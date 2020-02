Sofia Kenin (USA/14) - Garbiñe Muguruza (ESP) 4:6, 6:2, 6:2

Das Spiel im Liveticker:

12:05 Uhr - Kenin - Muguruza - 4:6, 6:2, 6:2

Kenin wird nun geehrt und kann es kaum glauben, die Trophäe für ihren Sieg bei den Australian in Händen halten zu dürfen. Sie gratuliert auch ihrer Gegnerin für ein starkes Turnier. Ihr Traum sei nun in Erfüllung gegangen, meint die 21-Jährige. Auch den Sponsoren, Veranstaltern und Fans dankt Kenin in ihrer Rede. Zum Abschluss richtet sie auch noch einige Worte an ihr Team und ihre Familie.

12:01 Uhr - Kenin - Muguruza - 4:6, 6:2, 6:2

Auch die Haupt-Schiedsrichterin erhält für ihre Finalteilnahme eine kleine Ehrung. Dann ist Muguruza an der Reihe, die unter anderem ihre Finalgegnerin Kenin lobt: "Wir werden dich sicher noch in einigen Finals sehen." Daraufhin dankt sie auch ihrem Team und den angereisten Fans.

11:56 Uhr - Kenin - Muguruza - 4:6, 6:2, 6:2

Die beiden Spielerinnen warten nun auf die Siegerehrung. Während Kenin unglaubwürdig dreinblickt, ist Muguruza die Enttäuschung klar anzusehen. Die Turnierverantwortlichen richten noch einige Worte an die Siegerin und die Zweitplatzierte, danken unter anderem den Sponsoren, ehe es dann zur Pokalübergabe kommt.

11:48 Uhr - Kenin - Muguruza - 4:6, 6:2, 6:2

Ein Vorhand setzt Kenin dann aber auf die Linie und bekommt ihren nächsten Matchball. Dann flattern bei Muguruza die Nerven, denn mit einem weiteren Doppelfehler beendet die Spanierein das Match. Somit holt sich Sofia Kenin gleich in ihrem ersten Grand-Slam-Final den ersten großen Titel.

11:46 Uhr - Kenin - Muguruza - 4:6, 6:2, 5:2

Muguruza serviert nun gegen den Matchverlust und macht dies zunächst in einer beeindruckenden Art und Weise. Doch auch jetzt schiebt sich wieder zwein Doppelfehler ein, das sind damit schon Nummer sechs und sieben für die Spanierin. Dann hat Kenin auch schon ihren ersten Matchball, den die Amerikanerin aber ins Aus schlägt.

11:42 Uhr - Kenin - Muguruza - 4:6, 6:2, 5:2

Kenin ist jetzt wieder die klar bessere Spielerin. Auch bei eigenem Service behält die Amerikanerin die Nerven, kommt wenn nötig auch mal ans Netz und sichert sich das Spiel zum 5:2 mit einem tollen Aufschlag, den Muguruza nur noch ins Netz retournieren kann.

11:38 Uhr - Kenin - Muguruza - 4:6, 6:2, 4:2

Kenin bleibt auch bei Aufschlag Muguruza am Drücker. Bei Einstand schlägt die Spanierin eine Rückhand klar ins Aus. Kenin entschuldigt sich kurz, weil der Ball zuvor das Netz streifte. Nach einem Doppelfehler von Muguruza holt die 21-Jährige das Break zum 4:2.

11:32 Uhr - Kenin - Muguruza - 4:6, 6:2, 3:2

Auch die zweite Breakchance der Spanierin wehrt Kenin mit einer tollen Rückhand ab. Mit einem klasse Passierball holt sich die Amerikanerin den fünften Punkt in Folge und wehrt damit insgesamt drei Breakbälle ab.

11:28 Uhr - Kenin - Muguruza - 4:6, 6:2, 2:2

Beide Spielerinnen geben sich weiter keine Blöße, bringen ihre Aufschlagspiele durch, auch wenn die Spanierin etwas mehr kämpfen muss. Beim folgenden Service der Amerikanerin geht sie dann aber mit 40:0 in Führung. Muguruza hat somit drei Breakbälle. Doch Kenin hält sehenwert mit einer Rückhand-Longline dagegen.

11:18 Uhr - Kenin - Muguruza - 4:6, 6:2, 1:1

Kenin macht in Durchgang drei da weiter, wo sie im zweiten Satz aufgehört hat. Doch auch Muguruza hat sich wieder etwas gefangen, zieht zumindest ihr eigenes Aufschlagspiel wieder sicher durch.

