Die Spiele des Tages:

Sofia Kenin (USA) - Ons Jabeur (TUN) 6:4, 6:4

Ashleigh Barty (AUS) - Petra Kvitova (CZE) 7:6 (8:6), 6:2

Tennys Sandgren (USA) - Roger Federer (SUI) 3:6, 6:2, 6:2, 6:7 (8:10), 3:6

Milos Raonic (CAN) - Novak Djokovic (SRB) 4:6, 3:6, 6:7 (1:7)

INFO - Halep gegen Kontaveit

Auch die Damen spielen morgen noch zwei Viertelfinals aus. Anett Kontaveit (Estland/Nr. 28) und Simona Halep (Rumänien/Nr. 4) eröffnen den 10. Turniertag in der Rod Laver Arena. Zudem kommt es zum Duell zwischen Garbiñe Muguruza aus Spanien und Anastasia Pavlyuchenkova (Russland/Nr. 30).

12:44 Uhr - Raonic - Djokovic - 4:6, 3:6, 6:7

Damit erwartet die Fans im Halbfinale das 50. Duell zwischen Djokovic und Rekord-Grand-Slam-Champion Roger Federer. Für heute sind die Matches in Melbourne beendet. Morgen geht es schon mit den nächsten Viertelfinals weiter. Alexander Zverev muss dann ab 4:30 Uhr MEZ gegen Stan Wawrinka antreten. Zudem spielen Rafael Nadal und Dominic Thiem danach noch um den letzten Platz im Halbfinale.

12:40 Uhr - Raonic - Djokovic - 4:6, 3:6, 6:7 (1:7)

Dann hat Djokovic auch schon fünf Matchbälle! Raonic muss über den zweiten Aufschlag gehen, wodurch der Serbe besser in den Return gehen kann. Nach einem einfachen Fehler des Kanadiers kann Djokovic also das Match für sich entscheiden. Nach 2:49 Stunden zieht der Serbe ins Halbfinale ein.

12:36 Uhr - Raonic - Djokovic - 4:6, 3:6, 6:6 (1:5)

Der Serbe macht nun Druck und zwingt Raonic zu Fehlern. Somit baut Djokovic seine Führung im Tiebreak weiter aus. Dann verschlägt der Kanadier auch eine weitere Vorhand. Unter "Nole, Nole"-Rufen aus dem Publikum kann der Serbe nun die Vorentscheidung suchen.

12:32 Uhr - Raonic - Djokovic - 4:6, 3:6, 6:6 (0:1)

Djokovic macht den Tiebreak im Schnellgang klar. Ohne Punktverlust gewinnt der Serbe sein Aufschlagspiel und punktet auch im Tiebreak als Erster. Dabei nimmt er Raonic ein Mini-Break ab.

12:29 Uhr - Raonic - Djokovic - 4:6, 3:6, 6:5

Plötzlich ist Djokovic bei gegnerischem Aufschlag am Drücker. Mehrmals geht das Aufschlagspiel über Einstand und Vorteil Djokovic, doch der Serbe kann den Sack nicht zumachen. Nach vier Breakchancen für den "Djoker" und über zehn Minuten Spielzeit geht das Service dann aber doch an den Kanadier. Am Netz schließt Raonic den entscheidenden Ballwechsel per Volley ab.

12:18 Uhr - Raonic - Djokovic - 4:6, 3:6, 5:5

Beim "Djoker" ist etwas Unruhe drin. Beim Aufschlag des Serben geht es erneut über Einstand. Gute Schläge wechseln sich bei ihm gerade immer wieder mit unerzwungenen Fehlern ab. Nach einem schönen Ballwechsel über 17 Schläge kann der Serbe aber sein Spiel holen und den dritten Satz in die Verlängerung führen.

