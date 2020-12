Federer hatte zuletzt in Schweizer Medien erklärt, eine Teilnahme an den Australian Open könnte "knapp" werden . Doch laut Tiley plant der 39-Jährige weiterhin, nach Australien zu reisen.

Auch die Verschiebung des Grand-Slam-Turniers spielt Federer dabei offensichtlich in die Karten. "Er hat uns gesagt, dass der 8. Februar ihm in der Vorbereitung auf die Australian Open besser passt", erklärte der Turnierdirektor.

Es werde aber "viel davon abhängen, wie es ihm nach seiner Operation in den nächsten zwei, drei Wochen geht". Zunächst sollte das Turnier in Melbourne drei Wochen früher beginnen. Aufgrund der Corona-Bestimmungen vor Ort müssen die Spieler nach der Einreise allerdings in eine zweiwöchige Quarantäne. Der ursprüngliche Starttermin am 18. Januar konnte daher nicht gehalten werden.