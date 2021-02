Im Doppel trifft das an fünf gesetzte Duo Joe Salisbury (Großbritannien) und Rajeev Ram (USA) auf Filip Polasek (Slowakei) und Ivan Dodig (Kroatien), die an Position neun gesetzt sind.

Können Salisbury und Ram ihren Titel bei den Australian Open verteidigen? Das Duo musste im bisherigen Turnierverlauf erst einen Satz abgeben und geht als Favorit in das Endspiel gegen Polasek und Dodig. Trotzdem ist für das an fünf gesetzte Doppel Vorsicht geboten. Immerhin schaltete das slowakisch-kroatische Duo bereits im Halbfinale die favorisierten Mate Pavic und Nikola Mektic (beide Kroatien) trotz Satzrückstand aus. Anders als Salisbury/Ram standen sie allerdings noch nie zuvor in einem Grand-Slam-Finale.

Djokovic greift in seinem Wohnzimmer nach dem neunten Titel. Obwohl der Titelverteidiger aus Serbien im bisherigen Turnierverlauf mit körperlichen Problemen zu kämpfen hatte, geht er als leichter Favorit in das Endspiel gegen Daniil Medvedev. Zu unterschätzen ist der Russe jedoch keinesfalls. Der 25-Jährige präsentierte sich in den vergangenen zwei Wochen in bestechender Form. Im direkten Vergleich führt Djokovic knapp mit 4:3. Das letzte Aufeinandertreffen bei den ATP Finals in London Ende des vergangenen Jahres konnte jedoch Medvedev klar für sich entscheiden (6:3, 6:3). Zudem hat die Nummer vier der Setzliste bereits bei den US Open 2019, als er denkbar knapp gegen Rafael Nadal unterlag, die Erfahrung mit einem Grand-Slam-Finale gemacht.