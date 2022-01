Tennis

Australian Open 2022: Alexander Zverev gewinnt Monsterrally mit Netzkante zum Break gegen John Millman

Alexander Zverev hat bei den Australian Open in der 2. Runde gegen John Millman alles im Griff. Nach einem packenden Ballwechsel gelingt ihm hier ein Break. Am Ende setzt sich die deutsche Nummer eins in der Night Session des dritten Turniertags klar 6:4, 6:4, 6:0 gegen den Australier durch und darf weiter von seinem ersten Grand-Slam-Titel träumen.

00:00:49, vor einer Stunde