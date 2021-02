Der Testmarathon sorgte am Tag nach dem großen Schrecken für lange Schlangen vor dem View Hotel in Melbourne. Spieler, Offizielle und Mitarbeiter der Australian Open traten zum Corona-Check an. Parallel puzzelten Turnierdirektor Craig Tiley und sein Team einen neuen, komprimierten Zeitplan für die Vorbereitungsevents zusammen. "Wir sind mit Volldampf dabei", verkündete der 59-Jährige und verbreitete Optimismus.