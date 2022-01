Bereits in der deutschen Nacht geht es für Weltranglisten-Zweite Aryna Sabalenka aus Belarus um den Einzug ins Achtelfinale. In der australischen Night Session schlägt Andrey Rublev auf.

Zudem hofft Australiens Alex de Minaur ebenso auf den Einzug ins Achtelfinale wie der Kanadier Felix Auger-Aliassime und der Südtiroler Jannik Sinner.

Bei den Frauen sind u.a. Kaia Kanepi und Anastasia Pavlyuchenkova aktiv.

Hier gibt es die Ansetzungen am sechsten Turniertag der Australian Open in Melbourne in der Übersicht.

Australian Open: Die Ansetzungen des 6. Tages im Überblick:

(Uhrzeiten MEZ, deutsche Profis fett geschrieben)

ROD LAVER ARENA

Alle Spiele in der Rod Laver Arena mit deutschem Kommentar im Livestream bei Eurosport mit Joyn Plus+

ab 1:00 Uhr

Clara Tauson (DEN) - Danielle Collins (USA/27)

Kaia Kanepi (EST) - Maddison Inglis (AUS)

Benoit Paire (FRA) - Stefanos Tsitsipas (GRE/4)

Night Session ab 9:00 Uhr

Pablo Andujar (ESP) - Alex de Minaur (AUS/32)

Sorana Cirstea (ROU) - Anastasia Pavlyuchenkova (RUS/10)

MARGARET COURT ARENA

Alle Spiele in der Margaret Court Arena mit deutschem Kommentar im Livestream bei Eurosport mit Joyn Plus+

ab 1:00 Uhr

Tamara Zidansek (SLO/29) - Alize Cornet (FRA)

Marketa Vondrousova (CZE/31) - Aryna Sabalenka (BLR/2)

Botic van de Zandschulp (NED) - Daniil Medvedev /RUS/2)

Night Session ab 9:00 Uhr

Iga Swiatek (POL/7) - Daria Kasatkina (RUS/25)

Andrey Rublev (RUS/5) - Marin Cilic (CRO/27)

JOHN CAIN ARENA

Nicht vor 2:30 Uhr

Simona Halep (ROU/14) - Danka Kovinic (MNE)

Nicht vor 7:00 Uhr

Daniel Evans (GBR/24) - Felix Auger-Aliassime (CAN/9)

KIA ARENA

Nicht vor 3:00 Uhr

Elise Mertens (BEL/19) - Shuai Zhang (CHN)

Roberto Bautista Agut (ESP/15) - Taylor Fritz (USA/20)

Nicht vor 7:00 Uhr

Taro Daniel (JPN) - Jannik Sinner (ITA/11)

COURT 3

3. Match: Christopher O'Connell (AUS) - Maxime Cressy (USA)

