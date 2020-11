Die Australian Open seien "ein gewaltiges Event, eines, das wir alle lieben, das aber zu einer Zeit stattfindet, in der die Welt in Flammen steht", sagte Andrews: "Es ist ein wichtiges Event, keine Frage. Aber eine dritte Welle zu vermeiden, ist wohl noch wichtiger."

Victoria war von der zweiten Corona-Welle in Australien am stärksten betroffen, nach vier Monaten Lockdown lockerte der südliche Bundesstaat die Maßnahmen Ende Oktober. Die Turniere in Sydney, Brisbane, Perth, Hobart, Adelaide und Canberra sollen daher nach Victoria umziehen. Tiley verbindet damit die Hoffnung, dass sich die Spieler nach der Einreise und einer zweiwöchigen Quarantäne, in der sie trainieren dürfen, in dem Bundesstaat frei bewegen können.