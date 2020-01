Dominic Thiem - Alexander Zverev - 3:6, 6:4, 7:6 (7:3), 4:4

Das Spiel im Liveticker:

13:00 Uhr - Thiem - Zverev - 3:6, 6:4, 7:6, 4:4

Thiem bleibt am Drücker und ist in den letzten Aufschlagspielen - wenn sich die Chance bietet - der aktivere Spieler. Doch Zverev hält dagegen und jagt den Östereicher mit platzierten Schlägen über den Platz. Der Deutsche gleicht wieder aus.

12:55 Uhr - Thiem - Zverev - 3:6, 6:4, 7:6, 4:3

Der Deutsche schlägt weiter sehr stark auf: Kam sein erster Aufschlag im vierten Satz, hat er bisher alle Punkte gemacht. Daher schafft er auch das 3:3 ohne Probleme. Doch Thiem gibt sich ebenfalls keine Blöße und geht schnell wieder in Führung.

12:48 Uhr - Thiem - Zverev - 3:6, 6:4, 7:6, 3:2

Doch auch Zverev bringt sein Aufschlagspiel sicher durch. Mit einem guten zweiten Aufschlag kann er sich das Spiel zu Null sichern. Und auch Thiem bleibt bei eigenem Service fehlerfrei. Langsam geht es in die entscheidende Phase.

12:43 Uhr - Thiem - Zverev - 3:6, 6:4, 7:6, 2:1

Thiem hat seine Aufschläge nach ein paar Problemen Mitte des dritten Satzes wieder im Griff. Sein deutscher Gegner nutzt zudem die sich ihm bietenden Chancen nicht. Damit geht der Österreicher wieder in Front.

12:39 Uhr - Thiem - Zverev - 3:6, 6:4, 7:6, 1:1

Durchgang Nummer vier eröffnet dann der Österreicher, der sich bei eigenem Aufschlag keine Blöße gibt. Zverev zieht nur kurz darauf nach. Eine interessante Statistik am Rande: Zverev entscheidet bisher vor allem die längeren Ballwechsel für sich, Thiem die kürzeren mit weniger als fünf Schlägen.

12:29 Uhr - Thiem - Zverev - 3:6, 6:4, 7:6 (7:3)

Zverev ist jetzt wieder zu passiv, muss mutiger werden, um den Tiebreak noch zu drehen. Doch der Deutsche schafft die Wende nicht mehr. Eine tolle Vorhand-Longline bringt Thiem drei Satzbälle. Gleich den ersten macht der Österreicher nach einem starken Aufschlag.

12:24 Uhr - Thiem - Zverev - 3:6, 6:4, 6:6 (3:0)

Thiem startet deutlich besser in den Tiebreak. Er schafft sogar das Mini-Break, nimmt Zverev den ersten Aufschlag ab und legt bei eigenem Service zwei Mal souverän nach. Der Deutsche liegt schnell zurück.

12:22 Uhr - Thiem - Zverev - 3:6, 6:4, 6:6

Thiem muss nun gegen den Satzverlust aufschlagen und muss auch bei eigenem Service etas kämpfen. Doch Zverev setzt auch eine Vorhand ins Aus, wodurch der Österreicher einen Spielball hat. Einen Stopp setzt der Deutsche dann noch ins Netz und es geht in den Tiebreak.

12:16 Uhr - Thiem - Zverev - 3:6, 6:4, 5:6

Zverev diktiert in den letzten Minuten das Tempo, zwingt seinen Gegner immer wieder zu Fehlern, weil er die Geschwindigkeit der Ballwechsel herausnimmt. Sein Service gewinnt der Deutsche zu Null und hat damit zumindest schon den Tiebreak sicher.

12:12 Uhr - Thiem - Zverev - 3:6, 6:4, 5:5

Der Österreicher macht wieder nervöse Fehler, vor allem die Vorhand kommt heute nicht so konstant wie gewohnt. Zwar kommen die ersten Aufschläge meist gut, doch Zverev bekommt zwei Satzbälle, von denen der Deutsche aber keinen nutzen kann. Thiem rettet sich in die Verlängerung des dritten Satzes.

