann hat die Deutsche im folgenden Ballwechsel etwas Glück mit der Netzkante. Der Ball verändert seine Richtung, und Vandeweghe kann nicht mehr rechtzeitig reagieren. 3:1 für Siegemund.

8:01 Uhr - Muguruza - Rogers - 0:6, 6:1

Nach dem völlig misslungenen Auftakt ist Garbine Muguruza der Satzausgleich gelungen. Die ehemalige French-Open- und Wimbledon-Siegerin gewinnt Satz zwei gegen Shelby Rogers deutlich mit 6:1.

7:56 Uhr - Lottner - Giorgi - 3:6, 1:2

Lottner ist das Rebreak gelungen, hat nun aber erneut Breakball gegen sich. Und dann landet der Vorhand-Crossball der deutschen im Netz. Erneut also ein Aufschlagspiel Vorsprung für Giorgi im zweiten Satz.

7:51 Uhr - Lottner - Giorgi - 3:6, 0:1

Der Auftakt in Satz zwei verläuft für Lottner denkbar schlecht. Nach einem Doppelfehler hat die Deutsche Breakball gegen sich. Und dann ist ihr Angriff am Netz eigentlich gut. Aber Giorgi kontert mit einem wirklich herausragenden Passierball zum 1:0 im zweiten Satz.

7:44 Uhr - Lottner - Giorgi - 3:6

Drei Satzbälle für Giorgi. Und nach einem Winner mit dem Crossball gegen die Laufrichtung von Lottner verwandelt die Italienerin ihre erste Chance. Verdientes 6:3 für Giorgi nach 40 Minuten.

7:41 Uhr - Lottner - Giorgi - 3:5

Der Return von Giorgi landet genau auf der Linie. Breakball für die Italienerin. Und dann landet der Vorhand-Angriffsball von Lottner im Netz. 5:3 für Giorgi im ersten Satz. Lottners Quote beim ersten Aufschlag ist aktuell viel zu niedrig.

7:37 Uhr - Siegemund und Tsonga legen los

Zwei weitere Matches beginnen in diesen Minuten. In der Melbourne Arena trifft der Franzose Jo-Wilfried Tsonga auf Lokalmatador Alexei Popyrin. Auf Platz 22 bekommt es Laura Siegemund mit der starken US-Amerikanerin Coco Vandeweghe zu tun, die hier schon einmal im Halbfinale war.

7:32 Uhr - Muguruza - Rogers - 0:6

Eine weitere Grand-Slam-Siegerin hat hingegen einen kompletten Fehlstart in das Turnier erlebt. Garbine Muguruza aus Spanien muss Satz eins gegen die Qualifikantin Shelby Rogers aus den USA mit 0:6 abgeben. Eine knappe halbe Stunde hat der Durchgang auf Platz drei gedauert.

7:28 Uhr - Ostapenko - Samsonova - 6:1, 6:4

Jelena Ostapenko hat die zweite Runde erreicht. Die ehemalige French-Open-Siegerin gewinnt mit 6:1 und 6:4 gegen Ljudmila Samsonova aus Russland.

7:20 Uhr - Lottner - Giorgi - 2:2

Lottner ist in diesem Match die Außenseiterin, auch wenn Giorgi nicht in der Form von 2018 ist, wo sie in Wimbledon das Viertelfinale erreichte. In der Anfangsphase kommt bei beiden Damen der erste Aufschlag viel zu selten. Dennoch haben beide ihre bisherigen Spiele gewonnen, und es steht 2:2.

7:12 Uhr - Wawrinka - Dzumhur - 7:5, 6:7, 6:4, 4:6

Der Rückhand-Crossball von Dzumhur landet im Aus. Zwei Matchbälle für Wawrinka. Und dann verzieht Dzumhur den Longline. Nach vier hart umkämpften Sätzen löst Wawrinka seine Erstrundenaufgabe und erreicht die zweite Runde in Melbourne.

7:07 Uhr - Wawrinka - Dzumhur - 7:5, 6:7, 6:4, 4:5

Breakball für Wawrinka. Und dann wird der Rückhand-Slice von Dzumhur ausgegeben. Der Bosnier nimmt zwar die Challenge, aber das ändert am Ergebnis nichts. Der Slice war wirklich knapp im Seitenaus, und Wawrinka nimmt seinem Gegner in der entscheidenden Phase das Service ab.

