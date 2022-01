Tennis

Australian Open: Alexander Zverev geht mit sich nach Achtelfinal-Aus gegen Denis Shapovalov schonungslos ins Gericht

Alexander Zverev scheitert im Achtelfinale der Australian Open an Denis Shapovalov und äußert sich auf der Pressekonferenz sehr selbstkritisch. So habe er es nach einer schlechten Leistung nicht verdient, im Viertelfinale zu stehen oder gar von einem Grand-Slam-Titel zu träumen. Verletzt oder angeschlagen sei er nicht gewesen - er habe einfach eine schlechte Woche in Melbourne gehabt.

00:02:16, vor 26 Minuten