Am zwölften Tag der Australian Open wird das zweite Halbfinale bei den Herren ausgetragen. Wie schon am Donnerstag sind nach Ende des Lockdowns in Melbourne wieder Zuschauer in den Arenen erlaubt.

Im letzten Spiel des Tages treffen in der Rod Laver Arena Daniil Medvedev und Stefanos Tsitsipas aufeinander. Zuvor finden die Halbfinalspiele im Herrendoppel (live im Eurosport Player) statt.

Der direkte Vergleich zwischen Medvedev und Tsitsipas spricht für den Russen (5:1), der zudem seit 19 Spielen nicht mehr verloren hat und im Viertelfinale zwei Stunden kürzer auf dem Platz stand als Tsitsipas.

Der Grieche hat allerdings seine Nehmerqualitäten bewiesen, als er sich nach 0:2-Satzrückstand noch gegen Rafael Nadal durchgesetzt hatte und dabei speziell im vierten und fünften Satz überragendes Tennis zeigte.

D. Medvedev (RUS/4) - S. Tsitsipas (GRE/5) -:-

10:10 Uhr - Medvedev - Tsitsipas - 4:2

Tsitsipas war eigentlich derjenige, der etwas besser in das Match gefunden hat. Aber inzwischen hat Medvedev das Heft des Handelns in die Hand genommen. Der Russe drückt seinem Gegner seine Spielweise auf, sucht die Duelle über die Rückhand. Und Tsitsipas findet derzeit noch kein Rezept gegen die Spielweise Medvedevs. 4:2.

10:06 Uhr - Medvedev - Tsitsipas - 3:2

Ein starker Rückhand-Longline beschert Medvedev die nächste Breakchance. Und die kann er nutzen. Der Russe, der jetzt auch versucht hat, das Spiel zu bestimmen, nimmt seinem Gegner das Service ab und führt mit 3:2.

10:04 Uhr - Medvedev - Tsitsipas - 2:2

Sehr souveräner Spielgewinn von Medvedev, der durch viele schnelle Punkte mit dem Aufschlag zu null zum 2:2 ausgleicht. Bei Tsitsipas wird es anschließend zum ersten Mal eng. Nach einem Fehler des Griechen mit dem Rückhand-Crossball steht es 30:30. Er patzt anschließend mit der Vorhand, und Medvedev hat Breakball. Den wehrt Tsitsipas mit tollem Aufschlag ab.

9:57 Uhr - Medvedev - Tsitsipas - 1:2

Es ist ein munterer Schlagabtausch zu Beginn. Beide versuchen auch, in ihrem Spiel zu variieren, um für den Gegner nicht zu durchschaubar zu sein. Mit einem starken Aufschlag durch die Mitte des Feldes holt sich Tsitsipas den Spielgewinn zum 2:1.

9:54 Uhr - Medvedev - Tsitsipas - 1:1

Medvedev versucht, auch über den zweiten Aufschlag Druck zu machen. Aber gerade auf der Vorhand hat er noch nicht seinen Rhythmus gefunden, macht einige Fehler. Es reicht aber dennoch, um sein Service zum 1:1 durchzubringen. Den Spielball verwandelt er mit einem glänzenden Rückhand-Crossball.

9:50 Uhr - Medvedev - Tsitsipas - 0:1

Los geht es mit Aufschlag Tsitsipas. Der Grieche bewegt sich gut, umläuft viele Bälle und versucht, die Ballwechsel über die Vorhand zu dominieren. Medvedev ist noch etwas fehleranfällig, was aber auch am druckvollen Spiel seines Gegners liegt. Nachdem eine Vorhand des Russen ins Aus fliegt, steht es 1:0 für den Griechen.

9:40 Uhr - Medvedev - Tsitsipas

Der Countdown läuft. Unter dem Jubel der Fans, die in der Rod Laver Arena ja wieder zugelassen sind, betreten Tsitsipas und Medvedev den Platz. Die Einspielphase beginnt.

9:35 Uhr - Medvedev - Tsitsipas

Die Highlights des russischen Duells. So zog Medvedev ins Halbfinale ein:

9:30 Uhr - Medvedev - Tsitsipas

So siegte Tsitsipas gegen Nadal. Die besten Szenen noch einmal im Video:

9:25 Uhr - Medvedev - Tsitsipas

Medvedev wird in der neuen Weltrangliste am Montag mindestens die Nummer drei sein. Sollte er das Turnier gewinnen, würde er sogar Rafael Nadal überflügeln und neuer Zweiter des Rankings sein. Tsitsipas würde mit einem Erfolg im Halbfinale heute an Roger Federer vorbei auf Rang fünf ziehen.

9:21 Uhr - Medvedev - Tsitsipas

Der Russe und der Grieche stehen sich zum siebten Mal in ihrer Karriere gegenüber. Medvedev hat fünf der bisherigen sechs Aufeinandertreffen für sich entscheiden können. Das bislang letzte Duell ging aber an Tsitsipas, der in der Gruppenphase des ATP Finals 2019 erfolgreich war. Alle sechs Matches waren aber eng, sodass wir uns auf ein spannendes Spiel freuen können.

9:15 Uhr - Medvedev - Tsitsipas

Gesucht wird der Finalgegner von Novak Djokovic. Der Weltranglisten-Erste hat sich in seinem Halbfinale gestern klar in drei Sätzen gegen den russischen Überraschungsmann Aslan Karatsev durchgesetzt. Der Serbe hat gegen beide potentielle Finalgegner eine positive Bilanz, die aber nicht zu deutlich ist. Gegen Tsitsipas führt er im direkten Duell mit 4:2 und gegen Medvedev mit 4:3.

Herzlich willkommen

Wir nähern uns dem Ende des ersten Grand-Slam-Turniers des Jahres. Am Samstag beziehungsweise Sonntag werden die neuen Champions bei den Damen und Herren gekrönt. Während bei den Damen die Finalbegegnung zwischen Jennifer Brady und Naomi Osaka schon feststeht, wird der Gegner von Novak Djokovic noch ermittelt. Stefanos Tsitsipas und Daniil Medvedev wollen beide ihren ersten Grand-Slam-Titel überhaupt gewinnen. Ab 9:30 Uhr steigt das mit Spannung erwartete Halbfinale zwischen den beiden Topspielern. Sebastian Würz begleitet das Match für Euch live im Ticker. Viel Spaß!

Highlights | Osaka schlägt Williams mit Power-Tennis