12:12 Uhr - Raonic - Djokovic - 4:6, 3:6, 5:4

Djokovic kommt zurück, entschuldigt sich bei Raonic für due Unterbrechung und es geht weiter. Der Kanadier kann sein Service aber trotz der Pause sicher durchbringen. Mit einem weiteren Ass geht der Kanadier mit 5:4 in Führung. Ob sich das Augenproblem von Djokovic gelöst hat, wird sich jetzt dann gleich zeigen.

12:09 Uhr - Raonic - Djokovic - 4:6, 3:6, 4:4

Kuriose Pause in der Rod Laver Arena: Da Djokovic Probleme mit seinen Kontaktlinsen hat, muss der Serbe diese wechseln. Raonic beschwert sich, aber der Schiedsrichter lässt das "Medical Timeout" zu. Djokovic biegt daher in die Umkleidekabine ab.

12:05 Uhr - Raonic - Djokovic - 4:6, 3:6, 4:4

Aktuell spielen die beiden auf Augenhöhe. Der Kanadier hat sein Spiel im Vergleich zu den Sätzen zuvor deutlich verbessert. Djokovic bleibt aber aufmerksam und verwandelt mit dem dritten Ass des Matches den Spielball zum 4:4.

12:00 Uhr - Raonic - Djokovic - 4:6, 3:6, 4:3

Die Vorhand bei Raonic sitzt aber weiterhin nicht. Insgesamt 39 unforced errors machte der Kanadier bisher schon, davon die meisten auf der Vorhand. Das 13. Ass bringt Raonic aber den Spielball zum 4:3, welchen er nach einem sehenswerten Schlagabtausch mit dem Serben verwandelt.

11:56 Uhr - Raonic - Djokovic - 4:6, 3:6, 3:3

Raonic hat sich im dritten Satz deutlich gesteigert, erneut kann er bei Aufschlag Djokovic bis auf 30:40 herankommen. Doch der Serbe kann noch den Kopf aus der Schlinge ziehen. Langsam geht es in die entscheidende Phase.

11:52 Uhr - Raonic - Djokovic - 4:6, 3:6, 3:2

Aktuell hat sich die Situation etwas geändert. Während Raonic nun deutlich souveräner seine Aufschlagspiele bestreitet, bekommt Djokovic einige Probleme und muss oft über Einstand oder 30:30 gehen. Auch jetzt gewinnt der Kanadier sein Service zu null.

11:48 Uhr - Raonic - Djokovic - 4:6, 3:6, 2:2

Raonic gibt noch nicht auf, bei eigenem Service bleibt der Kanadier fokussiert und geht zunächst mit 2:1 in Führung. Auch beim folgenden Aufschlagspiel von Djokovic geht Raonic jetzt mehr Risiko. Gegen den besten Defensivspieler der Tour bekommt man aber nur wenig Chancen und so geht das Spiel dann doch an den Serben.

11:39 Uhr - Raonic - Djokovic - 4:6, 3:6, 1:1

Und wieder ist ein Aufschlagspiel des Kanadiers enger, doch die Aufschläge retten ihn. Jetzt bekommt Raonic auch mal eine Breakchance, weil Djokovic eine Rückhand ins Netz setzt. Der Serbe zwingt seinen Gegner aber zum Fehler und sichert sich mit seinem zweiten Ass im Spiel das Service.

11:29 Uhr - Raonic - Djokovic - 4:6, 3:6

Raonic verlängert zunächst mit einem guten Service den Satz. Doch Djokovic kann jetzt zum Satzgewinn aufschlagen. Der Kanadier lässt sich wieder in einem langen Ballwechsel zwingen und macht dann - wie schon mehrmals zuvor - den Vorhandfehler. Djokovic gibt sich auch jetzt keine Blöße und macht den zweiten Satz zu. Der Serbe ist klar auf Kurs Richtung Halbfinale.

11:21 Uhr - Raonic - Djokovic - 4:6, 2:5

Djokovic muss seit langem mal wieder um sein Service kämpfen. Bei Einstand schlägt der Serbe mutig auf, zwingt Raonic so zum Fehler und bekommt seinen Spielball. Nach einigem Hin und Her geht das Spiel dann auch an den "Djoker", doch damit dauerte ein Aufschlagspiel des Serben erstmals mehr als fünf Minuten.

