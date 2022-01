Am zehnten Wettkampftag stehen bei den Australian Open in Melbourne in der Einzelkonkurrenz der zweite Teil der Viertelfinals auf dem Programm. Alle Viertelfinals werden in der Rod Laver Arena ausgetragen.

Den Auftakt machen ab 1:00 Uhr (MEZ) die US-Amerikanerin Danille Collins und die Französin Alizé Cornet.

Anschließend kämpfen die Polin Iga Swiatek und Kerber-Bezwingerin Kaia Kanepi aus Estland um das letzte Halbfinal-Ticket bei den Frauen.

Danach trifft Jannik Sinner im zweiten Grand-Slam-Viertelfinale seiner Karriere auf den Weltranglistenvierten Stefanos Tsitsipas.

Zu Beginn der Night Session bekommt es der Weltranglistenzweite Daniil Medvedev mit der Nummer neun der Welt, Félix Auger-Aliassime, zu tun.

Hier gibt es die Ansetzungen am Mittwoch im Überblick.

Australian Open - Ansetzungen Viertelfinale am Mittwoch im Überblick:

(Uhrzeiten in MEZ)

Rod Laver Arena

Ab 1:00 Uhr:

Danielle Collins (USA/27) - Alizé Cornet (FRA)

Danielle Collins stand bereits 2019 einmal überraschend im Halbfinale der Australian Open. Diesen Coup würde sie am Mittwoch natürlich gerne wiederholen. Für ihre Gegnerin ist der Viertelfinal-Auftritt eine Premiere. Alizé Cornet steht erstmals bei einem Grand-Slam-Turnier unter den besten Acht.

Nicht vor 3:00 Uhr:

Iga Swiatek (POL/7) - Kaia Kanepi (EST)

Iga Swiatek steht durch ihren Zwei-Satz-Sieg gegen Sorana Cirstea erstmals beim Happy Slam im Viertelfinale. Mit einem Sieg gegen Kaia Kanepi würde sie einen weiteren Schritt in Richtung zweiten Grand-Slam-Titel machen. Doch Vorsicht: Kanepi hat auf ihrem Weg ins Viertelfinale unter anderem bereits die Australian-Open-Siegerin von 2016, Angelique Kerber, (in der 1. Runde) und die Weltranglistenzweite Aryna Sabalenka (im Achtelfinale) ausgeschaltet. Kanepi spielt zum insgesamt siebten Mal in einem Grand-Slam-Viertelfinale, aber zum ersten Mal in Melbourne.

Nicht vor 5:00 Uhr:

Jannik Sinner (ITA/11) - Stefanos Tsitsipas (GRE/4)

Jannik Sinner hat am Mittwoch die historische Chance erstmals ins Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers einzuziehen. Stefanos Tsitsipas hat dagegen ein deutlich ambitioniertes Ziel: Nachdem er schon vier Mal ein Grand-Slam-Halbfinale erreicht hat und bei den French Open im Finale Novak Djokovic unterlag, soll nun der erste Major-Titel her. Tsitsipas könnte zudem zum zweiten Mal in Folge in Melbourne ins Semifinale einziehen.

Night Session ab 9:30 Uhr:

Félix Auger-Aliassime (CAN/9) - Daniil Medvedev (RUS/2)

Félix Auger-Aliassime steht zum dritten Mal in Serie bei einem Major-Turnier im Viertelfinale. In Australien ist es für den Kanadier eine Premiere. Anders sieht es bei Daniil Medvedev aus. Im vergangenen Jahr stand er im Melbourne bereits im Finale, musste sich dort aber Novak Djokovic geschlagen geben. Da Djokovic erst gar nicht mitmachen durfte und Alexander Zverev schon ausgeschieden ist, gilt der Russe nun wohl als heißester Anwärter auf den Titel.

