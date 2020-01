Australian Open

Auch Garbiñe Muguruza (Spanien) hat das Viertelfinale erreicht. Die in der Weltrangliste aktuell nur an 32 geführte Spanierin bezwang die favorisierte Kiki Bertens (Nr. 9/Niederlande) in nur 68 Minuten mit 6:3, 6:3.

Die Estin Anett Kontaveit war zuvor bei einem Grand-Slam-Turnier noch nie über das Achtelfinale hinaus gekommen. Im Duell mit der erst 18 Jahre alten Polin musste sich Kontaveit jedoch ordentlich strecken, ehe sie nach spannenden 2:42 Stunden als Siegerin feststand.

Swiateks Aufholjagd ohne Erfolg - Halep siegt souverän

Im zweiten Satz hatte sie bereits 0:2 zurückgelegen, kämpfte sich aber zurück in die Partie. Im dritten Durchgang war es wiederum Swiatek, die sogar einen 1:5-Rückstand aufholte, letztlich aber doch besiegt wurde.

Weniger Mühe hatte da die ehemaligen Weltranglistenerste Simona Halep mit der Halbfinalistin von 2018, Elise Mertens: Nach 1:37 Stunden stand der Viertelfinal-Einzug der Rumänin fest. 2018 hatte Halep in Melbourne das Finale erreicht, dort aber in drei Sätzen gegen Caroline Wozniacki verloren.