12:04 Uhr - Thiem - Zverev - 3:6, 6:4, 4:5

Thiem kontert mit einem guten Aufschlagspiel, serviert auch den ersten Aufschlag wieder besser. Damit ist der dritte Satz wieder ausgeglichen. Jetzt ist Zverev gefordert. Der Deutsche profitiert dabei von einfachen Fehlern Thiems, serviert unter Druck dann aber sehr stark. Dank zweier Asse geht er mit 5:4 in Führung.

Video - Zverev on fire: Ball drauf, keine Challenge mehr - dann halt Ass mit dem Zweiten 01:26

11:55 Uhr - Thiem - Zverev - 3:6, 6:4, 3:4

Zverev bleibt in der Folge bei eigenem Aufschlag souverän, er gewinnt sein Service zu Null. Damit geht der junge Deutsche seit langem mal wieder im dritten Satz in Führung.

11:52 Uhr - Thiem - Zverev - 3:6, 6:4, 3:3

Thiem gerät bei eigenem Aufschlag etwas unter Druck. Nach einem Doppelfehler des Österreichers bekommt Zverev zwei Breakbälle. Der Deutsche lässt beide aber leichtfertig liegen. Er erkämpft sich eine dritte Chance. Zverev geht aktiv in die Ballwechsel, bringt Thiem mit einem Longlineschlag in Bedrängnis, der daraufhin ins Netz schlägt.

11:46 Uhr - Thiem - Zverev - 3:6, 6:4, 3:2

Eine Breakchance setzt der Österreicher dann aber ins Netz. Und dann gibt es wohl einen der besten Ballwechsel im Turnier. Thiem muss ans Netz, kann einen Passierball von Zverev gerade noch zurückspielen und muss sich dann sogar am Boden abrollen. Die darauffolgende Rückhand-Longline des Deutschen ist dann aber unerreichbar. Zverev pusht noch einmal das Publikum. Es steht 3:2.

Video - "Weltklasse! WELTKLASSE!" Unglaublicher Ballwechsel mit Becker-Hecht geht an Zverev 00:58

11:42 Uhr - Thiem - Zverev - 3:6, 6:4, 3:1

Bei einem Netzduell macht der Deutsche den entscheidenden Punkt, ein wichtiger Erfolg für Zverev, der bei eigenem Aufschlag schon 0:30 zurücklag. Und auch danach geht der junge Deutsche wieder aggressiv in die Ballwechsel. Es geht aber über Einstand.

11:38 Uhr - Thiem - Zverev - 3:6, 6:4, 3:1

Das folgende Aufschlagspiel des Österreichers gestaltet sich wieder etwas enger. Zverev kommt bis auf Einstand heran und der Österreicher setzt seine Vorhand ins Seitenaus. Den Breakball des Deutschen geht Thiem aber Risiko, kommt ans Netz und rettet sein Service zum 3:1.

11:30 Uhr - Thiem - Zverev - 3:6, 6:4, 2:1

Zverev ist aktuell etwas zu passiv, diese Spielweise sollte er schnell wieder ablegen, um nicht in Rückstand zu geraten. Vor allem die langen Ballwechsel gehen oft an den Österreicher. Bei Aufschlag Zverev steht es dann auch 0:40 und Thiem hat somit drei Breakchancen. Obwohl Zverev dann aktiv in die Rallys geht, kann der Österreicher mit einem starken Passierball das Break sichern.

11:25 Uhr - Thiem - Zverev - 3:6, 6:4, 1:1

Nach fast zehn Minuten Pause haben die Verantwortlichen in Melbourne offenbar den passenden Lichtschalter gefunden und es kann weitergehen. Thiem lässt sich von der Pause nicht beeindrucken und zieht sein Service mit ziemlicher Sicherheit durch.

11:15 Uhr - Thiem - Zverev - 3:6, 6:4, 0:1

Nun kommt es erneut zu einer nicht eingeplanten Pause: Da ein Scheinwerfer ausgefallen ist, ist der Platz nicht mehr gleichmäßig ausgeleuchtet. Die beiden Spieler müssen sich also etwas gedulden, bis das Problem gelöst ist.

