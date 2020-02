Dominic Thiem (5/AUT) - Novak Djokovic (2/SRB) -:-

Das Spiel im Liveticker:

9:00 Uhr - Countdown zum Finale

In etwa einer halben Stunde wird es ernst in der Rod Laver Arena. Thiem und Djokovic spielen dann um den ersten Grand-Slam-Titel des Jahres. Sollte der Serbe seinen achten Sieg in Melbourne holen, löst er Rafael Nadal an der Spitze der Weltrangliste ab. Der 26-jährige Thiem kann bei einem Triumph erstmals unter die Top drei der Welt vordringen. Der Österreicher würde dann auf Rang drei hinter Nadal und Djokovic Platz nehmen.

INFO - Thiems erstes Finale in Melbourne

Thiem und Djokovic stehen sich erstmals bei den Australian Open und in einem Grand-Slam-Finale gegenüber. Der Österreicher musste sich bisher in seinen beiden Endspielen in Roland Garros (2018 und 2019) Sandplatzkönig Rafael Nadal geschlagen geben. Diesen schlug Thiem in Melbourne aber schon im Viertelfinale (7:6, 7:6, 4:6, 7:6). Djokovic hingegen gewann die Australian Open insgesamt sieben Mal, damit ist das australische Major das erfolgreichste Grand-Slam-Turnier für den Serben.

Der 32-Jährige stand im Vergleich zu Thiem in diesem Jahr auch deutlich kürzer auf dem Platz. Mit Ausnahme der ersten Runde, als er gegen den Deutschen Jan-Lennard Struff den dritten Durchgang abgeben musste, verlor Djokovic keinen Satz mehr.

Video - Exklusiv: Thiem kommentiert seine Matchbälle gegen Nadal und Zverev 02:19

INFO - Djokovic im direkten Duell vorne

Im sogenannten "Head 2 head", also den bisherigen Begegnungen der beiden Spieler, ist Djokovic knapp in Führung. Von zehn Spielen gewann der Serbe bisher sechs. Aus den letzten fünf Matches ging allerdings vier Mal Thiem als Sieger hervor, so auch beim letzten Aufeinandertreffen im vergangenen November. Bei den ATP Finals in London gewann der 26-Jährige 6:7, 6:3, 7:6.

Video - Thiem oder Djokovic? So tippen Riesch, Maske und Kaul 03:12

INFO - Herzlich willkommen zum Herren-Finale

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker von Eurosport.de! Am 14. und letzten Wettkampftag der Australian Open steht das Finale der Herren zwischen Dominic Thiem aus Österreich und Novak Djokovic aus Serbien an. Katharina Wiedenmann begleitet für Euch den Kampf um den Titel. Gegen 9:30 Uhr MEZ geht es in der Rod Laver Arena los. Bis dahin versorgen wir Euch mit weiteren Informationen rund um das Endspiel.

Video - Becker fragt sich vor Finale gegen Djokovic: "Wie fit ist Thiem noch?" 24:26