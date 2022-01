Tennis

Alexander Zverev im Siegerinterview nach Runde drei: "Werde mich betrinken"

Alexander Zverev schlägt Radu Albot in der dritten Runde der Australian Open und gibt sich danach im Siegerinterview in der John Cain Arena gelöst. So scherzt der Deutsche, dass er sich vor seinem spielfreien Samstag am Freitagabend betrinken werde.

00:02:09, vor 37 Minuten