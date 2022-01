"Durch die Djokovic-Saga haben wir einen Mann aus Mallorca vergessen, der auch noch ein Wörtchen mitzureden hat”, erinnert der sechsmalige Grand-Slam-Sieger an Rafael Nadal, der bei seinem Comeback auf der ATP-Tour in der Vorwoche gleich das Vorbereitungsturnier in Melbourne, den Melbourne Summer Set, gewinnen konnte