Mertens - Halep 4:6, 4:6

Monfils - Thiem 2:6, 4:6, 4:6

Medvedev - Wawrinka 2:6, 6:2, 6:4, 6:7

Kerber - Pavlyuchenkova 7:6, 6:7, 2:6

Rublev - Zverev 4:6, 4:6, 4:6

Nadal - Kyrgios 6:3, 3:6, 7:6

13:00 Uhr - Auf Wiedersehen!

Sebastian Würz verabschiedet sich damit von einem ereignisreichen Tag in Melbourne. Morgen geht es ab 1:00 Uhr mit dem Geschehen beim Happy Slam weiter.

12:56 Uhr - Nadal - Kyrgios - 6:3, 3:6, 7:6, 7:6

Guter Aufschlag Nadals in den Körper von Kyrgios. Zwei Matchbälle für den Spanier! Und dann hält er den Australier hinter der Grundlinie fest, und es folgt der Fehler von Kyrgios beim Slice. Mit 7:5 im Tiebreak des vierten Satzes macht Rafael Madal das Duell gegen Dominic Thiem im Viertelfinale klar!

12:53 Uhr - Nadal - Kyrgios - 6:3, 3:6, 7:6, 6:6

Nadal bringt seine Punkte bei eigenem Aufschlag durch und führt 4:3. Und dann muss Kyrgios wieder zaubern, und es geht gehörig daneben. Statt dem Angriffsball schlägt er den Stopp am Netz. Doch der landet eben im Netz. Anschließend verkürzt er mit mutigem Angriffsspiel auf 4:5.

12:50 Uhr - Nadal - Kyrgios - 6:3, 3:6, 7:6, 6:6

Der Tiebreak beginnt mit einem Minibreak auf beiden Seiten. Dann servieren sowohl Nadal als auch Kyrgios jeweils ein Ass. Anschließend wird ein Crossball Kyrgios' gut gegeben. Nadal nimmt die Challenge, aber der Ball war auf der Linie. 3:2 für Kyrgios.

12:46 Uhr - Nadal - Kyrgios - 6:3, 3:6, 7:6, 6:6

Ganz sicheres Aufschlagspiel von Nadal zum 6:6. Mit einem Ass verwandelt der Weltranglisten-Erste den Spielball zum Tiebreak.

12:41 Uhr - Nadal - Kyrgios - 6:3, 3:6, 7:6, 5:6

Zwei Breakchancen für Nadal nach einem Vorhandfehler von Kyrgios. Aber der Lokalmatador wehrt beide ab, den zweiten nach einem herausragenden Duell am Netz. Es folgen der Aufschlag-Winner von Kyrgios und ein schneller Fehler Nadals mit der Vorhand zum 6:5 für Kyrgios.

12:36 Uhr - Nadal - Kyrgios - 6:3, 3:6, 7:6, 5:5

Toller Crossball von Kyrgios aus dem Halbfeld! 15:30 bei Aufschlag Nadal! Und dann folgt der Doppelfehler Nadals. Zwei Breakbälle für Kyrgios! Nach zwei Netzaufschlägen Nadals hintereinander steigt die Anspannung in der Arena sichtlich. Den ersten Breakball kann Kyrgios aber nicht nutzen. Er macht den Vorhandfehler. Aber dann packt er den Winner am Netz aus. 5:5. Das Stadion tobt!

12:27 Uhr - Nadal - Kyrgios - 6:3, 3:6, 7:6, 5:4

Kyrgios serviert gegen den Matchverlust. Nachdem der Slice des Australiers im Netz landet, steht es 30:30. Das publikum feuert ihn noch einmal kräftig an. Nach gutem Aufschlag holt sich der Außenseiter am Netz den Spielball. Es folgt der Vorhandfehler Nadals. Kyrgios hält sich wacker im Match. 4:5.

12:21 Uhr - Nadal - Kyrgios - 6:3, 3:6, 7:6, 4:3

Kyrgios muss über Einstand gehen, serviert dann das Ass zum Vorteil. Und mit einem cleveren Aufschlag nach außen, punktet der Australier zum 3:4. Nadal hat weiter ein Break Vorsprung, aber Kyrgios verhindert die Vorentscheidung.

