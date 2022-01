Tennis

Australian Open: Alexander Zverev gelingt Traumpunkt gegen Radu Albot - der Deutsche lässt sich dafür feiern

Alexander Zverev legt bei den Australian Open in der 3. Runde sehr gut gegen den Qualifikanten Radu Albot los. Für diesen Punkt nach einem packenden Ballwechsel am Netz lässt sich die deutsche Nummer eins vom Publikum in der John Cain Arena gebührend feiern.

00:00:52, vor 16 Stunden