11:12 Uhr - Raonic - Djokovic - 4:6, 2:4

Ganz locker bringt Djokovic sein Aufschlagspiel durch, der Serbe lässt seinen Gegner nun richtig laufen. Dadurch ist Raonic immer in Bedrängnis und macht Fehler. Doch auch Raonic lässt noch nicht locker. Zwar hat die Quote des Kanadiers beim ersten Aufschlag etwas nachgelassen, dennoch schafft er es sein Service zu gewinnen.

11:07 Uhr - Raonic - Djokovic - 4:6, 1:3

Djokovic bleibt der aktivere Spieler, doch auch Raonic kann bei eigenem Aufschlag einige Highlights setzen. Zwei weitere Breakbälle seines Gegners wehrt der Kanadier ab, Raonic kommt ans Netz, doch Djokovic passt auf. Der Serbe spielt einen starken Passierball und geht auch in Satz zwei in Führung.

10:57 Uhr - Raonic - Djokovic - 4:6, 1:2

Jetzt kommt auch Djokovic bei eigenem Aufschlag etwas ins Wanken. Ein Stoppball landet im Netz und es steht 30:30. Doch auch Raonic macht einfache Vorhandfehler, insgesamt schon 18 in diesem Spiel. Dadurch entscheidet der Serbe das Spiel am Ende doch für sich.

10:53 Uhr - Raonic - Djokovic - 4:6, 1:1

Djokovic eröffnet auch den zweiten Durchgang. Der Serbe holt sich mit einem Ass den Spielball und verwandelt diesen sicher. Raonic bringt sein erstes Service des zweiten Durchgangs ebenfalls gut ins Ziel, ein Ass besiegelt das 1:1.

10:45 Uhr - Raonic - Djokovic - 4:6

Der vierte Satzball - zugleich der neunte Breakball - bringt dann die Entscheidung im ersten Durchgang! Djokovic zwingt den Kanadier in einen längeren Ballwechsel, ein Cross-Schlag von Raonic landet dann im Seitenaus. Nach fast einer Stunde Spielzeit geht damit der erste Satz an den Favoriten.

10:41 Uhr - Raonic - Djokovic - 4:5

Schnell steht es 0:30 aus Sicht von Raonic. Der Kanadier kann zunächst dank guter Aufschläge zu Djokovic aufschließen, doch der Serbe erhöht das Risiko. Einen Satzball von Djokovic wehrt Raonic mit einem Ass ab. Danach entwickelt sich ein Hin und Her, zwischen Einstand, Vorteil Raonic und einem weiteren Satzball für Djokovic.

10:33 Uhr - Raonic - Djokovic - 4:5

Der Serbe bringt in nur wenigen Minuten sein Service durch. Jetzt schlägt Raonic gegen den Satzverlust auf. Djokovic wird versuchen, den Satz vor einem möglichen Tiebreak klarzumachen. Gegen den aufschlagstarken Kanadier wäre ein Tiebreak wohl keine gute Idee.

10:29 Uhr - Raonic - Djokovic - 4:4

Bei Raonic schleichen sich in den letzten Minuten leichte Fehler ein, darunter auch ein Doppelfehler und ein Angriffsball, der im Netz landet. Djokovic setzt den Kanadier unter Druck und erspielt sich einen weiteren Breakball. Ein Ass von Raonic durchkreuzt aber ein Break des Serben. Der Kanadier schafft den Ausgleich zum 4:4, doch seine Aufschlagspiele gestalten sich deutlich enger als die von Djokovic.

10:21 Uhr - Raonic - Djokovic - 3:4

Das erste Mal im Spiel hat auch Djokovic etwas Schwierigkeiten beim Service. Bei 30:30 setzt der Serbe eine Rückhand ins Netz und plötzlich hat Raonic eine Breakchance, die der "Djoker" aber abwehren kann. Dann fängt sich der Serbe wieder und gewinnt sein Spiel dank starker erster Aufschläge.