12:16 Uhr - Nadal - Kyrgios - 6:3, 3:6, 7:6, 4:2

Man kann Kyrgios nicht vorwerfen, dass er es nicht versucht. Der Australier kämpft und geht großes Risiko. Im Moment zahlt sich das aber nicht Aus. Statt der Winner folgen die Fehler. 4:2 für Nadal.

12:09 Uhr - Nadal - Kyrgios - 6:3, 3:6, 7:6, 3:1

Bei Nadal passt jetzt alles. Kyrgios hat im Matchverlauf auch enorm viel Laufarbeit geleistet, und es ist durchaus möglich, dass sich das jetzt bemerkbar macht. Mit einem Longline gegen die Laufrichtung Kyrhios' erhöht Nadal auf 3:1 und droht die australischen Träume platzen zu lassen.

12:04 Uhr - Nadal - Kyrgios - 6:3, 3:6, 7:6, 2:1

Jetzt wird es richtig eng für Kyrgios. Drei Breakbälle für Nadal nach einem Vorhandfehler des Australiers. Und dann serviert Kyrgios den Doppelfehler. 2:1 für Nadal im vierten Satz.

11:51 Uhr - Nadal - Kyrgios - 6:3, 3:6, 7:6

Zweiter Satzball für Nadal nach einem schönen Volley. Und dann patzt Kyrgios mit dem Vorhand-Angriffsball. Mit 8:6 im Tiebreak sichert sich Nadal Durchgang zwei und liegt wieder in Front.

11:49 Uhr - Nadal - Kyrgios - 6:3, 3:6, 6:6

Nadal und Kyrgios befinden sich im Tiebreak. Und in dem geht es gehörig zur Sache. Nadal hat schon deutlich geführt, aber Kyrgios hatte sich zurückgekämpft. Doch dann schlägt Kyrgios den Doppelfehler zum 5:6. Satzball Nadal - doch dann folgt auch beim Spanier der Doppelfehler!

11:46 Uhr - Zverev - Rublev - 6:4, 6:4, 6:4

Unter anderem nach zwei Assen hat Zverev seine ersten beiden Matchbälle. Und dann verwandelt er mühelos mit dem Volley zum klaren Dreisatzsieg. Nur 1:36 Stunden hat diese Partie gedauert, ganz sicher eines der bisher besten Grand-Slam-Spiele in Zverevs Karriere.

11:42 Uhr - Zverev - Rublev - 6:4, 6:4, 5:4

Zwei Breakbälle für Zverev. Und dann macht der Deutsche Druck und zwingt Rublev zum Fehler. 5:4 für Zverev, der nun zum Matchgewinn aufschlägt.

11:38 Uhr - Kerber - Pavlyuchenkova - 7:6, 6:7, 2:6

Kerber verschlägt den Angriffsball mit der Vorhand. Zwei Matchbälle für Pavlyuchenkova. Und dann folgt der Aufschlag-Winner der Russin zum verdienten Dreisatzsieg nach einem guten Match. Auch Kerber dürfte nach ihren Problemen vor dem Turnier durchaus ein positives Fazit ziehen.

11:32 Uhr - Zverev - Rublev - 6:4, 6:4, 3:4

Rublev wehrt einen Breakball Zverevs mit einem Ass ab. Doch mit einem schönen Netzangriff erspielt sich Zverev die nächste Chance. Anschließend macht der Deutsche zwar Druck, kann aber Chancen nicht nutzen. Einstand. Rublev schafft kurz darauf nach gutem Aufschlag doch noch den Spielgewinn zum 4:3.

11:22 Uhr - Kerber - Pavlyuchenkova - 7:6, 6:7, 0:3

Das sieht jetzt alles andere als gut für Kerber aus. Und das nicht nur wegen des Spielstands. Die Deutsche scheint wieder Probleme mit dem Oberschenkel zu haben. Beim Aufschlag muss sie mehrere Male auf die Zähne beißen. Der Ballwurf passt nicht mehr. Doppelbreak für Pavlyuchenkova.

11:19 Uhr - Nadal - Kyrgios - 6:3, 3:6, 4:4

Ganz starker Vorhand-Longline von Kyrgios. Nadal muss über Einstand gehen. Und dann hat der Australier am Netz die große Chance zum Punktgewinn, schlägt die Vorhand aber hauchdünn ins Aus. Mit einem tollen Stopp punktet der Australier erneut zum Einstand. Nadal holt das Spiel, muss aber hart kämpfen.

