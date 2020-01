Die Spiele des Tages:

Sofia Kenin (USA) - Ons Jabeur (TUN) 6:4, 6:4

Ashleigh Barty (AUS) - Petra Kvitova (CZE) 7:6 (8:6), 6:2

LIVE: Tennys Sandgren (USA) - Roger Federer (SUI) 3:6, 6:2, 6:2

ab 09:00 Uhr: Milos Raonic (CAN) - Novak Djokovic (SRB)

7:04 Uhr - Sandgren - Federer - 3:6, 6:2, 6:2

Seit einigen Minuten geht es schon hin und her. Federer kämpft sich in die Punkte, hat sogar einen Spielball, den er aber ins Netz setzt. Sandgren bleibt offensiv und geht aktiv in die Punkte. Es gibt mittlerweile Satzball Nummer sechs für den US-Amerikaner, welchen er nun endlich nutzen kann. Somit liegt Federer 1:2 in Sätzen zurück.

6:59 Uhr - Sandgren - Federer - 3:6, 6:2, 5:2

Und wieder gerät Federer bei eigenem Aufschlag in Bedrängnis: Er hat Satzbälle gegen sich. Zunächst kann er zwei abwehren, doch es scheint wirklich so, als könnte sich der Schweizer nicht mehr so gut bewegen.

6:53 Uhr - Sandgren - Federer - 3:6, 6:2, 5:2

Sandgren gibt sich bisher kaum eine Blöße, der US-Amerikaner spielt bei eigenem Aufschlag sehr sicher, serviert gut - in diesem Fall ein Ass - und baut seinen Vorsprung somit wieder aus.

6:48 Uhr - Sandgren - Federer - 3:6, 6:2, 4:1

Federer legt nach der Pause wieder los und sichert sich sein erstes Spiel in Satz drei. Doch auch Sandgren hält das Niveau und bringt sein Service ohne Probleme durch. Federer läuft damit immer noch dem Break hinterher.

6:43 Uhr - Sandgren - Federer - 3:6, 6:2, 3:0

In der Folge fordert der Schweizer ein Medical Timeout. Das Spiel verzögert sich also etwas. Nach einigen Minuten ist Federer aber wieder da, es geht weiter.

6:33 Uhr - Sandgren - Federer - 3:6, 6:2, 3:0

Jetzt muss auch Sandgren bei eigenem Service zittern. Es gibt drei Breakbälle für Federer. Der Schweizer hat besser variiert, kann aber die ersten beiden Chancen nicht gut zu Ende spielen. Nun bekommt der Schweizer noch eine Verwarnung wegen "Verbal Abuse". Und auch den dritten Breakball kann Federer nicht ausnutzen. Sandgren kann zurückkommen: Mit einem starken Aufschlaf dreht er das Spiel von 0:40 auf Spielgewinn zum 3:0.

6:27 Uhr - Sandgren - Federer - 3:6, 6:2, 2:0

Sandgren macht da weiter, wo er in Durchgang zwei aufgehört hat. Sicher bringt er sein Service durch. Federer dagegen hat weiter Probleme. Schon wieder hat einen Breakball gegen sich. Und wieder landet eine Vorhand ins Netz, somit holt Sandgren das frühe Break.

6:19 Uhr - Sandgren - Federer - 3:6, 6:2

Und tastsächlich hat Federer zwei Break- und damit Satzbälle gegen sich. Den ersten wehrt der Schweizer noch mit Serve and Volley ab, doch Nummer zwei kann Sandgren nutzen. Federer setzt einen Schlag dabei ins Netz. Somit geht Satz zwei mit 6:2 an den US-Amerikaner.

6:15 Uhr - Sandgren - Federer - 3:6, 5:2

Federer kommt nun zwar bei Aufschlaf Sandgren etwas näher heran, doch der US-Amerikaner behält die Nerven und sichert sich sein Service am Ende doch souverän. Somit schlägt Federer in wenigen Minuten gegen den Satzverlust auf.

6:10 Uhr - Sandgren - Federer - 3:6, 4:2

Sandgren wiederum hat wenig Probleme bei eigenem Aufschlag, der Amerikaner serviert sicher und baut somit seine Führung in Satz zwei weiter aus. Doch auch Federer scheint sich etwas gefangen zu haben. Die unkonventionellen Schläge von Sandgren bringen dern Schweizer aber immer wieder in Bedrängnis.

6:05 Uhr - Sandgren - Federer - 3:6, 3:1

Während der erste Durchgang noch klar zugunsten des Schweizers ausging, legte Federer im zweiten Satz einen kleinen Fehlstart hin. Früh steht es da 0:3 aus seiner Sicht. Ein gutes Aufschlagspiel bringt dem 38-Jährigen aber zumindest sein erstes Spiel in diesem Durchgang.

Barty und Kenin im Halbfinale

In der Nacht haben sich bereits Ashleigh Barty und Sofia Kenin ins Halbfinale gespielt. Die australische Weltranglistenerste bezwang Petra Kvitova 7:6 (8:6), 6:2 und ist damit einen Schritt näher am Titel. Für die US-Amerikanerin Kenin ging es gegen Ons Jabeur aus Tunesien. Sie siegte klar mit 6:4, 6:4.

Bei den Herren legte unterdessen Roger Federer gegen Tennys Sandgren los und entschied den ersten Satz mit 6:3 für sich.

Struff im Doppel ausgeschieden

Aus deutscher Sicht war am heutigen Tag auch Jan-Lennard Struff im Doppel im Einsatz. Im Viertelfinale musste er sich aber mit seinem Partner Henri Kontinen dem Duo Rajeev Ram/Joe Salisbury (Nr. 11) geschlagen geben. 4:6, 4:6 hieß es am Ende aus Sicht des deutsch-finnischen Doppels.

Federer und Djokovic im Einsatz

Zwei der großen Drei geben sich am neunten Wettkampftag in Melbourne die Ehre. Sowohl Roger Federer als auch Novak Djokovic kämpfen um den Einzug ins Halbfinale. Zuvor fiebern die Gastgeber mit der letzten australischen Hoffnung im Einzel, Ashleigh Barty, mit.

Herzlich willkommen im Liveticker des 9. Tages

Katharian Wiedenmann begleitet euch am neunten Tag der Australian Open hier im Liveticker. Um 6:00 Uhr geht es los.