Publiziert 16/02/2021 Am 05:00 | Update 16/02/2021 Am 10:54

Am neunten Tag der Australian Open in Melbourne stehen die ersten Viertelfinalpartien auf dem Programm.

Alexander Zverev will gegen Novak Djokovic den Sprung unter die letzten Vier schaffen.

Australian Open Spielplan am Dienstag: Zverev fordert Djokovic im Viertelfinale VOR 13 STUNDEN

Auch bei den Damen kam es mit der Partie zwischen Serena Williams und Simona Halep zu einem Aufeinandertreffen zweier Ausnahmespielerinnen. Williams setzte sich nach einer überzeugenden Vorstellung in zwei Sätzen durch.

In der Day Session, die ab 2:30 Uhr deutscher Zeit startete, besiegte Naomi Osaka bereits Su-Wei Hsieh.

Im Anschluss daran setzte sich die Turnierüberraschung Aslan Karatsev gegen Thiem-Bezwinger Grigor Dimitrov durch.

Die Einzel-Matches des Tages:

11:54 Uhr: Zverev - Djokovic - 6:6

Wichtig für Zverev, dass er jetzt zumindest wieder etwas die Sicherheit erlangt und ein paar freie Punkte bekommt. Ohne Punktverlust bringt er sein Service durch und es geht in den Tiebreak.

11:51 Uhr: Zverev - Djokovic - 6:5

Und mit dem Druck leistet sich Zverev erstmals Patzer. Nachdem er zuvor nur zwei Punkte bei eigenem Aufschlag überhaupt abgegeben hat, steht es nach einem Vorhand-Fehler 0:30. Einen 23-Schläge-Ballwechsel gewinnt Zverev aber und mit einem Service-Winner gleicht er aus. Dann holt sich Djokovic aber den Breakball und nutzt ihn auch, weil er jetzt keinen Fehler mehr macht. So ist der fast sicher geglaubte Satzgewinn für's Erste dahin. Dann bringt Djokovic sein Spiel zu null durch, weil Zverev auch leichte Fehler macht. Erstmals im Match liegt Djokovic in Führung und Zverev hat nun viel Druck - 6:5 für den Serben.

11:42 Uhr: Zverev - Djokovic - 5:4

Zverev profitiert weiterhin von seiner hohen Quote beim ersten Aufschlag. Dieser kommt zu 78 Prozent und in 13 von 14 Fällen gehört ihm dann auch der Punkt. Wieder gewinnt er ein Aufschlagspiel zu null. Und schon muss Djokovic gegen den Satzverlust aufschlagen. Mit einem Rückhand-Winner die Linie entlang holt sich Zverev ein 30:30. Und nach einer weiteren starken Rückhand hat Zverev Satzball. Djokovic kontert aber mit einem weiteren sehr riskanten Schlag und wird belohnt. Sechs Mal geht es über Einstand, ehe Djokovic dann doch nochmal verkürzen kann. Jetzt hat es Zverev aber selbst in der Hand - 5:4.

11:30 Uhr: Zverev - Djokovic - 4:3

Djokovic findet weiterhin keine Antwort auf Zverevs Aufschläge. Sechs von 14 Punkten bei Zverevs Aufschlagspielen sind Asse. Hinzu kommen noch weitere Service-Winner, die dem Deutschen viele freie Punkte bescheren. Da ist es auch nicht schlimm, dass Zverev dieses Mal keinen Zugriff auf Djokovics Aufschlagspiel bekommt und das Spiel zu null verliert. Solange er weiterhin so gut beim eigenen Aufschlag agiert, marschiert er weiter Richtung Satzgewinn. Allerdings sollte man Djokovic nie unterschätzen.

11:23 Uhr: Zverev - Djokovic - 3:2

Zverev wirkt weiter sehr souverän beim eigenen Aufschlag und lässt nur wenig zu. Dadurch kann er sich schnell wieder auf das Aufschlagspiel des Djokers fokussieren. Djokovic riskiert weiterhin viel, spielt schnelle zweite Aufschläge und geht auch in den Grundlinienduellen ein hohes Tempo. Zverev hält aber dagegen und wieder geht es über Einstand. Bisher ist es ein ganz untypischer Auftritt des Serben, der überhaupt keine Sicherheit findet, sondern auf jeden Ball voll drauf geht. Daher fliegt auch ein Angriffsschlag mit der Rückhand ins Aus, was Zverev einen Breakball beschert. Mit zwei Assen und einem Service-Winner übersteht Djokovic die brenzlige Situation und verkürzt wieder.

