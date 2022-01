Tennis

Australian Open 2022: Naomi Osaka schlägt am Ball vorbei - und lacht sich schlapp

Naomi Osaka startet gut in die Australian Open 2022 - im Match gegen Camila Osorio läuft allerdings nicht alles nach Plan. So schlägt die Japanerin an einem hohen Flugball vorbei - und lacht sich danach schlapp.

00:00:36, vor einer Minute