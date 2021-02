Tennis

Australian Open 2021: Mischa Zverev berichtet vom Grand-Slam-Turnier und kreiert die "Kaffeeschorle"

In Mischas Mission zeigt uns Mischa Zverev seine Australian Open. An Tag drei wird dem 33-Jährigen in Melbourne, der Kaffee-Hauptstadt Australiens, ein ganz besonderes Getränk kredenzt.

00:02:29