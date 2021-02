Dabei profitierte Osaka von einer durch die Pandemie neu gewonnen mentalen Stärke. "Ich bin am stolzesten darauf, wie mental stark ich geworden bin. Die Quarantäne und alles zu sehen, was in der Welt vor sich geht, hat viele Dinge relativiert. Ich habe immer meine ganze Existenz danach ausgerichtet, ob ich gewonnen oder verloren haben. Und so fühle ich mich inzwischen einfach nicht mehr", erklärte sie später auf der Pressekonferenz.