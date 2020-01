Williams war immerhin bei der Hochzeit der Sussexes eingeladen, nach dem gefälligen 6:0, 6:3 gegen Anastassija Potapova aus Russland zum Auftakt in Melbourne aber waren dann doch andere Themen wichtiger für die 38 Jahre alte Amerikanerin.

Zum Beispiel: Ein möglicher 24. Grand-Slam-Titel, mit dem sie endlich mit Rekordhalterin Margaret Court aus Australien gleichzöge. Die Jagd nach diesem Titel habe ihr in den vergangenen Jahren zugesetzt, gab die aktuelle Weltranglistenneunte zu.

Der Druck, Court endlich einzuholen, sei schon belastend gewesen, "es hat mein Spiel stark beeinflusst", räumte Williams ein. Ihren 23. Titel hatte sie vor drei Jahren in Melbourne gewonnen gegen Schwester Venus.

Die wiederum unterlag am ersten Turniertag im Melbourne Park der potenziellen Nachfolgerin der Williams-Schwestern: Wie im Vorjahr in der ersten Runde von Wimbledon verlor sie gegen die 15 Jahre alten Cori Gauff, die anschließend betonte:

" Meine Mission ist es, die Größte zu sein. "

Serena Williams will Grand-Slam-Titel Nummer 24

Noch ist ihr Serena Williams da weit voraus - wenn die letzten Jahre auch zäh gingen. Nach dem 23. Titel brachte sie erst unter schwierigen Umständen Tochter Olympia zur Welt, kehrte bald zurück auf die Tour - aber: Sie gewann keine Turniere mehr.

Auch nicht in Wimbledon und bei den US Open, wo sie 2018 und 2019 jeweils das Finale verlor - 2018 in Wimbledon gegen Angelique Kerber. Am vorvergangenen Wochenende in Auckland kostete Williams dann doch wieder einen Sieg aus - dass die Konkurrenz beim Turnier drüben in Neuseeland nun nicht die großartigste war: geschenkt.

Serena Williams geht nun gelassen auf Rekordjagd

Jetzt sei endlich der "monkey off my back" - die Hürde überwunden, betonte Williams, "es war eine Erleichterung." Was das für die Australian Open bedeutet? Nun ja, "ich kann mich im Turnierverlauf sicher verbessern", sagte sie mit einem Lächeln.

Und die Jagd nach dem Rekord? Serena Williams glaubt, sie gehe nun gelassener um mit dem Druck:

" Es geht jetzt mehr oder weniger nur noch darum, dass Serena Williams das Beste tut, was sie tun kann." "

Übersetzt: Sie will lieber nicht an den Rekord denken. Margaret Court, sagte sie noch, sei ein "wunderbarer, großartiger Champion" gewesen, nun aber zähle für sie nur noch die Antwort auf die Frage: "Wie großartig ist Serena Williams?"

