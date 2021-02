Tennis

Australian Open: Angelique Kerber nach dem Aus: "Man merkt, dass zwei Wochen fehlen"

Angelique Kerber scheitert bei den Australian Open in der ersten Runde. Anschließend gibt sich die Deutsche niedergeschlagen und blickt ungewiss in die Zukunft. Einen Grund für das Aus sieht sie in der mangelnden Spielpraxis durch die strenge zweiwöchige Quarantäne in Melbourne.

00:03:40, 10 angesehen, vor 2 Stunden