Publiziert 26/01/2021 Am 08:40 | Update 26/01/2021 Am 08:42

"Die Aufrufe, die wir machen, um den am meisten benachteiligten Spielern zu helfen, müssen oder wollen einige von uns nicht öffentlich machen", erklärte der 20-fache Major-Champion gegenüber dem Fernsehsender.

Djokovic geriet in die Kritik, nachdem bekannt worden war, dass er Tennis Australia-Chef Craig Tiley mehrere Vorschläge für die 72 Spieler in Melbourne unterbreitete, die zwei Wochen lang in ihren Hotelzimmern eingeschlossen waren, einschließlich einer möglichen Verkürzung der Isolationszeit und der Suche nach privaten Häusern mit eigenen Tennisplätzen.

Australian Open Zverev wartet auf "das Highlight meines Lebens" GESTERN AM 08:30

Nadal und der Weltranglisten-Erste sind derzeit beide in Adelaide und nicht in Melbourne untergebracht, da sie ein Exhibition-Event vor den Australian Open spielen. Im Zuge dessen wurden Beschwerden laut, dass Nadal, Djokovic und die restlichen Topspieler der Welt eine bevorzugte Behandlung genießen würden, da die Quarantänebedingungen in Adelaide besser seien. Die Nummer 2 der Welt sieht die Dinge jedoch anders.

"Hier in Adelaide sind unsere Bedingungen besser als die meisten Bedingungen in Melbourne, aber einige Spieler in Melbourne haben größere Zimmer, in denen sie sich besser bewegen können. Andere haben kleinere Räume und dafür keinen Kontakt zu ihrem Coach oder Athletik-Trainer. Wo ist da die Grenze?", stellte der 34-Jährige zur Diskussion. Für ihn sei das eine ethische Frage, bei der jeder seine eigene Meinung vertrete.

Nadal, der die Australian Open 2009 gewann, zählt zu den Favoriten auf den Titel beim Grand Slam, der am 8. Februar in Melbourne startet. Der Spanier beginnt seine Vorbereitungen beim ATP-Cup am 2. Februar.

Das könnte Dich auch interessieren: Gael Monfils hat jetzt Günter Bresnik als Trainer - jedoch nicht bei den Australian Open

Da ist der Bruder sprachlos: Mischa Zverev zeigt Fitnessprogramm

Tennis "Bin sehr dafür!" Mauresmo plädiert für Fünfsatz-Matches bei Damen 23/01/2021 AM 12:54