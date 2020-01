Die Spiele des Tages:

Ab 1:00 Uhr MEZ: A. Kontaveit (EST) - S. Halep (ROU)

Nicht vor 2:30 Uhr MEZ: G. Muguruza (ESP) - A. Pavlyuchenkova (RUS)

Nicht vor 4:30 Uhr MEZ: S. Wawrinka (SUI) - A. Zverev (GER)

ab 9:30 Uhr MEZ: R. Nadal (ESP) - D. Thiem (AUT)

Nadal und Zverev im Einsatz

Am zehnten Wettkampftag der Australian Open stehen die letzten Viertelfinals an. Den Auftakt machen in der Day Session zunächst Anett Kontaveit und Simona Halep um 1:00 Uhr MEZ. Darauf folgen Garbiñe Muguruza und Anastasia Pavlyuchenkova.

Gegen 4:30 Uhr MEZ wird es dann ernst für Alexander Zverev, der als letzter Deutscher noch im Turnier ist. Der 22-Jährige bekommt es mit Stan Wawrinka zu tun. In der Night Session können sich die Fans zudem noch auf die Neuauflage der French-Open-Finals 2018 und 2019 freuen: Rafael Nadal trifft dabei aus Dominic Thiem.

Herzlich willkommen im Liveticker des 10. Tages

Victoria Kunzmann begleitet Euch am zehnten Tag der Australian Open hier im Liveticker. Um 6:00 Uhr geht es los.