10:15 Uhr - Raonic - Djokovic - 3:3

Djokovic hat deutlich weniger Probleme beim eigenen Aufschlag. Der Serbe gewinnt erneut zu null sein Service. Bei Aufschlag Raonic steht es schnell 0:30 aus Sicht des Kanadiers. Djokovic spielt clever die Punkte aus, kommt wenn nötig ans Netz und bekommt dadurch eine weitere Breakchance. Diese vergibt der "Djoker" aber etwas leichtsinnig mit einem Slice. Nach einem nächsten Ass geht das Spiel an Raonic.

10:07 Uhr - Raonic - Djokovic - 2:2

Nach einem ersten Doppelfehler gerät Raonic etwas unter Druck, Djokovic geht aggressiver in die Returns und erspielt sich so einen ersten Breakball. Doch mit einem Aufschlag über 214 km/h wehrt Raonic diesen ab. Auch die Breakchancen Nummer zwei und drei kann der Serbe nicht nutzen. Nach fast acht Minuten Spielzeit verwandelt Raonic dann den Spielball zum 2:2.

9:57 Uhr - Raonic - Djokovic - 1:2

Auch Raonic legt einen guten Start hin. Der Kanadier serviert ebenfalls stark und lässt Djokovic somit kaum eine Chance in die Ballwechsel zu kommen. Beim Serben ist schon früh eine bestimmte Taktik gegen den Kanadier zu erkennen. Oft serviert er gut, um dann direkt ans Netz vorzukommen und direkt zu punkten.

9:51 Uhr - Raonic - Djokovic - 0:1

Djokovic eröffnet das Match gegen den Kanadier und legt gut los. Bei eigenem Aufschlag serviert der Serbe souverän und gewinnt das Spiel zu null. Ein guter Start für den Favoriten, der bisher alle neun Vergleiche der beiden für sich entscheiden konnte.

9:44 Uhr - Raonic - Djokovic

Die beiden sind mittlerweile auf dem Court und spielen sich für einige Mintuen ein. Djokovic hat sich in der Zwischenzeit für Serve entschieden, beginnt das Match dann also mit eigenem Aufschlag.

9:35 Uhr - Raonic - Djokovic

Nach einigen Ehrungen in der Rod Laver Arena für ehemalige Spieler, darunter Djokovic-Coach Goran Ivanisevic, geht es bald in das Match. Raonic macht sich noch warm.

9:12 Uhr - Federer: "Glaube an Wunder"

Vor dem Raonic-Djokovic-Spiel noch einen kleinen Rückblick auf das Match von Roger Federer, der sich auf dem Platz im Interview dazu äußerte. Vor allem die körperlichen Probleme waren dabei ein Thema.

"Es war nicht so schlimm und es wurde auch nicht schlechter", erzählte Federer: "Es war einfach steif, hat zugemacht, wie auch immer ihr es nennen wollt. Ich hatte heute unfassbares Glück, ich weiß nicht mal, wieviel Uhr wir haben." Und weiter: "Ich habe mir dann irgendwann einfach gesagt: Ich glaube an Wunder, ich spiele einfach weiter."

Video - Federer lächelt Verletzungssorgen nach Sieg weg: "Hatte heute unglaubliches Glück" 05:12

8:54 Uhr - Raonic - Djokovic

Zum Abschluss des neunten Turniertages steht nun noch in der Night Session das Match zwischen Novak Djokovic und Milos Raonic an. Bis die beiden aber auf den Platz kommen, dürften noch einige Minuten vergehen. Bis dahin gibt es einige Highlights aus der Nacht:

Video - Kick it like Kenin und voll auf die Zwölf - was Ihr in der Nacht verpasst habt 02:54

8:47 Uhr - Sandgren - Federer - 3:6, 6:2, 6:2, 6:7, 3:6

Matchball Federer! Und der Schweizer macht tatsächlich den Deckel drauf. Federer serviert gut und der US-Amerikaner kann den Aufschlag nur noch ins Netz retournieren. Nach 3:31 abwechslungsreichen Stunden zieht Federer damit ins Halbfinale ein.

