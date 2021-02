"Ich werde Krämpfe bekommen, er wird Krämpfe bekommen und ich hoffe, dass er vor mir zusammenbricht." So jedenfalls sieht der Weltranglisten-Siebte - mit einem Augenzwinkern - die anstehende Aufgabe in der 3. Runde gegen Adrian Mannarino.

"Mannarino spielt absolut untypisch. Er wählt eine sehr weiche Schlägerbespannung und spielt dadurch mit dem Tempo des Gegners. Dazu schlägt er die Bälle in sehr unangenehmen Winkeln. Das macht ihn so gefährlich", erläutert Boris Becker. "Da kommt eine Menge Arbeit auf Sascha zu."

"Adrian ist einer, der mein Tempo aus dem Ball mitnehmen kann. Dass ich schnell spiele, passt ihm", so Zverev, der eine "schwierige Partie" erwartet. Bei den drei Duellen in der Saison 2020 ging es viermal in einen Tiebreak, der Hamburger musste jedes Mal Schwerstarbeit verrichten, um Mannarino in die Knie zu zwingen.