Video - Auf Messers Schneide: Zverev gibt alles am Netz - aber Thiem kontert 00:44

11:13 Uhr - Thiem - Zverev - 3:6, 6:4, 0:1

Zverev eröffnet den dritten Durchgang. Nach einem engeren Service profitiert der Deutsche auch von einigen leichten Fehlern von Thiem. Ein gelungener Start für Zverev in Satz drei.

11:07 Uhr - Thiem - Zverev - 3:6, 6:4

Die erste kann der Deutsche dann zwar nicht nutzen, nach einem Vorhandfehler von Thiem bekommt Zverev aber eine zweite Chance. Eine weitere Wahnsinnsrally entscheidet dann der Österreicher für sich. Er zwingt den Deutschen zu einem Fehler. Somit geht es wieder über Einstand. Mit einem Ass macht Thiem dann doch den Sack zu und gleicht in Sätzen aus.

11:03 Uhr - Thiem - Zverev - 3:6, 5:4

Da nutzt Zverev seine Körpergröße aus: Mit seinen fast zwei Metern kommt er an einen Schmetterball von Thiem tatsächlich noch ran und kontert selbst mit einem Weltklasse-Schmetterball. Danach feuert Zverev das Publikum an. Nach einer weiteren starken Rally hat der Deutsche eine Breakchance.

Video - Einfach nur wow! Der beste Schlag des Turniers von Zverev 00:48

10:58 Uhr - Thiem - Zverev - 3:6, 5:4

Der Deutsche bleibt aber dran und gewinnt sein Service nach einem weiteren Ass (Nr. fünf im Match). Damit liegt jetzt alles am Aufschlagspiel von Thiem, der zum Satzgewinn aufschlagen wird.

10:55 Uhr - Thiem - Zverev - 3:6, 5:3

Thiem lässt ein starkes Service folgen. Zu null geht der Österreicher mit 5:3 in Führung. Nun muss Zverev gegen den Satzverlust aufschlagen.

10:52 Uhr - Thiem - Zverev - 3:6, 4:3

Am Netz ist der Deutsche bei eigenem Aufschlag aber nicht konsequent genug und damit steht es schnell 0:30 aus der Sicht von Zverev. Doch der junge Deutsche hält sich im Spiel, bleibt aktiv und zwingt Thiem zu einigen Rettungsschlägen. Ein glücklicher Netzroller bringt dem Österreicher aber zwei Breakbälle. Und das lässt sich Thiem nicht entgehen, er kommt ans Netz und holt sich das Spiel zum 4:3.

10:48 Uhr - Thiem - Zverev - 3:6, 3:3

Der Österreicher serviert zwar weiterhin gut, doch nun macht Zverev Druck und erspielt sich so zwei Breakbälle. Nach einem tollen Ballwechsel verwandelt er seine Breakchance mit einem Schmetterball. Damit ist der zweite Satz wieder ausgeglichen.

10:44 Uhr - Thiem - Zverev - 3:6, 3:2

Zverev hat sich wieder etwas gefangen. Sein nächstes Aufschlagspiel gewinnt er ohne große Probleme, dabei geht er auch wieder aktiv ans Netz, um die Punkte abzuschließen. Somit bleibt der Deutsche dran und liegt nur ein Break zurück.

10:41 Uhr - Thiem - Zverev - 3:6, 3:1

Thiem ist jetzt wieder klar am Drücker. Er zwingt seinen Gegner zu einigen Fehlern, weil er deutlich aggressiver in die Ballwechsel geht. Mit einem Ass macht er den Deckel auf sein Service und baut damit die Führung auf 3:1 aus.

Video - Thiem zu ungeduldig: Zverev legt im Halbfinale vor 01:13

10:38 Uhr - Thiem - Zverev - 3:6, 2:1

Doch jetzt macht Zverev unerzwungene Fehler. Somit hat er zwei Breakbälle gegen sich, von welchen der Deutsche den ersten mit Ass Nr. vier abwehrt. Die zweite Breakchance kann Thiem aber ausnutzen. Dabei landet ein Schlag von Zverev im Netz. Der Deutsche hat damit in Satz zwei schon fünf unforced errors. Im ersten Durchgang hatte er insgesamt nur sechs.