11:14 Uhr - Nadal - Kyrgios - 6:3, 3:6, 4:4

Der Stoppball von Kyrgios gerät zu hoch. Nadal eilt ans Netz vor und verwandelt mit dem Longline zum Breakball. Und dann täuscht Kyrgios einen Schmetterball vor, macht aber stattdessen den Stopp am Netz. Es geht ihm auf. Einstand. Es folgen ein Ass und ein weiterer Aufschlag-Winner zum 4:4.

11:11 Uhr - Kerber - Pavlyuchenkova - 7:6, 6:7, 0:1

Schlechter Start von Kerber in den dritten Satz. Die Deutsche muss ihr Aufschlagspiel abgeben. 1:0 für Pavlyuchenkova im dritten Satz. Aber auch in Durchgang eins konnte Kerber ja einen Rückstand noch drehen.

11:09 Uhr - Nadal - Kyrgios - 6:3, 3:6, 4:3

Im dritten Satz hat es noch keine Breaks gegeben. Nadal versucht, die Ballwechsel lange zu halten, jagt Kyrgios teilweise weite Strecken über den Platz. Aber der Australier fightet um jeden Punkt. Mit dem Vorhand-Winner von der T-Linie holt sich Nadal den Spielgewinn zum 4:3.

11:05 Uhr - Zverev - Rublev - 6:4, 6:4

Zverev schlägt zum Satzgewinn auf. Mit einem sehr gefühlvollen Stopp punktet der Deutsche zum 30:0. Dann macht Rublev den Vorhandfehler. Drei Satzbälle für Zverev, der mit einem Ass nach nicht einmal einer Stunde zur 2:0-Satzführung punktet. Das ist bisher eine sehr starke Vorstellung des Weltranglisten-Siebten.

11:00 Uhr - Kerber - Pavlyuchenkova - 7:6, 6:7

Der Return von Kerber landet im Netz. Drei Satzbälle für Pavlyuchenova. Den ersten wehrt Kerber mit einem tollen Rückhand-Winner ab. Aber beim zweiten ist der zweite Aufschlag der Deutschen wieder zu kurz, und Pavlyuchenkova hat keine Mühe, mit dem Return zu verwandeln. Satzausgleich in einem extrem spannenden Match.

10:58 Uhr - Kerber - Pavlyuchenkova - 7:6, 6:6

Nach einem Minibreak auf beiden Seiten führt Pavlyuchenkova 4:2 beim Seitenwechsel. Und dann verzieht Kerber den Longline, und es steht 5:2 für ihre Gegnerin. Kerber packt den Rückhandwinner zum 3:5 aus.

10:55 Uhr - Kerber - Pavlyuchenkova - 7:6, 6:6

Wieder kassiert Kerber früh das Minibreak. Nach einem Vorhandfehler der Deutschen steht es 2:0 im Tiebreak für Pavlyuchenkova. Sie hält ihren Vorsprung und führt 3:1.

10:52 Uhr - Kerber - Pavlyuchenkova - 7:6, 6:6

Kerber muss wieder über Einstand gehen. Der zweite Aufschlag kommt zu kurz, und Pavlyuchenkova kann aus dem Halbfeld zum Satzball verwandeln. Aber Kerber macht weiter Druck und punktet mit der Vorhand aus dem Halbfeld. Nach zwei Returnfehlern der Russin geht es wieder in den Tiebreak!

10:45 Uhr - Zverev - Rublev - 6:4, 1:0

So dürfte sich Alexander Zverev den Start in den zweiten Satz zugestellt haben. Zu null nimmt er seinem Gegner das Service ab. Nach einem Rückhandfehler von Rublev steht es 1:0 für Zverev.

10:43 Uhr - Kerber - Pavlyuchenkova - 7:6, 5:5

Break-und damit Satzball für Pavlyuchenkova nach einem Rückhand-Winner aus dem Halbfeld. Aber Kerber verwandelt mit dem Schmetterball zum Einstand. Dann verzieht die Deutsche den Slice. Wieder Satzball. Es folgt der nächste Winner am Netz erneut zum Einstand. Kerber gelingt doch noch der Spielgewinn zum 5:5.