8:44 Uhr - Sandgren - Federer - 3:6, 6:2, 6:2, 6:7, 3:5

Sandgren erfüllt seine Pflicht und bringt sein Service durch. Nun schlägt der Schweizer aber zum Matchgewinn auf. Ein echt verrücktes Match!

8:42 Uhr - Sandgren - Federer - 3:6, 6:2, 6:2, 6:7, 2:5

In der Folge zeigt Federer ein souveränes Aufschlagspiel und baut seine Führung aus. Sandgren sitzt in der Pause auf der Bank und kann nur noch den Kopf schütteln, mental ist der US-Amerikaner nicht mehr so stark. Dem Schweizer kommt in solch einer Situation natürlich seine Erfahrung entgegen.

8:38 Uhr - Sandgren - Federer - 3:6, 6:2, 6:2, 6:7, 2:4

Offenbar hadert der US-Amerikaner doch noch mit seinen vergebenen Chancen. Bei eigenem Aufschlag muss Sandgren über Einstand gehen und hat dann sogar einen Breakball gegen sich. Federer lässt sich diese Chance natürlich nicht entgehen. Ein toller Longline-Schlag des Schweizers kann Sandgren nur noch ins Netz retournieren. Dem US-Amerikaner ist der Frust anzusehen.

Video - Der Tiebreak, in dem Federer Sandgrens Willen brach 07:02

8:31 Uhr - Sandgren - Federer - 3:6, 6:2, 6:2, 6:7, 2:3

Federer hält sich weiter schadlos, der Schweizer scheint seine körperlichen Probleme ausblenden zu können. Er bringt seine Aufschlagspiele sicher durch. Doch auch Sandgren zeigt da bisher wenig Schwäche. Es wird sich aber wohl noch zeigen, wie er die vergebenen sieben Matchbälle verarbeitet.

8:22 Uhr - Sandgren - Federer - 3:6, 6:2, 6:2, 6:7, 1:1

Und auch den Entscheidungssatz eröffnet Federer gut. Er bringt sein Service sicher durch, Sandgren kämpft dagegen in der Folge bei eigenem Aufschlag. Sein Gegner bekommt zwei Breakbälle. Doch Sandgren kommt ans Netz und wehrt die erste Breakchance ab. Nummer zwei setzt dann Federer nach einem Vorhandfehler ins Aus. Am Ende geht das Spiel dann doch an den US-Amerikaner.

8:10 Uhr - Sandgren - Federer - 3:6, 6:2, 6:2, 6:7 (8:10)

Und dann geht der Satz doch an den Schweizer! Einen ersten Satzball von Federer wehrt Sandgren noch ab, mit einem Ass. Der Schweizer gibt jetzt alles und bringt seinen Gegner zum Laufen. Der Amerikaner kommt ans Netz, kann den Punkt aber nicht abschließen. Ein langer Ballwechsel endet dann mit einem Vorhandfehler von Sandgren. Damit sichert sich Federer nach drei Matchbällen gegen sich doch noch den Satz. Insgesamt wehrte er schon sieben (!) Matchbälle ab.

Video - Unfassbare Willensleistung! Angeschlagener Federer wehrt sieben Matchbälle ab 02:41

8:06 Uhr - Sandgren - Federer - 3:6, 6:2, 6:2, 6:6 (7:7)

Bei Matchball Nummer drei kann sich Sandgren keine Vorwürfe machen, denn Federer zeigt starkes Tennis. Und auch der vierte bleibt vom Amerikaner ungenutzt. Federer lässt seinen Gegner spielen und zwingt ihn so zu Fehlern.

