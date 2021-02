Die Nervosität war Dominik Köpfer in der Anfangsphase des Spiels anzumerken. Dem Deutschen, der als Favorit in die Partie gegangen war, unterliefen einige leichte Fehler und so konnte er sich zunächst nicht absetzen.

Das gab Köpfer immer mehr Sicherheit. In die Sätze zwei und drei startete er jeweils mit einem Break. Diesen Vorsprung gab er nicht mehr ab, da er sich auf seinen Aufschlag verlassen konnte. Damit erreichte Köpfer die zweite Runde, in der nun mit Dominic Thiem eine echte Hürde wartet.

Derweil ist Cedric-Marcel Stebe ausgeschieden. Der Deutsche konnte gegen Felix Auger-Aliassime nur phasenweise mithalten und verlor daher am Ende klar mit 2:6, 4:6, 2:6. Nur in Satz zwei keimte etwas Hoffnung auf, als Stebe das Break zum 4:4 gelang. Dann zog Auger-Aliassime allerdings das Tempo wieder an und ließ Stebe nur noch wenige Chancen. In Runde zwei trifft der Kanadier auf James Duckworth.