Tennis

Australian Open: Aryna Sabalenka unterlaufen 19 (!) Doppelfehler im Match gegen Xinyu Wang

Aryna Sabalenka hat bei den Australian Open in der 2. Runde gegen Xinyu Wang mit großen Problemen beim eigenen Aufschlag zu kämpfen. So unterlaufen der Weltranglistenzweiten in 13 Aufschlagspielen insgesamt 19 Doppelfehler (bei fünf Assen) - ein irrer Wert bei insgesamt nur 94 eigenen ersten Services. Am Ende gewinnt die Belarussin die Partie aber trotz fünf Breaks gegen sich 1:6, 6:4, 6:2.

00:05:42, vor einer Stunde