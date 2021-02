Djokovic und Zverev schlagen Alarm: "Mehrheit will so nicht weitermachen"

So jedenfalls sieht das Mischa Zverev, der schon wenige Minuten nach der 7:6 (8:6), 2:6, 4:6, 6:7 (6:8)-Niederlage seines Bruders im Exklusiv-Interview mit Eurosport erklärte: "Wenn Sascha mit einem Break vorne ist, dann will ich, dass er noch fünf oder zehn Prozent draufpackt."

"Dominanter, aggressiver und selbstbewusster" will der 33-Jährige seinen jüngeren Bruder sehen. Der Gegner müsse spüren, dass er keine Chance habe.

Es reicht eben nicht immer aus, über weite Strecken "nur" der bessere Spieler zu sein, wie Zverev nach seiner Niederlage auf der Pressekonferenz bekannte. "In vielen Momenten habe ich vielleicht sogar besser gespielt, aber er ist ein Gewinner und hat das wieder gezeigt", gab der 23-Jährige zu.

Zverev ordnete die Niederlage indes als "so ärgerlich" ein. Er hatte aber auch das Pech, nicht nur dem besten Tennisspieler der vergangenen Jahre gegenübergestanden zu haben, sondern einem begnadeten "Mind Gamer".

Djokovic versteht das Spiel mit der Psyche , der Körpersprache, dem Zur-Schau-Stellen vermeintlicher Schwächephasen wie kein Zweiter. In diesem Bereich muss Zverev hingegen noch dazulernen, will er einen Ausnahmeprofi wie Djokovic bei einem Grand-Slam-Turnier im Best-of-Five-Modus schlagen.

Es kommt nicht von ungefähr, dass der Hamburger noch immer auf den ersten Erfolg gegen einen Top-Ten-Spieler bei einem der vier Major-Events wartet. Nah dran war er mehrfach. Bei den Australian Open 2020 holte Zverev im Halbfinale gegen Dominic Thiem ebenfalls den ersten Satz, vergab im dritten zwei Satzbälle und verlor die Partie am Ende.

Bei den US Open im vergangenen September hatte er Thiem im Finale bei einer 2:0-Satzführung erneut am Rande des K.o. - in die Siegerliste trugen die Veranstalter trotzdem den Namen des Österreichers ein.