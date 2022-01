Tennis

Australian Open 2022: Félix Auger-Aliassime - Daniel Evans | Highlights - 3. Runde Herren-Einzel

Félix Auger-Aliassime (CAN) schlägt Daniel Evans (GBR) bei den Australian Open 2022 in Melbourne in der 3. Runde 6:4, 6:1, 6:1 - die Highlights im Video.

00:03:10, vor einer Stunde