8:03 Uhr - Sandgren - Federer - 3:6, 6:2, 6:2, 6:6 (6:5)

Erneute Matchbälle für Sandgren! Keiner will wirklich Risiko gehen, daher landet ein Schlag von Sandgren auch im Netz. Nummer zwei wehrt Federer dann mit einem Ass ab.

7:59 Uhr - Sandgren - Federer - 3:6, 6:2, 6:2, 6:6 (4:3)

Der US-Amerikaner holt sich im Tiebreak den ersten Punkt, Federer kann daraufhin aber durch zwei Returnfehler seines Gegners zunächst in Führung gehen. Zwei weitere Asse von Sandgren bringen ihn aber wieder in Front.

7:57 Uhr - Sandgren - Federer - 3:6, 6:2, 6:2, 6:6

Federer serviert nun und beginnt mit guten Aufschlägen. Da hat Sandgren wenig entgegenzusetzen. Bei 40:15 verwandelt der Schweizer den Spielball mit einem schnellen ersten Aufschlag. Es geht damit in den Tiebreak.

7:54 Uhr - Sandgren - Federer - 3:6, 6:2, 6:2, 6:5

Ein weiterer starker erster Aufschlag bringt Sandgren dann den Spielball, welchen er mit einem Ass verwandelt. Federer schlägt also wieder gegen den Matchverlust auf.

Video - Schrecksekunde beim Seitenwechsel: Ballkind rennt in Sandgren 01:03

7:52 Uhr - Sandgren - Federer - 3:6, 6:2, 6:2, 5:5

Auf einmal hat Federer einen Breakball! Eine lange Rallye beendet der Schweizer mit einer Vorhand auf die Linie, doch Sandgren geht gleich druckvoll in den folgenden Ballwechsel und wehrt somit die Breakchance ab. Der US-Amerikaner geht wieder mehr in die Offensive und kommt auch wieder vor ans Netz.

7:47 Uhr - Sandgren - Federer - 3:6, 6:2, 6:2, 5:5

Und dann gleicht Federer wieder auf 5:5 aus. Da war der US-Amerikaner etwas zu hektisch und hat seine Chancen verstreichen lassen. Es geht somit weiter.

7:45 Uhr - Sandgren - Federer - 3:6, 6:2, 6:2, 5:4

Matchbälle für Sandgren! Den ersten setzt er ins Netz und auch Nummer zwei geht ins Aus. Der US-Amerikaner nutzt nun seine Chancen nicht. Auch der dritte Matchball endet im Netz.

7:42 Uhr - Sandgren - Federer - 3:6, 6:2, 6:2, 5:4

Nun schlägt Federer auf. Die ersten Aufschläge kommen trotz der Probleme weiter gut, dabei scheint er nicht beeinträchtigt zu sein. Doch sobald die Ballwechsel länger werden, erhöhen sich auch die Probleme beim Schweizer.

7:38 Uhr - Sandgren - Federer - 3:6, 6:2, 6:2, 5:4

Die körperlichen Probleme von Federer scheinen nicht nachzulassen. Sandgren kann nun wieder in Führung gehen, mit einem Ass schafft er dies auch. Nur noch ein Spiel fehlt dem Amerikaner damit zum Matchgewinn. Kann Federer noch einmal das Blatt wenden?

7:35 Uhr - Sandgren - Federer - 3:6, 6:2, 6:2, 4:4

Federer muss wieder über Einstand gehen. Der Schweizer serviert zwar gut, doch in längeren Ballwechseln macht er immer wieder einfache Fehler. Dadurch erhält Sandgren die meisten seiner Chancen. Mit einem erneut starken ersten Aufschlag rettet Federer aber sein Aufschlagspiel. Es bleibt also erst einmal ausgeglichen.

7:30 Uhr - Sandgren - Federer - 3:6, 6:2, 6:2, 4:3

Bei Aufschlag Sandgren hat Federer aber kaum eine Chance. Der US-Amerikaner serviert sehr gut und gewinnt zu null das Spiel. Sandgren macht nur sehr wenig Fehler, der Schweizer hat dagegen sichtbar Probleme, vor allem beim Return.

