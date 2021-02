Die Bilanz bei den Australian Open ist verheerend, die Zukunft wirft ihre bedrohlichen Schatten voraus - und Barbara Rittner wollte diese gar nicht erst schön malen. "Die Lücke ist da, da brauchen wir nicht drumherum zu reden", sagte die Eurosport-Expertin , nachdem Mona Barthel schon in der zweiten Runde als letzte Deutsche aus dem Turnier geflogen war.

Schon die vier Teilnehmerinnen in diesem Jahr waren erschreckend wenig - und es könnte nur ein Vorgeschmack auf die harten Zeiten sein, die dem so erfolgsverwöhnten deutschen Frauentennis bevorstehen. Nach Mona Barthels 4:6, 1:6 gegen die Tschechin Karolina Muchova findet erstmals seit den French Open 2010 ein Grand-Slam-Turnier ohne Deutsche in der dritten Runde statt.