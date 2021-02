Publiziert 20/02/2021 Am 09:41 | Update 20/02/2021 Am 09:41

Am 13. Tag der Australian Open in Melbourne wird die Turniersiegerin bei den Damen ermittelt. Das Finale startet um 9:30 Uhr deutscher Zeit.

Die Japanerin Naomi Osaka (Nr. 3) besiegte im Halbfinale Superstar Serena Williams aus den USA. Im Endspiel trifft sie auf Jennifer Brady (Nr. 22) aus den USA, die gegen die Tschechin Karolina Muchova erfolgreich war.

Falls Osaka das Turnier gewinnt, würde sie in der Weltrangliste an Naomi Osaka vorbei auf Rang zwei ziehen. Brady ist mindestens 13. Bei einem Turniersieg ist sie die Nummer zwölf.

Die beiden Damen treffen sich zum vierten Mal in ihrer Karriere. Osaka führt im direkten Duell mit 2:1.

J. Brady (USA/22) - N. Osaka (JPN/3) 4:6, 0:3

10:39 Uhr - Brady - Osaka 4:6, 0:3

3:0! Osaka wackelt beim Stand von 30:30 zwar kurz, serviert dann aber in der kritischen Phase sehr gut und baut die Führung standesgemäß mit einem Ass weiter aus.

10:34 Uhr - Brady - Osaka 4:6, 0:2

Blitzstart von Osaka in Durchgang zwei! Nachdem die Japanerin souverän ihr Aufschlagspiel durchbringt, setzt sie Brady bei deren erstem Service enorm unter Druck. Besonders auf der Rückhandseite wird Osaka immer stabiler und bewegt sich anders als noch im ersten Satz besser. Nach einem Rückhand-Winner holt sie sich das Break und damit die frühe 2:0-Führung.

10:29 Uhr - Brady - Osaka 4:6

Drei erste Aufschläge - drei Punkte. Brady geht schnell 40:0 in Führung, patzt im Anschluss aber wiederholt und muss erneut über Einstand gehen. Dort sichert sich Osaka nach einem Unforced Error der Amerikanerin ihren ersten Satzball. Kurz darauf landet erneut eine einfache Vorhand von Brady im Netz. Somit geht der erste Durchgang nach gut 40 Minuten mit 6:4 an die Japanerin. Bitter für Brady, die in jenem Aufschlagspiel bereits 40:0 in Front lag.

10:25 Uhr - Brady - Osaka 4:5

Osaka bewegt sich in dieser Phase des Spiels nicht gut und auch der erste Aufschlag kommt anders als in den Runden zuvor alles andere als regelmäßig. Nach einem tollen Lob von Brady in höchster Not holt sich die US-Amerikanerin beim Stand von 40:30 ihren nächsten Breakball. Im Anschluss zeigt Osaka aber ihre ganze Klasse. Besonders mit der Rückhand übt sie enormen Druck auf Brady aus. Mit einem Vorhand-Winner geht die Japanerin 5:4 in Führung.

10:17 Uhr - Brady - Osaka 4:4

Zum ersten Mal bekommen die Zuschauer in der Rod Laver Arena ein lautes "Come on" von Osaka nach einem krachenden Vorhand-Winner zu hören. Eine weitere Vorhand-Peitsche ermöglicht der 23-Jährigen ihre nächste Break-Möglichkeit. Brady rettet sich jedoch abermals mit ihren guten Longline-Schlägen. Die US-Amerikanerin muss insgesamt dreimal über Einstand gehen, zieht den Kopf aber mit einem Rückhand-Winner und einem tollen ersten Aufschlag aus der Schlinge und gleicht zum 4:4 aus.

10:11 Uhr - Brady - Osaka 3:4

Die Favoritin aus Japan wirkt in ihrem vierten Grand-Slam-Finale weiter nervös. Beim Stand von 30:30 packt sie dann aber ein Ass aus und zwingt Brady wenig später mit ihren druckvollen Grundlinienschlägen zu einem weiteren Rückhand-Fehler. Das Endspiel bleibt weiter äußerst ausgeglichen - 4:3 für Osaka.

10:08 Uhr - Brady - Osaka 3:3

Brady kommt immer besser in ihr erstes Grand-Slam-Finale. Auch wenn ihre Quote beim ersten Aufschlag nach wie vor verheerend ist (27 Prozent), glänzt sie mit einem sehenswerten Rückhand-Longline- und einem Vorhand-Longline-Winner. Zu Null gleicht die US-Amerikanerin zum 3:3 aus.