7:27 Uhr - Sandgren - Federer - 3:6, 6:2, 6:2, 3:3

Zunächst legt Federer gut bei eigenem Aufschlag los, doch immer wieder landen seine Vorhände jetzt nach leichten Fehlern im Aus. Somit geht es über Einstand. Der Schweizer schlägt dann aber zwei Mal sehr stark auf und rettet so sein Service zum 3:3.

7:23 Uhr - Sandgren - Federer - 3:6, 6:2, 6:2, 3:2

Sandgren hadert, bei Aufschlag Federer kommt der US-Amerikaner wieder heran, kann sich aber keine Breakchance erspielen. Somit gleicht Federer zunächst aus. Sandgren legt danach ein souveränes Aufschlagspiel hin. Zu Null gewinnt er das Spiel, profitiert dabei aber auch von unerzwungenen Fehlern des Schweizers, der bei Spielball eine Vorhand ins Grundlinienaus setzt. Kleiner Fakt am Rande: Federer hat noch nie während eines Matches aufgegeben. Gegen Sandgren spielt er sein 1512. Match.

Video - Da ging's noch flüssiger: Federer entscheidet 28-Schläge-Ballwechsel für sich 01:04

7:15 Uhr - Sandgren - Federer - 3:6, 6:2, 6:2, 2:1

Zu Beginn des vierten Satzes hat sich noch nicht viel getan, beide servieren sicher und gewinnen ihre Spiele. Bei Federer sind allerdings die Aufschlaggeschwindigkeiten etwas zurückgegangen. Sandgren wiederum zeigt bisher keine Nerven und zieht sein Spiel weiter durch. Mit einem tollen Cross-Schlag geht er mit 2:1 in Führung.

7:04 Uhr - Sandgren - Federer - 3:6, 6:2, 6:2

Seit einigen Minuten geht es schon hin und her. Federer kämpft sich in die Punkte, hat sogar einen Spielball, den er aber ins Netz setzt. Sandgren bleibt offensiv und geht aktiv in die Punkte. Es gibt mittlerweile Satzball Nummer sechs für den US-Amerikaner, welchen er nun endlich nutzen kann. Somit liegt Federer 1:2 in Sätzen zurück.

6:59 Uhr - Sandgren - Federer - 3:6, 6:2, 5:2

Und wieder gerät Federer bei eigenem Aufschlag in Bedrängnis: Er hat Satzbälle gegen sich. Zunächst kann er zwei abwehren, doch es scheint wirklich so, als könnte sich der Schweizer nicht mehr so gut bewegen.

6:53 Uhr - Sandgren - Federer - 3:6, 6:2, 5:2

Sandgren gibt sich bisher kaum eine Blöße, der US-Amerikaner spielt bei eigenem Aufschlag sehr sicher, serviert gut - in diesem Fall ein Ass - und baut seinen Vorsprung somit wieder aus.

6:48 Uhr - Sandgren - Federer - 3:6, 6:2, 4:1

Federer legt nach der Pause wieder los und sichert sich sein erstes Spiel in Satz drei. Doch auch Sandgren hält das Niveau und bringt sein Service ohne Probleme durch. Federer läuft damit immer noch dem Break hinterher.

6:43 Uhr - Sandgren - Federer - 3:6, 6:2, 3:0

In der Folge fordert der Schweizer ein Medical Timeout. Das Spiel verzögert sich also etwas. Nach einigen Minuten ist Federer aber wieder da, es geht weiter.

6:33 Uhr - Sandgren - Federer - 3:6, 6:2, 3:0

Jetzt muss auch Sandgren bei eigenem Service zittern. Es gibt drei Breakbälle für Federer. Der Schweizer hat besser variiert, kann aber die ersten beiden Chancen nicht gut zu Ende spielen. Nun bekommt der Schweizer noch eine Verwarnung wegen "Verbal Abuse". Und auch den dritten Breakball kann Federer nicht ausnutzen. Sandgren kann zurückkommen: Mit einem starken Aufschlaf dreht er das Spiel von 0:40 auf Spielgewinn zum 3:0.