11:15 Uhr: Zverev - Djokovic - 2:1

Ein hochkonzentrierter Auftakt der deutschen Turnierhoffnung. Auch Zverev streut schon zwei Asse ein. Dazu kommt noch ein Service-Winner, sodass er das Break zu null bestätigt. Es scheint, als versuche Djokovic, die Ballwechsel kürzer zu halten. Er geht schneller auf die Gewinnschläge und kann schon fünf vorweisen (Zverev: 2), was sich gleichzeitig aber auch in den unerzwungenen Fehlern (7:0) widerspiegelt. Möglicherweise ist das auch seinem körperlichen Zustand geschuldet und Djokovic versucht deshalb, schnelle Punkte zu erzielen.

Zverev bittet um Reinigung: Vogelschiss sorgt für Unterbrechung

11:09 Uhr: Zverev - Djokovic - 1:0

Djokovic eröffnet die Partie mit zwei Assen bei den ersten drei Aufschlägen. Zverev schafft trotzdem ein 40:40, weil er variabel spielt und noch keine leichten Fehler macht. Stattdessen tut ihm Djokovic den Gefallen und verlegt eine Vorhand. Nach einem Doppelfehler hat Zverev gleich ein Break.

10:45 Uhr: Zverev - Djokovic in Kürze

Nach dem Ende des Williams-Matches dürfen wir uns gleich auf die nächste Kracher-Partie freuen. Alexander Zverev will gegen Novak Djokovic ins Halbfinale einziehen und seinem Traum vom ersten Grand-Slam-Titel ein Stück näher kommen. Um circa 11 Uhr soll es losgehen.

Zwei Monster-Rallys zum Break: Williams ringt Halep nieder

10:38 Uhr: Williams - Halep - 6:3, 6:3

Jetzt geht es plötzlich ganz schnell. Williams zieht durch und holt sich ihr Aufschlagspiel zu null. Jetzt muss Halep schon gegen den Matchverlust servieren. Williams will sich nicht auf ihren eigenen Aufschlag verlassen und macht Druck. Nach einem Vorhand-Fehler von Halep hat Williams zwei Matchbälle. Beim ersten fliegt eine Rückhand cross knapp ins Aus. Dann aber spielt sie eine Vorhand gegen die Laufrichtung genau ins Eck. Halep kommt nicht mehr an den Ball und somit steht Williams im Halbfinale der Australian Open. Ein starker Auftritt der 39-Jährigen, die nur zu Beginn des zweiten Satzes eine kleine Schwächephase überstehen musste. Für Halep geht das Turnier enttäuschend zu Ende. Zwar zeigte die Rumänin keine schlechte Leistung, doch letztlich stellte sie Williams vor zu wenige Schwierigkeiten.

10:31 Uhr: Williams - Halep - 6:3, 4:3

Nach vier Breaks in Folge schafft es Williams, mal wieder ein Service durchzubringen. Interessant ist aber, dass Williams auch stark auf ihren ersten Aufschlag angewiesen ist. Im zweiten Satz hat sie beim zweiten Aufschlag nur einen von sieben Punkten gemacht. Dieser ist aber ausgerechnet der Spielball zum 3:3, bei dem Halep eine Vorhand verlegt. Und Williams macht weiter Druck auf Halep. Das führt zu drei Breakbällen, von denen Williams die ersten zwei mit unnötigen Fehlern liegen lässt. Dann spielt Halep einen Stopp, den Williams gut erläuft, doch die 39-Jährige vergibt auch diese Chance, weil ihre Vorhand ins Aus fliegt. Der sechste Breakpoint bringt für Williams dann die Erlösung. Zwei Marathon-Ballwechsel inklusive mehrfacher Netzkantenbälle kann die US-Amerikanerin für sich entscheiden. Das Momentum spricht jetzt für Williams, aber noch kann viel passieren.