10:03 Uhr - Brady - Osaka 2:3

Lautes Aufstöhnen bei Brady! Ihre Vorhand segelt beim Stand von 15:30 bei Aufschlag Osaka weit ins Aus - das war die Riesenchance für die ersten Breakbälle ihrerseits. Diese gibt es dann aber kurz darauf nach einem Rückhandfehler sowie einem Doppelfehler von Osaka. Auch Brady nutzt gleich ihren ersten Breakball der Partie, nachdem eine weitere Rückhand von Osaka ins Netz segelt. Alles wieder in der Reihe!

09:59 Uhr - Brady - Osaka 1:3

Osaka geht bei Aufschlag Brady erneut voll drauf. Nach einem krachenden Vorhand-Winner, einem Doppelfehler sowie einem Unforced Error mit der Rückhand steht es schnell 0:40. Osaka nutzt gleich die erste Breakchance der Partie dank eines weiteren Doppelfehlers von Brady. Die US-Amerikanerin bekommt in dieser Phase des Spiels keinen ersten Aufschlag ins Feld.

09:57 Uhr - Brady - Osaka 1:2

Nächstes überzeugendes Aufschlagspiel von Osaka. Die Japanerin wackelt beim Stand von 0:15 kurz, baut jedoch mit ihren kraftvollen ersten Aufschlägen enorm viel Druck aus und zwingt Brady so zu Fehlern. Osaka macht vier Punkte in Serie und holt sich so erneut die Führung.

09:54 Uhr - Brady - Osaka 1:1

Zunächst sieht es nach einem glatten Aufschlagspiel für Brady aus. Die US-Amerikanerin serviert druckvoll und stellt so schnell auf 40:0. Anschließend unterlaufen der US-Amerikanerin jedoch ein Doppelfehler und zwei Unforced Errors mit der Rückhand. Osaka versucht sofort Druck auszuüben und nimmt die Bälle früh. Letztlich kommt Brady mit zwei guten Aufschlägen davon und stellt über Einstand auf 1:1.

09:48 Uhr - Brady - Osaka 0:1

Los geht es mit Aufschlag Osaka. Die Favoritin macht da weiter, wo sie in der Vorschlussrunde gegen Williams aufgehört hat. Mit zwei Assen und einer krachenden Vorhand sichert sie sich zu Null die 1:0-Führung.

09:44 Uhr - Brady - Osaka

Das letzte Aufeinandertreffen der beiden datiert aus dem vergangenen Jahr, als sich Osaka im Halbfinale der US Open 7:6 (7:1), 3:6, 6:3 durchsetzen konnte. Im Anschluss sicherte sich die Japanerin in New York ihren ingesamt dritten Grand-Slam-Titel.

09:40 Uhr - Brady - Osaka

Es ist soweit: Beide Spielerinnen betreten unter dem tosenden Jubel der Zuschauer die Rod Laver Arena. Nach dem Einspielen geht es auch schon los mit dem Finale der Australian Open 2021.

09:35 Uhr - Brady - Osaka

Bis der große Showdown beginnt, könnt ihr Euch noch einmal die besten Szenen von Osaka im Halbfinale gegen Williams anschauen.

09:30 Uhr - Brady - Osaka

Auch Brady ist mittlerweile auf dem Weg zum Court der Rod Laver Arena. Die 25-Jährige könnte die erste Grand-Slam-Siegerin aus den Vereinigten Staaten seit Serena Williams im Jahr 2017 an gleicher Ort und Stelle werden.

09:25 Uhr - Brady - Osaka

Osaka ist im wahrsten Sinne des Wortes bereits im Tunnel. Kann die 23-Jährige ihren Coup in Melbourne aus dem Jahr 2019 wiederholen?

09:20 Uhr - Brady - Osaka

Gesucht wird die erste Grand-Slam-Siegerin des Jahres 2021. Die Favoritenrolle ist vor dem Match klar verteilt: Die Weltranglistendritte Osaka könnte sich mit einem Sieg über Brady bereits ihren vierten Grand-Slam-Titel sichern und gleichzeitig ihre weiße Final-Weste (3:0) wahren. Für Brady ist es dagegen das erste Endspiel bei einem Grand Slam. Der bislang größte Erfolg der US-Amerikanerin war das Erreichen des Halbfinals bei den US Open im September des vergangenen Jahres.

INFO - Herzlich willkommen

Bei den Australian Open steht das Finalwochenende auf dem Programm. Los geht es um 9:30 Uhr mit dem Finale der Damen. Robert Bauer begleitet Euch hier durch den Liveticker. Ihr könnt das Match natürlich auch live bei Eurosport 1 und im Eurosport Player sowie bei Joyn PLUS+ sehen.