10:39 Uhr - Nadal - Kyrgios - 6:3, 3:6

Nadal kassiert den Satzausgleich! Mit einem Ass verwandelt Kyrgios den Satzball zum 6:3 im zweiten Durchgang.

10:37 Uhr - Zverev - Rublev - 6:4

Zverev schlägt zum Satzgewinn auf. Aber nach einem zu unüberlegten Netzangriff des Deutschen steht es 30:30. Nach einem Aufschlag-Winner hat Zverev Satzball. Und dann verzieht Rublev den Rückhand-Crossball. 6:4 für Zverev.

10:35 Uhr - Kerber - Pavlyuchenkova - 7:6, 4:5

Der Satz geht in seine entscheidende Phase. Und Pavlyuchenkova ist wieder besser im Rhythmus. Es gibt keinen spielerischen Vorteil für Kerber mehr, wie zu Beginn des Durchgangs. Mit dem Lob punktet die Russin zum 5:4. Kerber serviert gleich gegen den Satzverlust.

10:29 Uhr - Zverev - Rublev - 4:3

Zwei Breakbälle für Zverev. Dann steht der Hamburger wieder etwas weit hinter der Grundlinie. Rublev versucht, ihn mit einem Stopp zu überlisten. Aber der Plan geht schief, und der Ball des Russen verhungert und bleibt am Netz hängren. Break für Zverev zum 4:3.

10:21 Uhr - Nadal - Kyrgios - 6:3, 1:3

Es steht 30:30 bei Aufschlag Nadal. Der Spanier schlägt die Rückhand ins Netz, und Kyrgios hat Breakball. Und dann bringt Kyrgios jeden Ball zurück und passiert den ans Netz vorgeeilten Nadal. 3:1 für den Australier im zweiten Satz!

10:16 Uhr - Kerber - Pavlyuchenkova - 7:6, 2:2

Kerber ist aktuell die bessere Spielerin auf dem Platz, punktet mit einem Ass zum 2:2. Pavlyuchenkova scheint der verlorene Satz nachzuhängen. Sie macht viele schnelle Fehler. Aber ergebnistechnisch ist der Satz weiter ausgeglichen, insofern hat Kerber hier noch nichts gewonnen.

10:09 Uhr - Zverev - Rublev

Es wird ernst für Alexander Zverev. In der Melbourne Arena hat vor wenigen Augenblicken das Match des Deutschen gegen Andrey Rublev begonnen.

10:00 Uhr - Kerber - Pavlyuchenkova - 7:6

Kerber holt sich mit sehr gutem Return das Minibreak zurück. Beim Stand von 5:5 bringt sie jeden Schlag der Russin zurück. Vorhandfehler Pavlyuchenkova zum Satzball für Kerber. Und dann punktet sie aus dem Halbfeld zum 7:5 im Tiebreak. Ganz starke Aufholjagd von Kerber, die ja bereits Doppelbreak Rückstand hatte!

09:56 Uhr - Kerber - Pavlyuchenkova - 6:6

Kerber und Pavlyuchenkova befinden sich im Tiebreak. Dort erwischt die Russin den besseren Start und führt schnell mit 3:0. Nach hart umkämpftem Ballwechsel punktet Pavlyuchenkova mit der Rückhand zum 4:2 beim Seitenwechsel.

09:53 Uhr - Nadal - Kyrgios - 6:3

Drei Satzbälle für Nadal nach einem Patzer von Kyrgios beim Crossball. Und dann dominiert der Spanier den Ballechsel und zwingt seinen Gegner mit gutem Longline zum Fehler. 6:3 für Nadal im ersten Satz.

09:47 Uhr - Nadal - Kyrgios - 5:2

In seinem ersten Aufschlagspiel musste Nadal über Einstand gehen. Aber seitdem ist das ein sehr souveräner Auftritt des Mallorquiners, vor allem bei eigenem Service. Im Moment ist nur schwer vorstellbar, wie der Australier im ersten Satz das nötige Break schaffen will.

09:44 Uhr - Kerber - Pavlyuchenkova - 5:5

Kerber hat sich zumindest ein Aufschlagspiel zurückgeholt. Nun serviert Pavlyuchenkova aber erneut zum Satzgewinn. Mit einem Rückhand-Winner gegen die Laufrichtung der Russin holt sich Kerber die nächsten beiden Breakbälle. Den ersten kann sie nicht nutzen. Aber beim zweiten patzt Pavlyuchenkova mit der Rückhand aus dem Halbfeld. Alles wieder ausgeglichen in Satz eins!