Video - "Ein Novum!" Federer flucht, kassiert Verwarnung und legt sich mit Schiedsrichterin an 02:00

6:27 Uhr - Sandgren - Federer - 3:6, 6:2, 2:0

Sandgren macht da weiter, wo er in Durchgang zwei aufgehört hat. Sicher bringt er sein Service durch. Federer dagegen hat weiter Probleme. Schon wieder hat einen Breakball gegen sich. Und wieder landet eine Vorhand ins Netz, somit holt Sandgren das frühe Break.

6:19 Uhr - Sandgren - Federer - 3:6, 6:2

Und tastsächlich hat Federer zwei Break- und damit Satzbälle gegen sich. Den ersten wehrt der Schweizer noch mit Serve and Volley ab, doch Nummer zwei kann Sandgren nutzen. Federer setzt einen Schlag dabei ins Netz. Somit geht Satz zwei mit 6:2 an den US-Amerikaner.

Video - Damit hat Federer nicht gerechnet! Sandgren mit tollem Passierschlag 00:35

6:15 Uhr - Sandgren - Federer - 3:6, 5:2

Federer kommt nun zwar bei Aufschlaf Sandgren etwas näher heran, doch der US-Amerikaner behält die Nerven und sichert sich sein Service am Ende doch souverän. Somit schlägt Federer in wenigen Minuten gegen den Satzverlust auf.

6:10 Uhr - Sandgren - Federer - 3:6, 4:2

Sandgren wiederum hat wenig Probleme bei eigenem Aufschlag, der Amerikaner serviert sicher und baut somit seine Führung in Satz zwei weiter aus. Doch auch Federer scheint sich etwas gefangen zu haben. Die unkonventionellen Schläge von Sandgren bringen dern Schweizer aber immer wieder in Bedrängnis.

Video - Barty im Sieger-Interview - und plötzlich geht's um Golf! 05:41

6:05 Uhr - Sandgren - Federer - 3:6, 3:1

Während der erste Durchgang noch klar zugunsten des Schweizers ausging, legte Federer im zweiten Satz einen kleinen Fehlstart hin. Früh steht es da 0:3 aus seiner Sicht. Ein gutes Aufschlagspiel bringt dem 38-Jährigen aber zumindest sein erstes Spiel in diesem Durchgang.

Barty und Kenin im Halbfinale

In der Nacht haben sich bereits Ashleigh Barty und Sofia Kenin ins Halbfinale gespielt. Die australische Weltranglistenerste bezwang Petra Kvitova 7:6 (8:6), 6:2 und ist damit einen Schritt näher am Titel. Für die US-Amerikanerin Kenin ging es gegen Ons Jabeur aus Tunesien. Sie siegte klar mit 6:4, 6:4.

Bei den Herren legte unterdessen Roger Federer gegen Tennys Sandgren los und entschied den ersten Satz mit 6:3 für sich.

Struff im Doppel ausgeschieden

Aus deutscher Sicht war am heutigen Tag auch Jan-Lennard Struff im Doppel im Einsatz. Im Viertelfinale musste er sich aber mit seinem Partner Henri Kontinen dem Duo Rajeev Ram/Joe Salisbury (Nr. 11) geschlagen geben. 4:6, 4:6 hieß es am Ende aus Sicht des deutsch-finnischen Doppels.

Video - Struff im Doppel gegen Ram/Salisbury gescheitert 02:41

Federer und Djokovic im Einsatz

Zwei der großen Drei geben sich am neunten Wettkampftag in Melbourne die Ehre. Sowohl Roger Federer als auch Novak Djokovic kämpfen um den Einzug ins Halbfinale. Zuvor fiebern die Gastgeber mit der letzten australischen Hoffnung im Einzel, Ashleigh Barty, mit.

