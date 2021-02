Tennis

Australian Open - Highlights: Novak Djokovic schlägt Milos Raonic

Novak Djokovic hat sich im Achtelfinale der Australian Open mit 7:6 (7:4), 4:6, 6:1 und 6:4 gegen Milos Raonic durchgesetzt und trifft nun auf Alexander Zverev. Der serbische Titelverteidiger greift in Melbourne nach seinem neunten Titel. Zverev peilt indes seinen ersten Grand-Slam-Titel an, nachdem er in der vergangenen Saison das US-Open-Finale gegen Dominic Thiem verlor.

00:03:22, 803 angesehen, vor einer Stunde