09:38 Uhr - Nadal - Kyrgios - 3:1

Nadal hat Kyrgios das Aufschlagspiel abgenommen. Der Spanier ist aktuell auch der bessere Akteur auf dem Platz, hat eine gute Länge in den Schlägen und bringt Kyrgios ins Laufen.

09:31 Uhr - Kerber - Pavlyuchenkova - 2:5

Es ist kein schlechter Auftritt von Kerber bisher, aber Pavlyuchenkova spielt taktisch herausragend. Die Russin ahnt die Schläge der Deutchen oft voraus oder erwischt sie auf dem falschen Fuß. Wieder hat sie Breakball, und dann hat der Return eine ideale Länge. 5:2 für Pavlyuchenkova.

09:26 Uhr - Kerber - Pavlyuchenkova - 2:4

Ganz ärgerlicher Patzer von Kerber. Nach starkem Aufschlag muss die Deutsche am Netz nur noch verwandeln, verschlägt dann aber die Vorhand. Kurz darauf holt sich Pavlyuchenkova nach tollem Vorhand-Crossball die nächste Breakchance, die Kerber ihrerseits mit einem schönen Winner abwehrt.

09:23 Uhr - Nadal - Kyrgios - 1:0

In der Rod Laver Arena hat das mit Spannung erwartete Match zwischen Nick Kyrgios und Rafael Nadal begonnen. Kyrgios zwingt Nadal in dessem ersten Aufschlagspiel über Einstand. Aber Nadal bringt sein Service schließlich durch und führt mit 1:0.

09:19 Uhr - Kerber - Pavlyuchenkova - 1:3

Schnelles 3:1 für Pavlyuchenkova. Die Russin hat ja schon in der Vorrunde gegen Pliskova geglänzt, geht hier gerade nach Kerbers Verletzung auch als leichte Favoritin ins Match. Dennoch hatte Kerber druckvoll begonnen, lässt sich nach dem Break gegen sie aber jetzt wieder ziemlich weit hinter die Grundlinie drängen. Mit einem Aufschlag-Winner verkürzt Kerber auf 2:3.

09:12 Uhr - Kerber - Pavlyuchenkova - 1:2

Kerber beginnt für ihre Verhältnisse sehr offensiv, macht aber auch einige Fehler. Nach einem Patzer mit der Vorhand hat sie zwei Breakchancen gegen sich. Die Deutsche macht aber weiter Druck und versucht Pavlyuchenkova ins Laufen zu bringen. Einstand. Mit dem Longline holt sich die Pavlyuchenkova Breakball Nummer drei. Und den nutzt die Russin am Netz zum 2:1.

09:03 Uhr - Kerber - Pavlyuchenkova - 1:0

Auf Angelique Kerber wartet eine schwierige Aufgabe. Die Bilanz gegen Anastasia Pavlyuchenkova ist ausgeglichen, die letzten Begegnungen hat die Deutsche aber verloren. Ihr Start ins Match ist allerdings gut. Sie gewinnt ihr Service zum 1:0.

08:41 Uhr - Medvedev - Wawrinka - 2:6, 6:2, 6:4, 6:7, 2:6

Ein Ass beschert Wawrinka seinen ersten Matchball. Und dann erwischt der Schweizer Medvedev mit dem Longline auf dem falschen Fuß und zwingt den Russen zum Fehler. "Stan the Man" wirft den US-Open-Finalisten raus und erreicht das Viertelfinale!

08:35 Uhr - Medvedev - Wawrinka - 2:6, 6:2, 6:4, 6:7, 2:5

Wawrinka hat Glück mit der Netzkante und punktet zum 15:30. Und dann packt er einen glänzenden Passierball aus und holt sich zwei Breakchancen zur Vorentscheidung. Medvedev kontert mal eben mit zwei Assen zum 40:40. Doch kurz darauf verschlägt der Russe den Angriffsball am Netz zum nächsten Breakball. Und dann macht Wawrinka mit dem Passierschlag den Punkt zum 5:2!

