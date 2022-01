Tennis

Australian Open 2022: Daniil Medvedev - Maxime Cressy | Highlights - Achtelfinale Herren-Einzel

Daniil Medvedev (RUS/2) schlägt Maxime Cressy (USA) bei den Australian Open 2022 in Melbourne im Achtelfinale 6:2, 7:6, 6:7, 7:5. Dabei muss Medvedev im zweiten Satz einen Satzball gegen die 70. der Welt abwehren. Am Ende löst der Russe die knifflige Aufgabe aber in vier Sätzen. Die Highlights im Video.

00:03:10, vor einer Stunde