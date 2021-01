Der Tagesablauf ist überschaubar. "Viel kann ich nicht machen", sagt Alexander Zverev über die zweiwöchige Quarantäne im Vorfeld der Australian Open in Melbourne. Zwei Hometrainer im Hotelzimmer, eine PlayStation und eine Whats-App-Gruppe mit den anderen deutschen Tennisprofis, das war es auch schon mit der Freizeitgestaltung. Immerhin: "Meinen Bruder Mischa kann ich immer sehen, zwischen unseren Zimmern gibt es eine Verbindungstür", erzählte Zverev im Interview mit der "Bild am Sonntag".

"Mein Boss? Da lachen wir uns, glaube ich, alle schlapp", sagte Alexander: "Wir nehmen einfach das Geschäft mehr in unsere Hände, und Mischa hilft mir dabei." Auch Sergej Bubka junior, Sohn der gleichnamigen Stabhochsprung-Legende, ist in den Inner Circle eingebunden: "Sie sind die passenden Personen, sie handeln in meinem Interesse."

Der Begriff "Familie" wird vielleicht auch für Alexander Zverev in diesem Jahr eine ganz neue Bedeutung bekommen, denn seine ehemalige Lebensgefährtin Brenda Patea erwartet im Februar das erste gemeinsame Kind. Ein Meilenstein, auf den sich Zverev nach eigener Aussage mehr freut als auf den so sehr ersehnten ersten Grand-Slam-Sieg: "Das ist ein ganz besonderes Gefühl für jeden Menschen auf der Welt. Das wird das Highlight meines Lebens." Er kenne auch schon das Geschlecht des Kindes, aber "wir haben uns entschieden, es noch nicht zu sagen".

Und deshalb widmet sich Zverev viel lieber den Gedanken an die Geburt seines Kindes und an seine sportliche Zukunft. Dass derweil in Corona-Zeiten sein ohnehin üppiges Haupthaar ohne den in der Quarantäne nicht möglichen Friseurbesuch in alle Himmelsrichtungen wuchert, sieht Zverev ganz und gar uneitel: "Wer mich kennt, der weiß, dass mir meine Haare ziemlich egal sind. Ich lasse sie einfach wachsen, und so, wie sie aussehen, sehen sie dann aus."