11:09 Uhr - Kenin - Muguruza - 4:6, 6:2

Nach nur 32 Minuten Spielzeit in Durchgang zwei hat Kenin dann ihren ersten Satzball. Muguruza kämpft bei eigenem Aufschlag mit dem eigenen Spiel, beim Satzball fliegt eine Rückhand der Spanierin mehr als einen Meter ins Grundlinienaus. Der zweite Satz geht also an die 21-jährige Amerikanerin.

Video - 23 Schläge! Muguruza entscheidet enge Rally für sich 01:06

11:06 Uhr - Kenin - Muguruza - 4:6, 5:2

Das folgende Aufschlagspiel hält Muguruza dann aber wieder sicher, so bleibt sie zumindest an Kenin dran. Doch auch die junge US-Amerikanerin bleibt souverän und wehrt die Angriffe der Spanierin gekonnt ab. Damit schlägt Muguruza nun gegen den Satzverlust auf.

10:58 Uhr - Kenin - Muguruza - 4:6, 4:1

Kenin gibt sich daraufhin keine Blöße und baut ihren Vorsprung mit einem sehr starken Aufschlagspiel aus. Muguruza dagegen hadert offensichtlich mit ihrer Leistung der vergangenen Minuten. Immer wieder schaut sie etwas verzweifelt in ihre Box.

10:54 Uhr - Kenin - Muguruza - 4:6, 3:1

Nun wird es erstmals wteas enger, Muguruza muss bei eigenem Service über 30:30 gehen. Nach einem tollen Ballwechsel, den Kenin sehr mutig gestaltet, bekommt die Amerikanerin sogar einen Breakball. Ihre Gegnerin setzt dann eine Rückhand ins Grundlinienaus und somit holt sich Kenin das Break zum 3:1.

10:48 Uhr - Kenin - Muguruza - 4:6, 2:1

Im Vergleich zum ersten Satz gab es bisher in Durchgang zwei keine Breakchance. Alle Aufschlagspiele wurden zu null entschieden. So kann auch Kenin ihr nächstes Service sicher durchbringen und geht wieder mit 2:1 in Führung.

10:43 Uhr - Kenin - Muguruza - 4:6, 1:0

Kenin legt im zweiten Satz gut los. Sie gewinnt ihr Service zu null, Muguruza hat bei den guten Aufschlägen ihrer Gegnerin keine Chance überhaupt in die Nähe eines Breakballs zu kommen.

10:37 Uhr - Kenin - Muguruza - 4:6

Nach 51 Minuten hat Mugurza dann ihre ersten Satzbälle, von welchen sie den ersten mit einer Vorhand ins Netz setzt. Doch den zweiten Satzball lässt sie nicht ungenutzt. Die Spanierin schlägt eine Rückhand genau auf die Grundlinie, Kenin kann nur noch ins Aus retournieren.

10:33 Uhr - Kenin - Muguruza - 4:5

Beide Spielerinnen haben jetzt bei eigenem Aufschlag etwas Probleme. Auch Kenin hat plötzlich wieder zwei Breakbälle gegen sich. Den zweiten kann Muguruza nutzen, nach dem Return kommt sie vor ans Netz und verwandelt einen Volley für Kenin unerreichbar zum nächsten Break und damit zum 5:4.

10:29 Uhr - Kenin - Muguruza - 4:4

Die Amerikanerin will jetzt auch bei gegnerischem Aufschlag die Ballwechsel diktieren. Nach einem Doppelfehler von Muguruza hat Kenin dann auch zwei Breakbälle. Die Spanierin legt einen weiteren Doppelfehler nach und somit schafft die 21-jährige Kenin das Re-Break. Der Satz ist wieder offen.

Video - Auf die Linie gesetzt: Kenin wehrt Breakball von Muguruza ab 00:52

10:25 Uhr - Kenin - Muguruza - 3:4

Dann gerät Kenin gehörig unter Druck. Muguruza nimmt die Bälle früh und erkämpft sich so drei weitere Breakbälle. Den ersten wehrt die Amerikanerin mit einer tollen Rückhand-Longline ab, Nummer zwei und drei setzt Muguruza selbst ins Aus. Und auch den vierten wehrt Kenin mutig ab, bei eigenem Spielball ist sie zunächst zu ungeduldig, kann dann aber doch ihr Spiel holen.

10:18 Uhr - Kenin - Muguruza - 2:4

Nach einem weiteren Spielgewinn von Kenin haben sich beide Spielerinnen stabilisiert. Die Ballwechsel gestalten sich immer enger und auch Kenin bieten sich bei Aufschlag Muguruza mehr Chancen, weil sie aktiv in die Ballwechsel geht. So geht es wieder über Einstand, doch die Spanierin serviert dann gut und macht den Deckel drauf.

