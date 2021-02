Tennis

Australian Open 2021: Jennifer Brady - Naomi Osaka | Einzel Damen - Finale Highlights

Naomi Osaka (JPN/3) schlägt Jennifer Brady (USA/22) im Damen-Finale der Australian Open 2021 in Melbourne 6:4, 6:3. Die Highlights. Für Osaka ist es nach 2019 der zweite Endspiel-Sieg "down under" und der vierte Grand-Slam-Titel insgesamt.

00:03:28, 345 angesehen, vor einer Stunde