Tennis

Australian Open 2022: Nick Kyrgios macht Party-Andeutung auf Siegerehrung nach Doppel-Finale

Nick Kyrgios und Thanasi Kokkinakis gewinnen das Herren-Doppel bei den Australian Open. Auf der Siegerehrung macht Kyrgios eine klare Party-Andeutung: "I know this big boy is gonna be out tonight - so ladies, let's go!"

00:04:07, vor einer Stunde