7:04 Uhr - Wawrinka - Dzumhur - 7:5, 6:7, 6:4, 4:4

Der vierte Satz zwischen Dzumhur und Wawrinka nähert sich seiner entscheidenden Phase. Es hat noch keine Breaks gegeben und steht aktuell 4:4.

6:58 Uhr - Lottner - Giorgi

Es wird ernst für die nächste Deutsche. Auf Platz elf spielen sich derzeit Antonia Lottner und Camilla Giorgi ein. Ihr könnt das Match wie alle Spiele auch im Livestream im Eurosport Player sehen.

6:44 Uhr - Nadal - Dellien - 6:2, 6:3, 6:0

Zwei Matchbälle für Nadal. Den ersten vergibt er mit einem Fehler aus dem Halbfeld. Aber dann verwandelt er mit einem Rückhand-Winner gegen die Laufrichtung seines Gegners Möglichkeit Nummer zwei. Das war ein letztlich klarer Dreisatzsieg für den Mallorquiner.

6:39 Uhr - Nadal - Dellien - 6:2, 6:3, 5:0

Der Return von Nadal passt genau in die Ecke des Feldes. Wieder Breakball für die Nummer eins der Weltrangliste. Und mit dem Volley gegen die Laufrichtung seines Gegners nimmt er Dellien erneut das Service ab und führt inzwischen 5:0 im dritten Satz. Der Spanier schlägt gleich zum Matchgewinn auf.

6:33 Uhr - Wawrinka - Dzumhur - 7:5, 6:7, 6:4

Satzball für Wawrinka, nachdem ein Vorhand-Angriffsschlag von Dzumhur ins Aus segelt. Und gleich seine erste Chance nutzt der Schweize rmit einem Ass gegen die Laufrichtung seines Gegners. 6:4 für den Favoriten im dritten Satz.

6:28 Uhr - Die Spiele der Nacht

Es hat sich einiges getan in Melbourne nach den Spielunterbrechungen. Unter anderen haben Dominic Thiem, Belinda Bencic, Karolina Pliskova, Madison Keys und Diego Schwartzman den Sprung in Runde zwei geschafft. Der prominenteste Name, für den die Australian Open bereits beendet sind, ist Maria Scharapowa. Aus deutscher Sicht musste sich Cedric-Marcel Stebe geschlagen geben.

6:20 Uhr - Nadal - Dellien - 6:2, 6:3, 1:0

Dellien wehrt vier Breakbälle zu Beginn des dritten Durchgangs ab. Der Außenseiter gibt sich hier nicht kampflos geschlagen. Chance Nummer vier vergibt Nadal mit einem Rückhandfehler. Aber bei der fünften bleibt der Rückhand-Cross seines Gegners im Netz hängen. 1:0 für Nadal.

6:15 Uhr - Nadal und Wawrinka im Einsatz

Die Matches in Melbourne laufen bereits. Und heute spielt auch das Wetter mit. Aktuell sind auch Rafael Nadal und Hugo Dellien im Einsatz. Nadal hat die ersten beiden Durchgänge gegen Hugo Dellien aus Bolivien gewonnen. Zwischen Wawrinka und Damir Dzumhur steht es 1:1 nach Sätzen und 3:3 im dritten Durchgang.

Federer, Görges und Barty weiter: So lief der 1. Turniertag

Night Session 2. Tag: Kerber und Zverev im Fokus

Ab 9:00 Uhr MEZ wird es in der Night Session ernst. In der Rod Laver Arena bekommt es Daniil Medvedev mit Frances Tiafoe zu tun, in der Margaret Court Arena fordert Jennifer Brady Mitfavoritin Simona Halep.

Die Ansetzungen des 2. Tages in der Übersicht

Danach betreten die deutschen Asse die Bühne: Angelique Kerber ist gegen die italienische Qualifikantin Elisabetta Cocciaretto klar favorisiert und auch Alexander Zverev hat gegen Marco Cecchinato die besseren Karten.

