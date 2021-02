Rafael Nadal (Spanien/Nr. 2) und die Weltranglistenerste Ashleigh Barty aus Australien führen die Liste der Topstars an, die am Donnerstag im Einsatz sind.

Aus deutscher Sicht tritt noch Mona Barthel an. Für die 30-Jährige geht es gegen Karolina Muchova (Tschechien/Nr. 25). Ebenfalls am Start sind Stefanos Tsitsipas (Griechenland/Nr. 5), Cori Gauff, Sofia Kenin (USA/Nr. 4) und Daniil Medvedev (RUS/Nr. 4).

Es geht auch am vierten Tag für alle Profis um den Einzug in die dritte Runde der Australian Open.

In der Nacht auf Donnerstag deutscher Zeit hat es die letzte deutsche Frau im Einzel erwischt. Mona Barthel ist in der zweiten Runde deutlich mit 4:6 und 1:6 an der Tschechin Karolina Muchova gescheitert. Damit ist aus deutscher Sicht in den Einzelwettbewerben nur noch Alexander Zverev im Turnier dabei.