10:18 Uhr: Williams - Halep - 6:3, 2:3

Aber es bleibt dabei, dass Williams jetzt mehr leichte Fehler macht als zum Ende des ersten Satzes. Das liegt auch daran, dass Halep viele schwierige Bälle noch im Spiel hält. So bekommt Halep schon wieder zwei Breakbälle. Williams kommt zwar in die Offensive, spielt dann aber eine Rückhand ins Aus. Williams hat schon jetzt genau so viele unerzwungene Fehler (13) wie im gesamten ersten Satz. Allerdings bleibt die Nummer zehn der Setzliste im Satz, weil sie bei Halep immer wieder Druck auf den zweiten Aufschlag aufbauen kann. Haleps Quote liegt hier bei nur 39 Prozent. Und so ist es auch ein weiterer Return-Winner, der Williams einen Breakball bringt. Dann landet eine Rückhand der Rumänin im Netz und wieder kann Halep das Break nicht bestätigen.

10:10 Uhr: Williams - Halep - 6:3, 1:2

Und dann passiert genau das, was vor einigen Minuten noch undenkbar erschien. Williams schwächelt beim eigenen Aufschlag, macht unnötige Fehler und Halep gelingt es, die Ballwechsel länger zu gestalten, was ihr zugute kommt. So steht es schnell 0:40. Den ersten Breakball wehrt Williams noch ab, doch dann patzt sie bei einem machbaren Vorhand-Volley, den sie versucht, beidhändig zu schlagen. Dann fängt sich Williams aber wieder und erspielt sich selbst einen Breakball. In einem langen Ballwechsel übernimmt sie zusehends die Kontrolle und Halep macht am Ende den Fehler. Damit ist alles wieder in der Reihe.

Rittner adelt Osaka: "Level, wenn sie schlecht spielt, ist hoch"

10:02 Uhr: Williams - Halep - 6:3, 0:1

Das wird für Halep jetzt eine große Herausforderung. Es kommt für die Rumänin vor allem darauf an, ihre Aufschlagspiele durchzubringen, weil Williams bei eigenem Aufschlag im Moment zu sicher agiert. Doch genau das gelingt Halep nur schwer. Über den zweiten Aufschlag kann Williams enorm viel Druck aufbauen. Nach einem Return-Winner geht es über Einstand. Halep hat Glück, dass Williams jetzt zwei leichte Fehler macht und sie so das frühe Break vermeiden kann.

9:55 Uhr: Williams - Halep - 6:3

Halep kommt ihrer Pflicht nach und verkürzt zunächst auf 3:5. Williams hat aber die Chance, den Sack bei eigenem Aufschlag zuzumachen. Und die US-Amerikanerin lässt bei eigenem Service fast nichts zu. Mit einem Aufschlag nach außen öffnet sie das Feld und geht mit einem Vorhand-Winner hinterher. Das bringt ihr drei Satzbälle. Gleich beim ersten fliegt eine Vorhand von Halep neben die Linie. Ein sehr starker Auftritt von Williams bisher.

Packendes Highspeed-Tennis: Serena Williams gegen Halep gleich hellwach

9:48 Uhr: Williams - Halep - 5:2

Jetzt wackelt Halep wieder etwas beim Aufschlag. Nach einem Doppelfehler steht es Einstand. Dann geht Williams aber nicht energisch genug auf einen zweiten Aufschlag der Weltranglisten-Zweiten drauf. Sie bekommt aber noch eine Chance bei Einstand und dieses Mal setzt sie den Vorhand-Winner an. Halep wehrt den Breakball aber in ähnlich starker Manier ab. Allerdings bleibt Williams dran und nutzt ihren zweiten Breakball, indem sie Halep mit einer Vorhand-Longline zu einem Fehler zwingt. Dieses Mal schafft es Williams, das Break zu bestätigen. Mit dem Aufschlag und der kraftvollen Vorhand erarbeitet sie sich die Punkte und liegt jetzt auf Kurs im ersten Satz.

9:37 Uhr: Williams - Halep - 3:2

Halep wird jetzt immer stärker. Sie geht die Ballwechsel mit und schaltet dann in die Offensive um. Zunächst gleich die Rumänin aus und stellt nach einem Rückhand-Winner die Linie entlang auf 30:30 bei Williams' Aufschlag. Williams rettet sich aber über ihren ersten Aufschlag und dann macht Halep einen unerzwungenen Fehler mit der Vorhand. Der Aufschlag ist für Williams essenziell. Beim ersten macht sie bisher 80 Prozent der Punkte, beim zweiten nur 25 Prozent.