10:06 Uhr - Kenin - Muguruza - 1:3

Auch Muguruza muss bei eigenem Aufschlag dann über Einstand gehen, der erste Aufschlag kommt bei ihr bisher nur zu 57 Prozent. Kenin lässt sich von dem Break bisher aber wenig beeindrucken. Doch auch die Spanierin gibt nicht nach, kommt oft ans Netz und versucht die Entscheidung zu suchen. So baut sie ihr Führung dann doch auf 3:1 aus.

10:01 Uhr - Kenin - Muguruza - 1:2

Nach ingesamt zwei vergebenen Breakbällen kann die Spanierin aber die dritte Chance zum 2:1 verwandeln. Kenin setzt dabei eine Vorhand ohne Bedrängnis ins Seitenaus. Somit geht Muguruza mit Break in Führung.

9:59 Uhr - Kenin - Muguruza - 1:1

Nach einem etwas nervösen Start findet vor allem Muguruza immer besser ins Spiel. Kenin versucht zwar ihr Spiel variabel zu halten, dennoch geht es erstmals im Match über Einstand. Die US-Amerikanerin gerät unter Druck und Muguruza holt sich die erste Breakchance, welche Kenin sehenswert abwehrt. Nach einem langen Ballwechsel setzt sie eine Rückhand genau auf die Linie.

9:51 Uhr - Kenin - Muguruza - 1:1

Bei Aufschlag Muguruza sind die Ballwechsel zunächst deutlich enger. Aber die Spanierin kommt nach 0:30 zurück und serviert ebenfalls gut. Sie geht nach ihren Services auch öfter ans Netz, um mit einem Volley den Punkt abzuschließen. Dadurch gleicht sie wieder aus.

9:47 Uhr - Kenin - Muguruza - 1:0

Kenin eröffnet das Match und sie startet ihr erstes großes Finale überzeugend. Die Amerikanerin serviert von Beginn an stark und geht mutig in die Ballwechsel.

9:37 Uhr - Muguruza und Kenin auf dem Court

Die beiden Spielerinnen kommen in die Rod Laver Arena, zunächst die in der Weltrangliste schlechter platzierte Spanierin. Darauf folgt dann die 21-jährige Kenin, die ihr erstes Grand-Slam-Finale spielt.

9:25 Uhr - Temperaturabsturz in Melbourne

Im Vergleich zum gestrigen Freitag, als das Thermometer auf bis zu 43 Grad Celsius stieg, ist es zum Damen-Finale deutlich kühler. Kurz vor dem Beginn des Endspiels am frühen australischen Abend hat es noch etwa 17 Grad. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit liegt bei rund 80 Prozent, also dürfte auch heute das Dach der Rod Laver Arena geschlossen bleiben.

7:30 Uhr - Muguruza kämpft um dritten Titel

Muguruza gewann schon zwei Grand-Slam-Titel und könnte somit einen weiteren ihrer Sammlung hinzufügen. Bei den French Open 2016 und Wimbledon 2017 holte die Spanierin den Sieg. Nach dem Titel an der "Church Road" rutschte Muguruza aber in der Weltrangliste von einer zeitweiligen Spitzenposition bis auf ihren aktuellen 32. Platz ab.

Die in Moskau geborene Kenin steht dagegen erstmals im Finale eines Grand-Slam-Turniers. Bisher stammt ihr bestes Ergebnis bei einem der vier großen Turniere von den French Open. 2019 erreichte die Amerikanerin dort das Achtelfinale.

6:30 Uhr - Kenin im direkten Duell vorn

Im sogenannten "Head to head" liegt Kenin gegen die zweimaligen Grand-Slam-Siegerin Muguruza vorn. Allerdings ist es erst das zweite Aufeinandertreffen zwischen der 21-jährigen US-Amerikanerin und der fünf Jahre älteren Spanierin. Beim WTA-Turnier 2019 in Peking siegte Kenin bei der bisher einzigen Begegnung 6:0, 2:6, 6:2.

0:00 Uhr - Herzlich willkommen zum Damen-Finale

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker von Eurosport.de! Am 13. Wettkampftag der Australian Open steht das Finale der Damen zwischen Garbiñe Muguruza aus Spanien und Sofia Kenin aus den USA an. Katharina Wiedenmann begleitet für Euch den Kampf um den Titel. Um 9:30 Uhr MEZ geht es los. Bis dahin versorgen wir Euch mit weiteren Informationen rund um das Endspiel.