10:33 Uhr - Thiem - Zverev - 3:6, 1:1

Zverev macht zu Beginn von Satz zwei da weiter, wo er im ersten Durchgang aufgehört hat. Sein erstes Service bringt er zu Null durch. Nun ist Thiem gefordert und der Österreicher hat wieder einige Probleme bei seinem ersten Aufschlag. Dennoch kann er sein Aufschlagspiel durchbringen. Zum Vergleich Zverev hatte im ersten Satz eine Quote von 90 Prozent beim ersten Aufschlag, Thiem dagegen nur 59 Prozent.

10:27 Uhr - Thiem - Zverev - 3:6

Auch Thiem macht Druck, geht aggressiv in die Grundlinienschläge. Seine Aufschlagspiele waren zuletzt aber deutlich umkämpfter als die des Deutschen. Wieder geht es über Einstand, eine Vorhand des Österreichers landet im Aus. Somit gibt es Satzball für Zverev. Ein Rückhandfehler von Thiem bringt dann die Entscheidung zugunsten des Deutschen.

10:22 Uhr - Thiem - Zverev - 3:5

Zverev ist im Spiel, sein eigenes Service meistert der Deutsche ohne Probleme. Mit einem weiteren Ass über 214 km/h baut er seine Führung im ersten Satz aus.

10:20 Uhr - Thiem - Zverev - 3:4

Nach einem Doppelfehler des Österreichers hat Zverev aber wieder zwei Breakbälle. Ein Cross-Schlag von Thiem landet dann im Seitenaus und das Spiel geht an den Deutschen.

10:17 Uhr - Thiem - Zverev - 3:3

Die Fehler vom Anfang und auch die Nervosität haben beiden nun abgelegt, auch Zverev ist bei eigenem Aufschlagspiel deutlich souveräner und gleicht aus. Beim folgenden Service des Österreichers geht Zverev aber deutlich aktiver in die Ballwechsel. Der Deutsche kommt auch immer wieder ans Netz, setzt Thiem so unter Druck. Es zeichnet sich ein enges Spiel ab.

10:11 Uhr - Thiem - Zverev - 3:2

Doch auch der Österreicher hat sich nun bei eigenem Aufschlag etwas gefangen. Die Fehler aus den ersten Spielen macht er nicht mehr. Daher gewinnt er auch zu Null sein Service zum 3:2. Thiem ist bisher der variantenreichere Spieler.

10:09 Uhr - Thiem - Zverev - 2:2

Beim Stand von 40:30 und damit Spielball für Zverev geht es weiter. Mit einem Ass zeigt der Deutsche aber keine Probleme nach der kleinen Pause. Es steht also 2:2.

Video - Becker erstaunt: Thiems verrückte Trinkroutine erinnert ihn an jemanden Bestimmten ... 01:04

10:05 Uhr - Thiem - Zverev - 2:1

Ein positives Signal bei Zverev: Die ersten Aufschläge kommen bisher sehr stark, sein erstes Ass hat er bereits gespielt. Jetzt kommt es aber zu einer kleinen Unterbrechung, weil es zu regnen beginnt. Das Dach muss somit ganz geschlossen werden, sonst wird es auf dem Platz zu rutschig.

10:00 Uhr - Thiem - Zverev - 2:1

Die Ballwechsel gestalten sich schon jetzt sehr eng und lang. Zverev lässt sich aber etwas in die Defensive drängen, Thiem ist bisher der aktivere Spieler. Das folgende Service geht dann an den Österreicher, weil der Deutsche einen Stoppball ins Netz setzt.

