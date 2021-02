Publiziert 16/02/2021 Am 15:21 | Update 16/02/2021 Am 15:23

485, 289, 112 - Aslan Karatsevs Weltranglistenplatzierungen zum Ende der vergangenen drei Jahre zeigen: Der Mann aus dem Nordkaukasus hat eine lange Reise hinter sich bis ins Halbfinale der Australian Open.

Ob ihn das überrascht? "Ich versuche es zumindest nicht zu zeigen", scherzte der 27-Jährige nach seinem historischen 2:6, 6:4, 6:1, 6:2 im Viertelfinale gegen Grigor Dimitrov.

Australian Open 114 der Welt im Halbfinale! Karatsev schreibt Grand-Slam-Geschichte VOR 9 STUNDEN

Nach drei Siegen beim Qualifikationsturnier in Doha löste Karatsev erstmals das Ticket für das Hauptfeld eines Majors-Turniers - um dort unter anderem Diego Schwartzman, Félix Auger-Aliassime und Dimitrov in die Knie zu zwingen. Allesamt Spieler, die in den Top 20 der Setzliste zu finden waren.

Simona Haleps Coach Brad Gilbert fand im Gespräch mit der ATP einen kuriosen Vergleich.

Karatsev, so der 59-Jährige, sei "wie so ein englischer Drittligist im Fußball", der aber überhaupt nicht so spielt. "Wenn du beim Match gegen Schwartzman auf der Tribüne gesessen wärst und dir jemand erzählt hätte, dass einer der beiden Spieler auf Platz neun und der andere auf 114 im Ranking steht, dann hättest du gesagt, Schwartzman ist die Nummer 114", so Gilbert.

Karatsev: Der Plan geht auf

Tatsächlich ist es beeindruckend, wie selbstbewusst und souverän dieser Karatsev im Melbourne Park auftritt; und das ohne jede Erfahrung auf diesem Niveau. "Es ist ein unglaubliches Gefühl. Mein erstes Grand-Slam-Turnier, dann gleich Halbfinale. Unglaublich", brach es aus dem Russen heraus. "Eine wunderbare Geschichte", lobte Eurosport-Experte Boris Becker.

Highlights | Sieg gegen Dimitrov: Karatsev schreibt Geschichte

Karatsev folgt taktisch eisern seinem Plan.

"Ich mag die langen Punkte und das Gerenne hinter der Grundlinie nicht so sehr. Daher versuche ich, eng an der Linie zu bleiben." Mit dieser Herangehensweise hat der Außenseiter bislang nur drei Sätze im Turnierverlauf abgegeben. Zwei davon gegen Auger-Aliassime, als er einen 0:2-Satzrückstand wettmachte.

Karatsevs Reise ist noch nicht zu Ende

Dass Karatsev erst im relativ fortgeschrittenen Tennisalter zu einem derartigen Höhenflug ansetzen konnte, lag an dem verschlungenen Weg, den er gehen musste.

Unbekannter Weltenbummler: Karatsevs Odyssee in die Weltspitze

Geboren in der Kaukasus-Stadt Wladikawkas nahm er in Israel, wohin die Familie gezogen war, mit vier Jahren erstmals einen Schläger in die Hand. Mit 13 Jahren ging es für den jungen Aslan zurück nach Rostov in Russland.

Es folgten Stationen in Moskau, Halle und Barcelona, die von Verletzungen und Unstimmigkeiten mit Trainern begleitet waren. Seit zweieinhalb Jahren lebt Karatsev im belarussischen Minsk, wo er mit Yahor Yatsyk trainiert - und Erfolg hat.

Den Höhepunkt der Odyssee erlebt er nun in Melbourne. Und: Noch ist die Reise des Aslan Karatsev nicht zu Ende.

Das Gelbe vom Ball - der Tennis-Podcast von Eurosport:

Das könnte Dich auch interessieren: "Mag ihn überhaupt nicht": Kyrgios erklärt seine Djokovic-Imitation

Highlights | Nach 0:2-Satzrückstand: Karatsev sorgt für nächste Sensation

Australian Open Siegesserie ausgebaut: Osaka stürmt ins Halbfinale von Melbourne VOR 11 STUNDEN