"Ich bin müde, ich habe alles in dieses Match gelegt", sagte Karazew, der das erste Mal im Hauptfeld eines Majorturniers steht und erst der siebte Profi der Open Era seit 1968 ist, der auf Anhieb sofort die Runde der letzten Acht erreicht hat. Zuletzt war dies dem Rumänen Alex Radulescu 1996 in Wimbledon gelungen.

In der dritten Runde hatte der Russe bereits den an Position acht gesetzten Argentinier Diego Schwartzman in drei Sätzen aus dem Turnier genommen.