9:55 Uhr - Thiem - Zverev - 1:1

Auch der Deutsche legt bei eigenem Aufschlag etwas nervös los. Die ersten Aufschläge kommen zwar gut, doch Zverev ist wie sein Gegenüber bisher fehleranfällig. Dadurch erhält Thiem drei Breakchancen, von welchen er eine ausnutzt. Ein Netzduell kann der Österreicher mit etwas Glück für sich entscheiden.

9:51 Uhr - Thiem - Zverev - 0:1

Los geht's: Thiem eröffnet das Halbfinale mit eigenem Aufschlag und der erste Punkt geht an Zverev, weil eine Vorhand von Thiem im Seitenaus landet. Der Österreicher macht weitere Fehler und so bekommt Zverev früh drei Breakbälle. Thiem serviert stark und wehrt zwei Chancen des Deutschen ab. Den dritten Breakball verwandelt Zverev aber. Somit gibt es das Break.

9:36 Uhr - Thiem gegen Zverev geht gleich los

Die beiden kommen unter großem Jubel der Fans in die Rod Laver Arena. In den kommenden Minuten werden sich Zverev und Thiem noch einspielen, dann geht es auch schon los. Die Temperatur beträgt aktuell noch 34 Grad Celsius, im Stadion ist es aber dank der Klimanlage deutlich angenehmer.

9:21 Uhr - Djokovic wartet im Finale

Wer auch immer das zweite Halbfinale für sich entscheiden wird, bekommt es am Sonntag im Finale mit Novak Djokovic zu tun. Der Serbe schlug am gestrigen Donnerstag Roger Federer mit 7:6 (7:1), 6:4, 6:3. Hier die Highlights im Video:

Video - Djokovic kontert Federers Traumstart: Die besten Szenen zum Halbfinal-Kracher 03:53

9:15 Uhr - Heiße Temperaturen in Melbourne

Zum Halbfinale der Australian Open zwischen Alexander Zverev und Dominic Thiem sind die Temperaturen noch einmal hochgegangen. Im Laufe des Tages stieg das Thermometer in Melbourne auf bis 43 Grad Celsius.

Deshalb wurden bereits die Junioren-Spiele auf den nicht überdachten Außenplätzen abgesagt. Für das Duell des Deutschen und des Österreichers hat dies aber keine Auswirkungen: Die Rod Laver Arena kann dank einem Dach geschlossen werden. Kurz vor Spielbeginn werden aber immer noch 38 Grad Celsius gemessen. Es wird also eine heiße Angelegenheit.

7:00 Uhr - Zverev oder Thiem? Das sagt Schett

So schätzt Eurosport-Expertin Barbara Schett die Chancen der beiden Halbfinalisten ein:

Video - Schetts Power-Check zum Halbfinale: Thiem stärker als Zverev 01:49

6:30 Uhr - Premiere für Thiem und Zverev

Zverev steht zum ersten Mal im Halbfinale eines der vier Major-Events, musste nur im Viertelfinale gegen Stan Wawrinka einen Satz abgeben. Thiem weiß, wie es sich anfühlt, in die Vorschlussrunde eines Grand Slam Turniers einzuziehen, stand zweimal im Finale der French Open. In Melbourne ist der Halbfinal-Einzug allerdings auch für ihn eine Premiere. Im Viertelfinale warf er den Weltranglisten-Ersten Rafael Nadal aus dem Turnier.

5:30 Uhr - Direktes Duell spricht für Thiem

Im sogenannten "Head to head" hat Dominic Thiem die Nase vorne. Von acht Begegnungen gegen den Deutschen konnte der Österreicher sechs für sich entschieden. Auf Hartplatz steht es 2:1 für Thiem. Zuletzt schlug er Zverev im Halbfinale beim World Tour Final in London.

0:00 Uhr - Herzlich willkommen zum Liveticker des 12. Tages

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des zwölften Tages in Melbourne. Alles steht im Zeichen des Halbfinals zwischen Dominic Thiem und Alexander Zverev. Katharina Wiedenmann wird Euch hier ab etwa 9:15 Uhr im Liveticker begrüßen. Der Spielbeginn ist für 9:30 Uhr angesetzt. Eurosport ist natürlich auch bei Eurosport 1 und im Eurosport Player live dabei.