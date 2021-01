In ihrer eigenen Rubrik "First Serve Rittner" wird sie insbesondere die Spiele des Frauen-Turniers unter die Lupe nehmen. Zudem begleitet die DTB-Bundestrainern ausgewählte Partien als Co-Kommentatorin.

"Ich fühle mich in der Eurosport-Familie sehr wohl und es macht mir einfach Riesenspaß, das Tennisgeschehen zwei Wochen lang aus der Expertensicht intensiv zu begleiten. Gerade in der Analyse am Touchscreen kann ich dabei auf die Details eingehen, den Zuschauern Spieltaktik und Spielstile näher bringen und so den Sport fantastisch erläutern", sagt Barbara Rittner, die beim Turnier in Melbourne einen neuen Tennisfachmann an ihrer Seite hat.