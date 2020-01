In den Applaus für die Grand-Slam-Rekordsiegerin (24 Einzeltitel) mischten sich wenige Buh-Rufe und Pfiffe.

Um die Ehrung hatte es lange Diskussionen gegeben, nachdem Court in der Vergangenheit wiederholt homophobe Tiraden gegen Schwule, Lesben und Transsexuelle gehalten hatte. Der australische Verbandschef und Turnierdirektor Craig Tiley hatte daraufhin betont, Tennis Australia teile "nicht die persönlichen Ansichten von Margaret Court, die viele Menschen in den vergangenen Jahren erniedrigt und verletzt haben. Sie passen nicht zu unseren Werten von Gleichheit, Diversität und Inklusion."

Tiley legte Wert auf die Feststellung, dass Court ausschließlich für ihre "historische" sportliche Leistung geehrt werde. Court, die Pastorin einer von ihr in Perth gegründeten Freikirche ist, ist unter anderem der Ansicht, dass "der Tennissport voller Lesben" sei. Sie ist gegen gleichgeschlechtliche Ehen und für "die Vereinigung von Mann und Frau, wie es in der Bibel steht". Ihre Angriffe hatte sie kurz vor dem Jahreswechsel in scharfer Form wiederholt.