08:31 Uhr - Medvedev - Wawrinka - 2:6, 6:2, 6:4, 6:7, 2:4

Medvedev schnuppert immer mal wieder am Break. Aber Wawrinka hält glänzend dagegen, versucht die Verantwortung in den Ballwechseln zu übernehmen. Das wird belohnt. Nach 15:30 dreht er das Aufschlagspiel noch und verwandelt mit dem Smash zum 4:2. Aber hier ist noch nichts entschieden.

08:21 Uhr - Medvedev - Wawrinka - 2:6, 6:2, 6:4, 6:7, 1:3

Medvedev vergibt mit einem Fehler beim Slice seine erste Chance, sich das Aufschlagspiel zurückzuholen. Aber dann verzieht Wawrinka die Rückhand und hat den zweiten Breakball gegen sich. Doch der Schweizer packt einen ganz starken Rückhand-Longline aus. Mit zwei Aufschlag-Winnern in Serie holt er sich doch den Spielgewinn zum 3:1.

08:15 Uhr - Packende Night Session

Im Moment deutet alles darauf hin, dass die Matches von Angelique Kerber, Rafael Nadal und Alexander Zverev ab etwa 9:00 Uhr deutscher Zeit alle zeitgleich stattfinden werden.

08:06 Uhr - Medvedev - Wawrinka - 2:6, 6:2, 6:4, 6:7, 0:1

Besser hätte der Start für Wawrinka in den fünften Satz nicht verlaufen können. Der Schweizer nimmt Medvedev sofort den Aufschlag ab und führt mit 1:0.

08:01 Uhr - Medvedev - Wawrinka - 2:6, 6:2, 6:4, 6:7

Vier Satzbälle für Wawrinka nach einem Aufschlag-Winner des Schweizers. Und dann verschlägt Medvedev die Rückhand. Der Ball landet im Netz, und das Match geht in den fünften Satz.

07:53 Uhr - Medvedev - Wawrinka - 2:6, 6:2, 6:4, 6:6

Es geht in den Tiebreak. Durch einen Vorhandfehler Medvedevs nach gutem Tempowechsel von Wawrinka holt sich der Schweizer früh das Minibreak. Und dann folgt der nächste Patzer hinterher von Medvedev zum 0:3 aus seiner Sicht.

07:48 Uhr - Medvedev - Wawrinka - 2:6, 6:2, 6:4, 5:6

Der vierte Satz befindet sich endgültig in der entscheidenden Phase. Wawrinka muss deutlich höheres Risiko als Medvedev gehen, aber aktuell geht es dem Schweizer auf. Mit einem Aufschlag-Winner verwandelt er den Spielball zum 6:5.

07:35 Uhr - Medvedev - Wawrinka - 2:6, 6:2, 6:4, 4:4

Wawrinka verteidigt gut und zwingt Medvedev schließlich zum Fehler. Und mit einem wunderschönen Stoppball macht der Schweizer kurz darauf den Punkt zum Einstand bei Aufschlag seines Gegners. Medvedev antwortet mit einem Ass und lässt gleich das nächste hinterher zum Spielgewinn folgen.

07:19 Uhr - Medvedev - Wawrinka - 2:6, 6:2, 6:4, 2:2

Unerreichbar für Medvedev springt der Ball nach einem Rückhandschlag Wawrinkas ins Feld des Russen. Breakball für den Schweizer, den sein Gegner aber mit einem Ass abwehrt. Er gewinnt sein Spiel doch noch und gleicht zum 2:2 aus.

07:14 Uhr - Medvedev - Wawrinka - 2:6, 6:2, 6:4, 1:2

Alles ausgeglichen zu Beginn des vierten Satzes: Beide Spieler haben relativ problemlos ihre Aufschlagspiele gewonnen. Wawrinka wirkt auch wieder stabiler als im dritten Durchgang, ist jetzt wieder auf Augenhöhe mit Medvedev.

07:02 Uhr - Medvedev - Wawrinka - 2:6, 6:2, 6:4

Zwei Satzbälle für Medvedev. Und dann lässt der US-Open-Finalist den Aufschlag-Winner folgen. Mit 6:4 gewinnt der Russe den dritten Satz und legt Kurs Richtung Viertelfinale ein.

06:57 Uhr - Medvedev - Wawrinka - 2:6, 6:2, 5:4

Wawrinka erfüllt seine Pflicht. Mit einem Ass verwandelt der Schweizer seinen Spielball zum 4:5. Aber nun hat Medvedev mit eigenem Service die Chance, mit 2:1-Sätzen in Führung zu gehen.