9:30 Uhr: Williams - Halep - 2:1

Gleich mit dem ersten Return setzt Williams ein Zeichen. Mit 154 km/h schlägt sie die Vorhand als Winner ins Eck. Die US-Amerikanerin ist klar die aktivere Spielerin. Sie steht zwei Schritte näher an der Grundlinie und versucht, die Ballwechsel kurz zu halten. Halep ist eine sehr gute Konterspielerin und kann so immer wieder dagegen halten. Dennoch geht es gleich über Einstand. Williams spielt eine Rückhand mit unfassbar gutem Winkel und bekommt einen Breakball. Dann hat sie Glück, dass ein Ball von der Netzkante noch ins Feld springt und Halep den Fehler macht. Doch die Rumänin reagiert unbeeindruckt von dem Break und zwingt Williams ihrerseits zu Fehlern. Belohnt wird das mit dem direkten Re-Break. Hier ist schon einiges drin in den ersten Spielen!

9:20 Uhr: Williams - Halep - 1:0

Los geht es. Williams hat den Münzwurf gewonnen und eröffnet mit Aufschlag. Halep spielt zwei Bälle knapp ins Aus. Dann legt Williams noch ein Ass nach und holt sich das erste Spiel.

9:05 Uhr: Williams - Halep in Kürze

Gleich dürfen wir uns auf das Topspiel zwischen Serena Williams und Simona Halep freuen. Noch befinden sich beide Spielerinnen im Spielertunnel. Gleich kommen sie auf dem Platz zum Einschlagen. Wir sind gespannt.

Highlights | Sieg gegen Dimitrov: Karatsev schreibt Geschichte

8:00 Uhr: Osaka macht kurzen Prozess, Karatsev setzt sein Märchen fort

Die ersten beiden von vier Viertelfinalspielen am heutigen Tag sind bereits beendet. Bei den Damen setzte sich Naomi Osaka erwartungsgemäß gegen Su-wei Hsieh mit 6:2, 6:2 durch. Nur Mitte des ersten Satzes hatte die Japanerin Probleme, als ihr erster Aufschlag nicht wie gewohnt kam. Am Ende stand sie aber nur 1:08 Stunden auf dem Platz.

Derweil geht auch das Tennismärchen von Aslan Karatsev weiter. Der Russe, der sich über die Qualifikation ins Turnier gespielt hatte, schlug auch Grigor Dimitrov in vier Sätzen. Dimitrov hatte den ersten Satz gewonnen, klagte im Laufe des Matches aber zunehmend über Rückenprobleme und musste sich Anfang des vierten Satzes behandeln lassen. Karatsev ließ sich die Chance nicht entgehen und steht als erster Spieler überhaupt bei seiner Grand-Slam-Premiere im Halbfinale.

Ab 9 Uhr geht es mit dem Kracher zwischen Serena Williams und Simona Halep los.

Highlights | Osaka dominiert Hsieh und setzt Siegesserie fort

Los geht's mit den Viertelfinalspielen in Melbourne

Herzlich willkommen zum Australian-Open-Liveticker. Tino Harth-Brinkmann ist ab 9:00 Uhr für Euch da und begleitet am neunten Turniertag unter anderem die Viertelfinalspiele von Alexander Zverev und Novak Djokovic sowie Serena Williams und Simona Halep. Die ersten Partien starten mitten in der deutschen Nacht (2:30 Uhr MEZ). Daher werfen wir auch einen kurzen Blick auf die Ergebnisse der Day Session. Viel Spaß!

Matchball Becker zum Viertelfinale: Die Zeit ist reif für Zverev

VOR DEM VIERTELFINALE GEFRAGT: WER GEWINNT DIE AUSTRALIAN OPEN? Novak Djokovic (Serbien) Alexander Zverev (Deutschland) Grigor Dimitrov (Bulgarien) Aslan Karatsev (Russland) Andrey Rublev (Russland) Daniil Medvedev (Russland) Stefanos Tsitsipas (Griechenland) Rafael Nadal (Spanien)

Das könnte dich auch interessieren: Die Krux mit der Geisterkulisse: So stehen Zverevs Chancen gegen Djokovic

Das Gelbe vom Ball - der Tennis-Podcast von Eurosport:

18. Sieg in Folge: Medvedevs beste Schläge im Achtelfinale

Australian Open Ergebnisse, Turnierplan, Favoriten: Die Infos zu den Australian Open 05/02/2021 AM 21:15