06:47 Uhr - Medvedev - Wawrinka - 2:6, 6:2, 4:3

Pech für Wawrinka. Sein Schlag verändert durch die Netzkante die Richtung. Medvedev hat dadurch die Oberhand im Ballwechsel und erspielt sich eine Breakchance. Und dann folgt der Rückhandfehler Wawrinkas. 4:3 für Medvedev im dritten Satz. Und das lag in der Luft.

06:42 Uhr - Medvedev - Wawrinka - 2:6, 6:2, 3:3

Nach dem verlorenen ersten Satz hat Medvedev viel an Sicherheit gewonnen. Der Russe ist aktuell der stabilere Spieler auf dem Platz, während Wawrinka bei seinen Aufschlagspielen mehr Mühe hat. Die gute Nachricht aus Sicht des Schweizers ist, dass das Ergebnis weiterhin ausgeglichen ist.

06:32 Uhr - Muguruza - Bertens - 6:3, 6:3

Matchball für Muguruza nach einem Rückhandfehler ihrer Gegnerin. Aber dann verzieht die Spanierin den Return deutlich. Einstand. Mit einem Rückhand-Angriffsball am Netz holt sich Muguruza Chance Nummer zwei zum Matchgewinn. Und diesmal verwandelt sie mit der Vorhand. 6:3 und 6:3 nach 1:08 Stunden!

06:22 Uhr - Muguruza - Bertens - 6:3, 4:2

Falls Angelique Kerber heute die schwierige Aufgabe gegen Anastasia Pavlyuchenkova lösen sollte, würde im Viertelfinale die Siegerin des Matches zwischen Kiki Bertens und Garbine Muguruza auf sie warten. Und im Moment deutet einiges darauf hin, dass es Muguruza ist. Die Spanierin führt mit 6:3 und 4:2.

06:19 Uhr - Medvedev - Wawrinka - 2:6, 6:2

Der Vorhandschlag von Wawrinka endet im Netz. Und das ist gleichbedeutend mit drei Satzbällen für Wawrinka. Es folgt das Ass des Russen zum 6:2 im zweiten Satz. Alles wieder ausgeglichen in der Margaret Court Arena.

06:13 Uhr - Medvedev - Wawrinka - 2:6, 5:1

Im Match zwischen Daniil Medvedev und Stan Wawrinka dauert alles darauf hin, dass es mindestens einen vierten Satz geben wird. Nachdem Wawrinka Durchgang eins mit 6:2 gewonnen hat, liegt Medvedev im zweiten Satz mit Doppelbreak in Führung.

06:10 Uhr - Halep und Thiem erfolgreich

In der europäischen Nacht hat Dominic Thiem erstmals in seiner Karriere den Sprung ins Viertelfinale des Happy Slams geschafft. Der Österreicher gewann klar in drei Sätzen gegen Gael Monfils aus Frankreich. Auch Simona Halep löste ihre nächste Aufgabe in Form der Belgierin Elise Mertens mit zweimal 6:4 erfolgreich.

Night Session mit Nadal und Kyrgios

Ab 9:00 Uhr MEZ wird es dann in der Night Session ernst. In der Rod Laver Arena kommt es zum großen Duell zwischen Rafael Nadal und Nick Kyrgios. Ungefähr zur gleichen Zeit dürfte in der Melbourne Arena auch das Match von Alexander Zverev gegen Andrey Rublev beginnen.

Day Session mit Thiem, Halep und Kerber

Die zweite Woche der Australian Open beginnt am heutigen Montag. Den achten Turniertag eröffnet dabei um 1:00 Uhr MEZ Simona Halep gegen Elise Mertens. Darauf folgen dann in der Rod Laver Arena Gael Monfils und Dominic Thiem. Zum Abschluss der Day Session stehen außerdem noch die Matches von Daniil Medvedev gegen Stan Wawrinka und Angelique Kerber gegen Anastasia Pavlyuchenkova an.

Herzlich willkommen im Liveticker des 8. Tages

Sebastian Würz begleitet die Australian Open vom 20. Januar bis 2. Februar für Euch täglich hier im Liveticker - viel Spaß dabei. Heute geht es um 6:00 Uhr MEZ los.